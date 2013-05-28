ТОП-10 (28 травня)

Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася за квітень до 37,9%

Прострочена заборгованість за кредитами банків за 4 місяці зросла на 5,2%

S&P знизить рейтинг України в найближчі 12 місяців з імовірністю 30%

Україна посіла 47-е місце у світі за розміром золотого запасу

Більшість громадян України проти передачі ГТС в управління або оренду - опитування

S&P прогнозує зростання ВВП України за оптимістичним сценарієм на 1%

Мінфін залучив до держбюджету 1,354 млрд грн і 441,314 млн дол. на ОВДП-аукціоні 28 травня

Україна може продовжити дію мит на імпорт аміачної селітри з Росії

Київ застосує антидемпінгові заходи до медичної склотари з РФ

"Богдан" планує почати випуск китайських легкових авто JAC

***

Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася за квітень до 37,9%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків - УНІАН) у квітні скоротилася на 0,4 п.п. - до 37,9% з 38,3% у 1 кварталі.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, з початку 2013 року, частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 1,6 п.п. До того ж кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, і на 1 травня поточного року становила 53 банки з 177 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків з 100% іноземним капіталом - 22.

Як повідомляється, сукупний зареєстрований статутний капітал банків країни в січні-квітні 2013 року знизився на 0,9% - до 176,799 млрд грн. Водночас регулятивний капітал банків зріс на 2,6% - до 183,539 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в 2012 році скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.

***

Прострочена заборгованість за кредитами банків за 4 місяці зросла на 5,2%

Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-квітні 2013 року зріс на 5,2%, або 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (у квітні - знизився на 0,01%), повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів у січні-квітні поточного року зросла на 0,4 п.п. - до 9,3% (у квітні - скоротилася на 0,03 в.п.). Банки наростили обсяг наданих кредитів на 0,8%, або 6,216 млрд грн, - до 821,545 млрд грн. Зростання обсягів наданих банками кредитів відбулося здебільшого за рахунок зростання кредитування суб'єктів господарювання на 2,1%, або 12,602 млрд грн, - до 621,804 млрд грн, при цьому обсяги кредитування фізичних осіб зросли на 0,9%, до 163,193 млрд грн. За вказаний період банки знизили обсяги довгострокових кредитів на 0,2% - до 393,652 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-квітні банки збільшили вкладення в цінні папери на 31,8%, або на 30,617 млрд грн, - до 126,957 млрд грн. Обсяги резервів під активні операції скоротилися на 2,9%, або на 4,091 млрд грн, - до 137,228 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 3,0%, або на 28,364 млрд грн, - до 986,236 млрд грн, зокрема кошти юридичних осіб зросли на 2,9%, або на 5,933 млрд грн, - до 208,483 млрд грн (з них строкові - 91,677 млрд грн), кошти фізосіб - на 8,1%, або на 29,372 млрд грн, - до 393,375 млрд грн (з них строкові - 310,934 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2012 році скоротився на 8,5% - до 72,520 млрд грн, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,7 п.п., до 8,9% , обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

***

S&P знизить рейтинг України в найближчі 12 місяців з імовірністю 30%

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизить суверенний рейтинг України в найближчі 12 місяців з імовірністю 30%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор з напрямку «Суверенні рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллінан під час конференції «Український борговий ринок: проблеми і перспективи розвитку», яку організувало агентство.

За словами Куллінана, агентство підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "В/В" з негативним прогнозом. «Щодо Україні ми залишаємо негативний прогноз, і є висока вірогідність, що у найближчі 12 місяців ми переглянемо рейтинг України, і з 30-відсотковою імовірністю рейтинг буде знижено», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні рейтинги України на рівні "B/B" з негативним прогнозом. На думку агентства, рейтинги України стримуються політичною невизначеністю і проблемами фінансового сектору. Також агентство підтвердило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою на рівні «uaA-». На думку аналітиків S&P, стратегія уряду, спрямована на забезпечення фінансування в іноземній валюті, яке необхідне для покриття зростаючих потреб у зовнішньому фінансуванні в середньостроковій перспективі, як і раніше, залежить від сприятливої на цей час кон'юнктури на ринках капіталу.

***

Україна посіла 47-е місце у світі за розміром золотого запасу

Україна посіла 47-е місце серед країн світу за розміром золотого запасу, обсяг золота в золотовалютних резервах Національного банку України на 1 травня збільшився приблизно до 36,1 тонн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Національного банку України, про це заявила заступник глави НБУ Віра Ричаківська.

"Одним із шляхів поповнення золотовалютних резервів є купівля у населення банківських та дорогоцінних металів через територіальні управління Національного банку", - зазначила вона.

За словами Ричаківської, згідно зі змінами до Податкового кодексу України, які прийнято у 2012 році, покупка Нацбанком банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюється без утримання прибуткового податку. Завдяки цьому в 2012 році надходження золота до Нацбанку зросли в 28 разів порівняно з 2011 роком, а срібла - у 12 разів.

