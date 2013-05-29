В Астані розглянуть проект Договору про створення Євразійського економічного союзу

На сьогоднішньому засіданні Вищої Євразійської економічної ради в Астані передбачається розглянути проект Договору про створення Євразійського економічного союзу, повідомляє БЕЛТА.

За інформацією Білоруського телеграфного агентства, Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні в Астані візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради. На засіданні будуть обговорені перспективи розвитку основних напрямів інтеграції, зокрема, передбачається розглянути проект Договору про створення Євразійського економічного союзу.

Очікується, що сторони також обговорять заходи щодо створення інтегрованої інформаційної системи зовнішньої і взаємної торгівлі Митного союзу, проведення узгодженої агропромислової політики, основні орієнтири макроекономічної політики держав - членів МС і ЄЕП на 2013-2014 роки.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 травня Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, яке відбудеться в Астані (Казахстан).

27 травня радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ Андрій Гончарук повідомив, що "головна мета візиту Президента до Астани - участь у зустрічі президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації, яка відбудеться в рамках засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав".

За його словами, під час зустрічі обговорюватимуться питання співпраці України з цим об'єднанням і проекти транснаціонального характеру.