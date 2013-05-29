ТОП-10 (29 травня)

Україна розраховує отримати передоплату від «Газпрому» за транзит газу

Україна продовжила дію антидемпінгових мит щодо російських міндобрив

Кабмін поки що не ухвалив рішення про поетапне підвищення акцизів не нафтопродукти

Азаров: газову угоду з Росією можна розірвати лише шляхом переговорів

Україна сама має вирішити, як утримувати свою газотранспортну систему - Фюле

Євразійська економічна рада підтримала прагнення України мати статус спостерігача

Меморандум про статус спостерігача в ЄЕК для України підпишуть у Мінську в п'ятницю - Янукович

Україна попередила Росію про зниження закупівель газу за нинішніх цін на нього

Профіцит платіжного балансу України у квітні зріс майже вдвічі

Профіцит платіжного балансу України за 4 місяці склав 2,747 млрд дол.

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Україна розраховує отримати передоплату від «Газпрому» за транзит газу

Україна розраховує отримати передоплату від російської компанії «Газпром» за транзит газу, який здійснюватиметься через територію України до країн Європи в 2013 році.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, відповідаючи на запитання УНІАН, чи має намір Україна домовитися з «Газпромом» про передоплату за транзит газу.

«Таке в планах є», - сказав Ставицький.

Водночас він не уточнив, в якому розмірі може бути здійснено передоплату.

«Зараз фахівці рахують. Група на чолі з головою «Нафтогазу» зараз перебуває в Москві. Він (голова «Нафтогазу» Євген Бакулін - УНІАН) сьогодні повертається, і завтра ми зможемо прокоментувати», - сказав Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України до країн Євросоюзу в січні-квітні 2013 року скоротився на 18,17% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 25,211 млрд куб. м.

Водночас у квітні транзит газу скоротився до 5,775 млрд куб. м порівняно з 6,595 млрд куб. м у березні ц.р.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозував обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Україна продовжила дію антидемпінгових мит щодо російських міндобрив

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі на своєму засіданні ухвалила рішення про продовження дії антидемпінгових заходів (імпортних мит, введених у жовтні 2010 року) щодо імпорту нітрату амонію (аміачної селітри), що виробляється в Російській Федерації.

Відповідне рішення комісії опубліковане в газеті «Урядовий кур’єр» за 29 травня.

Рішення ухвалене на підставі звернення низки вітчизняних підприємств, а саме – «Азот», «Рівнеазот» і «Концерн «Стирол» (всі входять до Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа), а також звіту і висновків Міністерства економічного розвитку і торгівлі про результати антидемпінгових заходів щодо імпорту до України нітрату амонію з Російської Федерації. Термін дії цих заходів, як повідомляється, завершився.

На думку членів комісії, звернення підприємств обгрунтоване, продиктоване прагненням захистити вітчизняного товаровиробника, а вже застосовані антидемпінгові заходи дозволили усунути низку диспропорцій і відновити конкуренцію на вітчизняному ринку мінеральних добрив.

«Беручи це до уваги, комісія ухвалила рішення переглянути антидемпінгові заходи і продовжити термін їх дії аж до ухвалення нового рішення у цій справі», - говориться в рішенні комісії.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2009 року Україна ввела на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ у розмірі 11,91%, за винятком ВАТ "Дорогобуж" і ВАТ "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78%, відповідно.

У січні 2010 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі припинила на 3 місяці дію антидемпінгових мит. Це стало кроком у відповідь на продовження Росією терміну дії угоди про безмитний імпорт до країни деяких видів українських труб. У травні 2010 року було ухвалено рішення пролонгувати цю угоду до 15 листопада 2010 року після того, як Росія погодилася встановити квоту на безмитне ввезення труб компанією "Інтерпайп".

У середині жовтня 2010 року в Мінекономіки відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, на якому йшлося про початок перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту до України аміачної селітри з Російської Федерації. Рішення було ухвалене на користь встановлення антидемпінгових мит.

За даними Держстату, в 2012 році виробництво азотних добрив в Україні скоротилося до 2011 року на 0,2% - до 2,934 млн. тонн.

За даними Мінагропроду, для проведення весняно-польових робіт у 2013 році аграрії планують використати 966,4 тис. тонн мінеральних добрив, а для захисту рослин від бур'янів, хвороб і шкідників сільськогосподарських культур – 29,3 тис. тонн пестицидів.