Також повідомляється, що територіальні управління НБУ оснащені сучасними вимірювальними приладами та обладнанням і прийом цінностей здійснюється незалежно від їх маси та вартості за конкурентними закупівельними цінами.

"Придбані у населення банківські та дорогоцінні метали зараховуються до золотовалютних резервів", - повідомила заступник голови НБУ.

Також прес-служба зазначає, що забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів і проведення операцій з банківськими металами є однією з функцій НБУ відповідно до закону про Національний банк України.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в квітні зросли на 2,06%, або на 509 млн дол., і на 1 травня становили 25,238 млрд дол.

З початку 2013 року, золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 2,82%, або на 692 млн дол. На 1 травня резерви в іноземній валюті становили 23,465 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 62,45 млн дол., золото - 1,710 млрд дол.

У 2012 році золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

***

Більшість громадян України проти передачі ГТС в управління або оренду - опитування

Переважна більшість населення України (59,9%) вважає, що українська газотранспортна система повинна залишатися у державній власності й управління нею має здійснюватися лише українською стороною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Центра Разумкова з посиланням на підсумки опитування громадської думки, проведеного з 12 по 16 квітня 2013 року.

Згідно з повідомленням, громадяни України відповідали на запитання, як краще вчинити, якщо Росія пообіцяє за передачу їй української газотранспортної системи (ГТС) знизити ціну на газ.

«15,2% опитаних схиляються до думки, що українську газотранспортну систему слід передати в управління консорціуму, до якого входили б представники Росії, України та ЄС. Ще менше респондентів - 12,3% - вважають, що українську газотранспортну систему можна передати в управління або в оренду Росії в обмін на знижку на газ. І лише 2,7% опитаних переконані, що ГТС слід приватизувати й держава не повинна втручатися в її діяльність», - сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що всього було опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня 2013 року, після круглого столу в Брюсселі щодо розвитку газового ринку України, комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Еттінгер повідомив, що він сподівається до кінця року отримати відповіді на всі питання, що стосуються майбутнього розвитку української газотранспортної системи з тим, щоб з'явилася можливість для початку її реальної модернізації.

Зі свого боку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв європейським партнерам забезпечити прозорість в ухваленні рішень, що стосуються розвитку газотранспортної системи.

Напередодні круглого столу в Брюсселі Кабінет Міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким передбачається дозволити приватизацію Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її дочірніх структур, а також передачу в оренду газотранспортної системи України.

Україна веде з Росією тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку вважає несправедливою. Москва в обмін добивається контролю над українською ГТС. Сторони не виключають створення консорціуму з управління ГТС.

Водночас Україна поки не відповіла на головне питання – яким може бути формат майбутнього газового консорціуму: двостороннім між Україною та Росією або тристороннім, із залученням Євросоюзу, проте постійно наполягає на євроінтеграції.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

***

S&P прогнозує зростання ВВП України за оптимістичним сценарієм на 1%

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's в 2013 році за оптимістичним сценарієм прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на рівні 1,0%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з напрямку «Суверенні рейтинги» Standard & Poor's Тревор Куллінан під час конференції про перспективи розвитку українського боргового ринку.

«Фінансові проблеми триватимуть. Буде складно Україні отримати фінансову підтримку. У цьому наша стурбованість. Економіка може продовжити знижуватися, що може вплинути на Україну», - сказав Куллінан.

За його словами, за несприятливого розвитку ситуації зростання ВВП України може цьогоріч становити не вище 0,5%.

Нагадаємо, опитані в травні агентством УНІАН провідні економічні експерти повідомили, що очікують зростання валового внутрішнього продукту країни за підсумками 2013 року на рівні не більше 1,5%.

Довідка УНІАН. ВВП України в першому кварталі 2013 року знизився на 1,3% порівняно з 1-м кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року). Водночас порівняно з 4-м кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного фактора показник зростання ВВП становив 0,5%.

Реальний ВВП у 2012 році зріс на 0,2% і становив 1,409 трлн грн.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП за підсумками 2013 року становитиме 2,5-3,4%. Водночас Міжнародний валютний фонд прогнозує нульове зростання ВВП.

У травні цього року міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання ВВП України в 2013 році до 1,1%, а Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) спрогнозував зниження ВВП на 0,5%.

У квітні Світовий банк переглянув у бік погіршення прогноз зростання ВВП України цього року до 1,0% з 3,5%.

***

Мінфін залучив до держбюджету 1,354 млрд грн і 441,314 млн дол. на ОВДП-аукціоні 28 травня

Міністерство фінансів України у вівторок, 28 травня, залучило до державного бюджету 1,354 млрд грн і 441,314 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 1,344 млрд грн за всіма трьома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з дохідністю 14,25% і 10,254 млн грн за всіма двома поданими заявками на придбання 7-річних держпаперів з дохідністю 14,30%.

