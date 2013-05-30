Конституційний Суд сьогодні оголосить рішення щодо дати виборів мера Києва
Конституційний Суд України сьогодні оприлюднить рішення щодо дати виборів мера Києва і столичної міської ради.
Рішення буде оголошено о 15.00.
Як повідомляв УНІАН, подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема - щодо місцевих виборів у Києві, надійшло до КС у березні.
Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.
Термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008 році, завершується наприкінці травня цього року.
Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.
Чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.