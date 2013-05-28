Мін'юст хоче встановити єдину систему оплати нотаріальних послуг

Міністерство юстиції пропонує закріпити у законодавстві чіткий механізм формування плати за послуги, які надаються нотаріусами.

Як поінформували УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

За словами міністра, 28 травня в Мін‘юсті відбулися громадські слухання, під час яких відбулося обговорення проекту змін до закону «Про нотаріат» щодо регулювання плати за вчинення нотаріальних дій.

Міністр юстиції зазначив, що на сьогодні в Україні відсутня єдина система обчислення розміру плати за послуги, які надаються нотаріусами. Це призводить до встановлення у регіонах України різних тарифів за однакові нотаріальні послуги. Крім того, різна плата за однакові послуги в регіонах не відповідає вимогам статті 24 Конституції України, якою, зокрема, встановлено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

З урахуванням цього Міністерство юстиції розробило законопроект про внесення змін до закону «Про нотаріат», яким пропонується внести зміни та доповнення, пов'язані із запровадженням на всій території України єдиних ставок за надання нотаріальних послуг.

Як наголошувалося під час громадських слухань, зокрема, ставки нотаріального збору пропонується обчислювати у співвідношенні до мінімальної заробітної плати, з чітким визначенням переліку таких послуг. Крім того, пропонується встановити мінімальну і максимальну межу оплати за послуги, пов'язані із вчинюваними приватними нотаріусами нотаріальними діями.

Законопроектом передбачається, що розміри ставок та порядок сплати нотаріального збору визначатимуться Кабінетом Міністрів.

Крім того, з метою забезпечення доступності таких послуг соціально незахищеним верствам населення, проектом закону пропонується встановити пільги щодо сплати нотаріального збору, які також визначатимуться Кабінетом Міністрів.

Передбачається, що схвалення указаних законодавчих ініціатив дозволить створити єдину систему оплати нотаріальних послуг, забезпечить рівність споживачів нотаріальних послуг, зменшить витрати населення, а також унеможливить нав'язування споживачам інших обов'язкових додаткових нотаріальних послуг.

Законодавче внормування системи оплати за вчинення нотаріальних дій передбачене Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», зокрема, завданнями, визначеними у піднапрямі «Реформування надання адміністративних послуг».