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Кабмін поки що не ухвалив рішення про поетапне підвищення акцизів не нафтопродукти

Уряд України поки що не ухвалював жодних остаточних рішень про поетапне підвищення акцизів на нафтопродукти, продиктованих необхідністю пошуку додаткових джерел фінансування дорожніх робіт і підтримання дорожнього господарства України в належному стані.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів, розміщеному на офіційному сайті міністерства.

«Сьогодні в засобах масової інформації ведеться багато дискусій навколо питання підвищення акцизу на нафтопродукти. Незадовільний стан українських доріг вимагає негайного втручання з боку уряду. Водночас пропозиції Міністерства інфраструктури (щодо поетапного підвищення акцизу на нафтопродукти - УНІАН) перебувають на розгляді в Міністерстві фінансів. Жодних рішень за цим законопроектом ані Міністерством фінансів, ані урядом на сьогодні не ухвалено», - йдеться у повідомленні.

Також у Мінфіні зазначають, що міністерство завжди дотримується позиції зваженого підходу до зміни ставок податків і акцизів. «Зміна податкового навантаження на одну з галузей економіки потребує всебічного вивчення впливу ухвалення такого рішення на стан інших галузей, на купівельну спроможність споживачів, динаміку «тіньового» ринку і на обсяг надходжень до державного бюджету. Таким чином, питання збільшення ставок акцизного податку на пальне потребує ретельного і тривалого аналізу наслідків, що виключає розгляд цього питання у найближчій перспективі», - підкреслюють в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, у березні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що кожен автовласник сплачує 992 грн акцизного податку на рік на будівництво доріг, за які можна здійснити ямковий ремонт приблизно 5 кв. м дороги, капітальний ремонт - приблизно 1,5 кв. м або збудувати приблизно 2,5 см дороги першої категорії.

У квітні міністр інфраструктури Володимир Козак заявив про те, що Мінінфраструктури готове подати на розгляди уряду і парламенту законопроект про підвищення акцизу на пальне, який на сьогодні залишається одним із найнижчих у Європі. Проте пізніше в Мінінфраструктури уточнили, що проект закону є лише одним із можливих рішень питання залучення додаткових коштів для розвитку автомобільних доріг країни, але зовсім не єдиним.

Акциз на нафтопродукти був введений у 2011 році, до цього діяв транспортний збір з кожного автовласника.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну, для дизпального із вмістом сірки до 0,2% – 98 євро за тонну, дизпального із вмістом сірки від 0,035% до 0,2% – 75 євро за тонну, дизпального із змістом сірки від 0,005% до 0,035% – 68 євро за тонну, дизпального із вмістом сірки до 0,005% – 46 євро за тонну.

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Азаров: газову угоду з Росією можна розірвати лише шляхом переговорів

Газову угоду, укладену з Російською Федерацією попереднім українським урядом, можна розірвати лише шляхом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час вступного слова на засіданні уряду.

"На думку експертів-юристів внаслідок зради попереднім керівництвом держави національних інтересів контракт укладено настільки вигідно для Росії і невигідно для України, що розірвати його іншим методом, ніж переговорним, не видається можливим", - сказав прем'єр.

Азаров зазначив, що представники опозиції, які несуть пряму відповідальність за підписання з Росією вкрай невигідної газової угоди, поширюють брехливу інформацію, ніби влада не намагалася розірвати цю кабальну угоду. Більше того, за словами Азарова, опозиційні політичні сили ініціюють позов до уряду щодо його бездіяльності.

"Хочу з усією відповідальністю заявити, що всі три роки під час зустрічей на вищому рівні між президентами України і Росії, прем'єр-міністрами, профільними міністрами зустрічі починалися і закінчувалися не чим іншим, як вимогою переглянути укладений Тимошенко газовий контракт", - підкреслив глава уряду . За його словами, на кожній зустрічі українська влада наголошує, що ця проблема є головним подразником в українсько-російських відносинах.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

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Україна сама має вирішити, як утримувати свою газотранспортну систему - Фюле

Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає що Україна сама має вирішити, як утримувати газотранспортну систему.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив 28 травня на сесії Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”) в Брюсселі.

“Що стосується газотранспортної системи, наша пропозиція дуже добре відома. Пропозиція - брати участь в тристоронньому чи багатосторонньому проекті для підтримки та покращення цієї системи”, - сказав комісар.

“І це Україні вибрати кращий шлях для того, щоб зберегти цю систему діючою”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні створити двосторонній консорціум з управління газотранспортною системою. При цьому Брюссель виступив з пропозицією створити тристоронній консорціум для кращого врахування інтересів не лише постачальників та транзитерів газу, але й споживачів.

