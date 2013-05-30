Конституційний Суд сьогодні оголосить рішення щодо дати виборів мера Києва

Конституційний Суд України сьогодні оприлюднить рішення щодо дати виборів мера Києва і столичної міської ради.

Рішення буде оголошено о 15.00.

Як повідомляв УНІАН, подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема - щодо місцевих виборів у Києві, надійшло до КС у березні.

Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

Термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.