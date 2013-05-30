Радник Януковича: Україні нема чого робити в Митному союзі на існуючих там умовах

Радник Президента України Володимир Зубанов висловив думку, що Україні нема чого робити в Митному союзі на тих умовах, які сьогодні пропонує Росія.

Про це Зубанов заявив в ефірі «5 каналу».

За його словами, цілком імовірним є повторення білоруського сценарію.

«Усім зрозуміло - і політикам, і господарникам, що на тих умовах, які існують в Митному союзі, Україні там нема чого робити. Бо, дійсно, статути, ця Євразійська комісія, яка є виконавчим органом, там Росія має більшість голосів при прийнятті будь-якого рішення. І є різні політики або експерти, які кажуть, що якщо ми вступаємо в Митний союз, нам Росія обіцяє газ по 350 доларів. Насправді, потім вирішуватимуть у цій комісії, скільки газ коштуватиме, може, сьогодні і 250, а за півроку скажуть: хлопці, змінилася ситуація – і буде по 450 доларів”, - зазначив він.

Зубанов навів приклад Білорусі: “ГТС позбулися, газ отримали більш-менш дешевий, пройшов один рік, і газ для Білорусі зараз – тяжке ярмо для їхньої економіки, Росія підняла ціну, бо вона вирішує питання”.

“Тому, звичайно, жодного рішення про якийсь вступ до Митного союзу на тих умовах бути не може», – заявив Зубанов.

Нагадаємо, 29 травня в Астані відбулося засідання Вищої Євразійської економічної ради за участю президентів Казахстану, Білорусі, Росії, України та Киргизстану, на якому розглядалася перспектива створення Євразійського економічного союзу і розширення взаємодії країн-учасниць Митного союзу з Киргизстаном і Україною.

За результатами зустрічі було оголошено, що меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано в Мінську у п'ятницю, 31 травня.

Як повідомив Президент України Віктор Янукович журналістам, в Астані було прийнято політичну заяву глав держав Митного союзу і України.

«Сьогодні було ухвалено політичне рішення, яке підписали чотири президенти, про те, що Україна зробила заявку, а Рада підтримала це рішення. Про те, що Україна буде спостерігачем в Євразійському економічному союзі в статусі спостерігача”, - сказав Янукович.

“Меморандум про участь України в Митному союзі буде підписано на саміті СНД у Мінську”, - сказав Янукович.

За словами Президента, в цьому документі буде визначено статус України, можливість її представника в роботі Євразійської економічної комісії, а також можлива участь в засіданнях вищезазначених органів Президента України.

Натомість заступник генерального секретаря ЄврАзЕС Сергій Глазьєв заявив, що статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз лише формується, надається тільки тим державам, які хочуть увійти до цього інтеграційного об'єднання.

Зокрема він пояснив, що вступити до Євразійського економічного союзу Україна зможе після вступу до Митного союзу. Глазьєв відзначив, що при цьому Україна не зможе брати участь в аналогічних угодах з Євросоюзом. "Ми виходимо з того, що, оскільки домовилися надати Україні статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, який зараз тільки формується, це означає намір України увійти до цього союзу. Тому що статус спостерігача надається лише тим державам, які хочуть увійти до нашого інтеграційного об'єднання", - пояснив заступник генсекретаря ЄврАзЕС.