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Євразійська економічна рада підтримала прагнення України мати статус спостерігача

Євразійська економічна рада підтримала прагнення України мати статус спостерігача в його інтеграційних організаціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам в Астані Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

«Україна висловила бажання мати статус спостерігача в Митному союзі єдиного економічного простору і в майбутньому в Євразійському союзі», - сказав Назарбаєв, додавши, що сьогодні Президенти Росії, Білорусі і Казахстану підтримали цю пропозицію.

За словами Назарбаєва, буде підготовлено відповідні документи, які можуть бути підписані на наступному засіданні Вищої Євразійської економічної ради.

До того ж Назарбаєв уточнив, що наступне засідання планується провести восени в Москві.

Як повідомлялося, сьогодні в Астані проходить засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі і Росії. Головні теми зустрічі - перспектива створення Євразійського економічного союзу і розширення взаємодії країн-учасниць Митного союзу з Киргизією і Україною - президенти цих країн Алмазбек Атамбаєв і Віктор Янукович також прибули до столиці Казахстану.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану почала працювати нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). Передбачається, що всередині ЄЕП буде забезпечено вільне переміщення товарів, послуг і капіталів через державні кордони країн-учасниць. Разом із утвореним раніше Росією, Білоруссю і Казахстаном Митним союзом ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу (ЄАС), ідею якого ще в 1994 році запропонував казахстанський Президент Нурсултан Назарбаєв.

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Меморандум про статус спостерігача в ЄЕК для України підпишуть у Мінську в п'ятницю - Янукович

Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано у Мінську в п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам після зустрічі з Президентами Росії, Білорусі та Казахстану, яка проходила в Астані.

Президент повідомив, що дав доручення Кабінету Міністрів України підписати відповідний документ під час саміту СНД у Мінську 31 травня.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Розв'язки ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

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Україна попередила Росію про зниження закупівель газу за нинішніх цін на нього

Україна попередила Росію, що за існуючих цін на газ знижуватиме його закупівлю, заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко в інтерв'ю журналістам в Астані в середу, 29 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема зазначив: «Ми чітко і ясно попередили російських колег, що за існуючих цін на газ ми знижуватимемо його споживання, а значить і закупівлі».

Відповідаючи на запитання, чи існують якісь домовленості про зниження ціни на газ, чи може про це свідчити те, що Україна знизила обсяги закупівлі та складання балансу, Бойко сказав, що це означає лише те, що при складання балансу газу України виходить зі своїх державних інтересів.

«Ми будемо закуповувати газу стільки, скільки можна, з урахуванням того, що частина газу ми міняємо на вугілля», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України від 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу в поточному році від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, - 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading - 1,3 млрд куб. м.

Також у документі сказано, що в 2013 році видобуток природного газу заплановано в обсязі 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становить 60,06 млрд куб м.

Нагадаємо, що в лютому Україна істотно скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ істотно скоротився - до 162 млн дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні поточного року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України в квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз України» у першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить понад 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: у першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

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Профіцит платіжного балансу України у квітні зріс майже вдвічі

Профіцит платіжного балансу України, за попередніми даними, у квітні 2013 року становив 927 млн ​​дол., що в 1,8 разу більше профіциту у квітні минулого року (508 млн дол.).

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку у квітні 2013 року, порівняно з квітнем 2012 року, скоротився на 31,1% - до 677 млн дол.

Профіцит фінансового рахунку у квітні поточного року, порівняно з квітнем минулого року, зріс на 45% - до 1,6 млрд дол.

"Зменшення дефіциту поточного рахунку супроводжувалося значними надходженнями за фінансовим рахунком, що в результаті дозволило наростити міжнародні резерви навіть в умовах виплат за кредитом МВФ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обсяг прямих інвестицій (сальдо) у квітні 2013 року становив 417 млн ​​дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за підсумками січня-березня 2013 року становив 1,82 млрд дол. проти дефіциту 569 млн дол. за аналогічний період 2012 року.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу в порівнянні з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

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Профіцит платіжного балансу України за 4 місяці склав 2,747 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні-квітні 2013 року становив 2,747 млрд дол., тоді як за підсумками січня-квітня минулого року дефіцит платіжного балансу становив 61 млн. дол.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, скоротився на 20% - до 2,428 млрд дол.

Профіцит фінансового рахунку в січні-квітні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 74% - до 1,6 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в січні-квітні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизився на 6,1% - до 1,649 млрд дол.

УНІАН