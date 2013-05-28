Узбекистан 31 травня може приєднатися до зони вільної торгівлі СНД

Узбекистан може приєднатися до зони вільної торгівлі на засіданні Ради голів урядів Співдружності, яке пройде 31 травня в Астані.

Згідно з інформацією Виконкому СНД, питання про підписання протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами і Республікою Узбекистан внесено до порядку денного засідання одним з перших.

Таким чином, Узбекистан зможе стати 9-м учасником договору про ЗВТ СНД.

Загалом під час засідання очільниками урядів країн СНД планується розглянути 31 проект документів, націлених на розширення і поглиблення економічних і гуманітарних зв'язків, забезпечення безпеки, подальший розвиток співпраці в інших пріоритетних напрямках діяльності Співдружності.

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 року, після ратифікації парламентами Білорусі, Росії і України.

18 жовтня 2011 року Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД було підписано у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали очільники урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизстану. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан й Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.