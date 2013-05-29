Анонс на 30 травня

Прем'єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з роботою пункту здійснення габаритно-вагового контролю на автотранспорті.

* Відбудеться спільна прес-конференція за участю гендиректора ДП МА «Бориспіль» Антона Волова і президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» Юрія Мірошникова на тему: «Термінал D - рік роботи. Перехід базового авіаперевізника на обслуговування до термінала D».

* Круглий стіл на тему: «Інвестиційний атлас України: дорожня карта для інвесторів». Міжнародна консалтингова компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) в Україні спільно з Держагентством з інвестицій та управління національними проектами України проаналізують отримані результати досліджень, що базуються на основі Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України. Учасники: В.Каськів, голова Держінвестпроекту; Е.Кузіч, директор з розвитку бізнесу PwC Україна, І.Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Очікується, що в роботі візьмуть участь: Г.Міранда, експерт ОЕСР; Г.Хатчісон, заступник директора представництва ЄБРР в Україні; Х.Зукоскі, президент Американської торговельної палати в Україні; А.Маркус, делегат німецької економіки в Україні. Очікуються виступи керівників регіонів - Топ-5 за рейтингом інвестиційної привабливості: М.Добкіна, голови Харківської ОДА; В.Шемчука, голови Львівської ОДА, А.Шишацького, голови Донецької ОДА, О.Попова, голови КМДА, Д.Колєснікова, голови Дніпропетровської ОДА.

* Відбудеться черговий Всеукраїнський З'їзд малого та середнього бізнесу. Серед почесних гостей, запрошених на захід: міністр доходів і зборів Олександр Клименко, міністр фінансів Юрій Колобов, міністр соціальної політики Наталія Королевська, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, голова Комітету ВРУ з питань підприємництва Олександра Кужель, голова Держслужби з питань регуляторної політики Михайло Бродський, представники інших державних установ і громадських організацій, народні депутати.

* Відбудеться щорічна прес-конференція ДП «Укрметртестстандарт», присвячена Всесвітньому дню захисту дітей. Тема: «Заради здорового майбутнього наших дітей - безпечну продукцію!». Будуть висвітлені питання якості та безпеки продукції дитячого асортименту, закупленої в торгових мережах Києва.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Як виконати закон України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Мова піде про саботаж Доручення Президента України від 06.12.2010 року «Про забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які тривалий час на законних підставах проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей». А також про корупцію в органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, місцевих судах, державній виконавчій службі. До обговорення проблеми та пошуку шляхів подолання корупції запрошені: представники Адміністрації Президента України, народні депутати України, представники Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, КМДА , депутати Київради, жителі гуртожитків (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 834 10 53. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудуться урочисті заходи, присвячені Дню працівників водного господарства. Участь у заходах візьмуть представники АПУ, КМУ, народні депутати України, Мінекології та природних ресурсів України, КОДА, Національної академії аграрних наук. Під час урочистих заходів відбудеться покладання квітів до пам'ятника Н.Гаркуше - першому міністру меліорації і водного господарства, відвідування Музею історії розвитку меліорації і водного господарства та вручення кращим працівникам відомчих та інших заохочувальних відзнак.

* Круглий стіл на тему: «Чи є електронний уряд панацеєю в боротьбі з корупцією та свавіллям чиновників? Естонський досвід для України». Запитання: Інновації у сфері регуляторної політики та державного адміністрування підприємництва. Технологічні аспекти; людський фактор - лобісти і опоненти, хто кого: держава - корупцію чи корупція - суспільство? Організатори: "Київський прес-клуб" і НСЖУ в рамках проекту «Перезавантаження. Модернізація суспільства - європейський вибір». Учасники: Сулев Канніке, Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні; Роман Винарчук, перший секретар з економічних питань посольства Естонської Республіки в Україні; Володимир Семиноженко, голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України; Віктор Чумак, голова Комітету ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Михайло Бродський, голова Держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Дмитро Дубов, завідуючий відділом Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України та ін.

* Книгарня «Є» та тижневик «Український тиждень» проведуть панельну дискусію на тему: «На кого працює фінансово-банківська система України». Запитання: Чи контролює українську державу величезні внутрішні і зовнішні валютні угоди, здатні підірвати основи самої державності? Чому всі фінансові колізії в Україні покриті таємницею вищої секретності? Чому система перерозподілу фінансових ресурсів працює тільки на користь олігархів? та ін. Доповідачі: Володимир Лановий, доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки (1992 р.), Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.

* У м. Вінниця під головуванням віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула відбудеться виїзне засідання колегії Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ. Колегія відбудеться у Вінницькій ОДА. Також Олександр Вілкул вручить свідоцтва на квартири 24 вінницьким сім'ям у новому будинку мікрорайону «Академічний», який побудований за Державною програмою «Доступне житло». Після урочистостей відбудеться підхід до преси. Також О.Вілкул проведе нараду з питань розвитку мережі центрів адміністративних послуг, перевірить роботу «Прозорого офісу» у Вінниці. На «Вінницяоблводоканал» О.Вілкул проведе нараду з питань модернізації житлово-комунального господарства, зокрема мережі водопостачання.

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