Також Мінфін залучив 95,036 млн дол. за всіма десятьма поданими заявками на придбання 2-річних держпаперів з дохідністю 7,75%; 20,755 млн дол. за всіма двома поданими заявками на придбання 3-річних держпаперів з дохідністю 8%; 325,523 млн дол. за трьома з чотирьох поданих заявок на придбання 4-річних держпаперів з дохідністю 7,45%.

Як повідомляється, за підсумками проведеного аукціону обсяг залучених коштів до державного бюджету України за курсом Національного банку становив 4,881 млрд грн, водночас розмір державного боргу знаходиться в межах, визначених Бюджетним кодексом України та затверджених Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП 7 травня Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету, 14 травня Мінфін залучив 553 млн грн, 21 травня - 1,341 млрд грн і 165,859 млн дол.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

Станом на 28 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 219,112 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 78,956 млрд грн, нерезидентів - 5,175 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).

***

Україна може продовжити дію мит на імпорт аміачної селітри з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту до України нітрату амонію (аміачної селітри) з Російської Федерації у зв'язку із закінченням терміну їх застосування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 24 травня за результатами розгляду вимог вітчизняних підприємств "Азот", "Рівнеазот", "Сєверодонецьке об'єднання Азот" і "Концерн Стирол".

“На думку комісії, вимога українських підприємств містила достатньо обґрунтованої інформації, щоб зробити висновок, що у разі припинення дії антидемпінгових заходів продовжиться імпорт до України нітрату амонію з РФ за демпінговими цінами, що завдасть шкоди національному товаровиробникові”, - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

На підставі аналізу і перевірки інформації, одержаної в рамках проведення перегляду, зазначають у міністерстві, буде визначено, чи буде антидемпінгові заходи щодо імпорту до України аміачної селітри з РФ продовжено чи скасовано.

Нагадаємо, що антидемпінгові заходи щодо імпорту до України нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації застосовуються 5 років і термін їх дії закінчується 28 червня 2013 р.

Довідка УНІАН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яку очолює міністр економічного розвитку і торгівлі, є органом, що здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства; ухвалює рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів; ухвалює рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.

***

Київ застосує антидемпінгові заходи до медичної склотари з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування на п'ять років остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту до України скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії 24 травня за результатами проведення антидемпінгового розслідування, ініційованого національним товаровиробником ВАТ "Мар’янівський склозавод".

За інформацією прес-служби, результати розслідування засвідчили, що деякі російські підприємства експортували до України тару медичного призначення за демпінговими цінами, що заподіяло шкоду національному товаровиробнику.

«Застосування антидемпінгових заходів позитивно вплине на поліпшення фінансово-економічного стану вітчизняного товаровиробника, сприятиме нарощуванню обсягів виробництва і продажу продукції на внутрішньому ринку України. Також це дозволить збільшити розміри внутрішнього інвестування в модернізацію виробництва з метою підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, що реалізовується», - підкреслюють в Мінекономрозвитку.

Рішення Міжвідомчої комісії набуває чинності через 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення про нього в газеті «Урядовий кур'єр».

Довідка УНІАН. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, яку очолює міністр економічного розвитку і торгівлі, є органом, що здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства; ухвалює рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів; ухвалює рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань у межах компетенції, визначеної законами України.

***

"Богдан" планує почати випуск китайських легкових авто JAC

Один з провідних автовиробників України - корпорація "Богдан" планує в листопаді 2013 року в рамках співпраці з китайською компанією China Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd розпочати повномасштабне виробництво двох моделей легкових автомобілів JAC. Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

"Китайська компанія з метою виходу на український ринок вибрала корпорацію "Богдан" в ролі партнера", - повідомляється в прес-релізі.

Згідно з повідомленням, до кінця 2013 року "Богдан" планує випустити близько 200 автомобілів JAC. А вже наступного року обсяги виробництва зростуть у кілька разів.

У прес-службі також повідомили, що в листопаді цього року завод у Черкасах випустить перші автомобілі J5 - седан С-класу. Крім того, в грудні на виробництво буде поставлений кросовер SUV-Compact-S5.

"Кроки держави щодо захисту галузі шляхом обмежень імпорту готових автомобілів вже приносять перші позитивні результати. JAC приходить в Україну не з готовим продуктом, а виготовлятиметься тут, що дозволить нам завантажити потужності, створити нові робочі місця і збільшити надходження до бюджету і соціальних фондів" , - цитує прес-служба слова президента корпорації Олега Свинарчука. Він зазначив, що залучення партнера для ліцензійного контракту на виробництво автомобілів в Україні стало можливим завдяки діям уряду щодо захисту вітчизняного автовиробника.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Богдан-Авто Холдинг», один з найбільших рітейлерів українського автомобільного ринку, що входить в корпорацію "Богдан", у січні-березні цього року збільшила продажі автомобілів різних брендів на 9,6% порівняно з аналогічним період 2012 року - до 2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Наразі корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів в Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) та з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула в кінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Корпорація "Богдан" за підсумками 2012 року знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36,2% порівняно з 2011 роком до 13 455 одиниць.

УНІАН