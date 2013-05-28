Анонс на 29 травня

* Відбудеться SAP Форум-2013 - одна з найбільших бізнес-подій року, що об'єднує топ-менеджмент комерційних банків і компаній з усіх основних галузей бізнесу в Україні.

* 10-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чиновники знищують відомі українські тепличні господарства і відбирають земельні паї працівників». Йтиметься про ситуацію на ДП НДВ «Агрокомбінат «Пуща-Водиця», де останніми роками проводиться примусове скорочення і звільнення працівників, а також повне знищення тепличного господарства. Чиновники пообіцяли кожному працівникові в якості компенсації надати земельні ділянки, проте ці обіцянки не виконуються, а землі підприємств отримують сторонні особи, близькі до високопоставлених чиновників країни. На захист своїх прав тисячі звільнених працівників та їхні сім'ї оголосять основні вимоги до влади, оприлюднять відкрите Звернення до першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, а відразу після закінчення прес-конференції вийдуть на акцію протесту під КМУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 063 591 24 39.

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю міністра соціальної політики Наталії Королевської, міністра освіти і науки Дмитра Табачника.

* Відбудеться спільна прес-конференція найбільшого енергетичного холдингу України - компанії ДТЕК і НВК «Гірничі машини» - лідера у виробництві обладнання для гірничодобувної галузі, присвячена підписанню угоди про Стратегічний альянс. Учасники прес-конференції: гендиректор НПК «Гірські машини» Євген Ромащин; директор з маркетингу та продажу НВК «Гірничі машини» Ігор Фоменко; виконавчий директор ДТЕК Юрій Риженков.

* У Києві послідовники Гая Фокса проведуть пікет проти забудови дніпровських схилів. На Арсенальній площі розпочнеться акція Руху Гая Фокса «Спасибі тобі, Петя, за будинок!». Від ст.м. «Арсенальна» учасники акції попрямують до скандального, незаконно зведеного будинку по вул. Грушевського, 9-а. Саме з цієї споруди, яка перевищила по висоті Лавру, почалася забудова київських пагорбів, що калічить мальовничу панораму міста. Крім того, будинкові загрожує зсув, існує небезпека, що він все-таки впаде. Активісти Руху пройдуть з метро «Арсенальна» до вулиці Грушевського маршем, - з прапорами, в масках і чорних плащах. Телефон: (068) 789-89-07.

* Прес-конференція на тему: «Україна - спостерігач в МС? «Плюси» і «мінуси» статусу». Учасники: фінансовий експерт Віктор Суслов; заступник міністра закордонних справ України (2009-2010 рр.), заступник гендиректора Центру Разумкова Валерій Чалий.

* Прес-конференція на тему: "Крадіжки з банкоматів - найбільш поширений вид злочину проти об'єктів банківської сфери". В роботі візьме участь Світлана Павловська - начальник відділу Департаменту Державної служби охорони МВС України ("Укрінформ", вул. Б.Хмельницького, 8/16).

* Прес-конференція на тему: «Акцизи на бензин та інші нафтопродукти: коли і якого подорожчання очікувати?». Учасники: Леонід Косянчук, президент Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центр Разумкова.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Посівна-2013: чи будуть українці з продовольством?». На заході фахівці підведуть підсумки нинішніх весняно-польових робіт, дадуть прогноз на майбутній урожай і повідомлять, чи будуть українці забезпечені продовольством. Особливу увагу експерти приділять ситуації навколо цукрової та круп'яної галузей. Зокрема, вони обговорять питання зменшення посівних площ під цукровий буряк і гречку, вплив цього на ринкову пропозицію, а також запропонують свої варіанти вирішення проблеми перевиробництва цукру і гречки. Учасники: президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Ліссітса, ген.директор Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор" Микола Ярчук, аналітик аграрних ринків Руслан Швець (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 093-725-17-38.

* Круглий стіл на тему: «Нові технології в АПК». Організатори: Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer і аграрна компанія Harmelia. Питання: Нові технології рослинництва та обробки землі; Нові технології в молочному тваринництві, технології трансплантації ембріонів; Технології зберігання сільгосппродукції тощо. Запрошені: Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації; Жан-Жак Ерве, радник Правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole), Володимир Лапа, ген.директор УКАБ; Роман Сластьон, експерт УКАБ; Андрій Кошиль, президент Асоціації «Земельна спілка Україна»; Вадим Бодаєв, директор компанії SigmaBleyzer; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера та інші.

* Прес-конференція на тему: "Ринок молока: знищити наказано вижити". Організатор: Американська торгівельна палата в Україні. Учасники: голова правління Національної асоціації молочників України "Укрмолпром" Василь Бондаренко, президент Асоціації виробників молока України Андрій Дикун, директор з питань взаємодії з органами державної влади, Danone Сергій Мовчан.

* Відбудеться презентація Другого Річного звіту про стан розвитку благодійності в Україні. Звіт підготовлений на основі експертного опитування «Благодійність в Україні - 2012», проведеного Асоціацією благодійників України спільно з ІАЦ «Громадський простір».

* В Одесі під головуванням міністра інфраструктури України Володимира Козака відбудеться зустріч міністрів транспорту країн-учасниць Організації Чорноморського економічного співробітництва. У програмі заходу: відкриття 12-ї міжнародної виставки «Інтер-Транспорт» у Виставковому комплексі Одеського морського порту, проведення Форуму, присвяченого 10-річчю роботи потяга «Вікінг»; зустріч міністрів транспорту країн - учасниць ОЧЕС, в рамках якої будуть обговорюватися перспективи розвитку інтермодальних перевезень в регіоні ЧЕС. відкриття виставки «Інтер-транспорт» і Форуму відбудеться об 11:00 (вул. Приморська, 6). Зустріч міністрів транспорту країн-учасниць ОЧЕС відбудеться у готелі «Брістоль».

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