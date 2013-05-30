Президент Американської торгової палати: МС та інтеграція з ЄС - взаємовиключні речі

Повноправне членство в Митному союзі, об'єднуючому Росію, Казахстан і Білорусь, і глибока інтеграція з Європейським Союзом - це взаємовиключні речі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Американської торговельної палати (АТП) в Україні Хорхе Зукоскі, виступаючи на круглому столі в Києві.

«Багато хто вважає, що Митний союз і асоціація з ЄС - це не взаємовиключні речі. Я вважаю, що вони все-таки взаємовиключні, але це моя думка», - сказав Зукоскі.

До того ж він пояснив, чому для України так важлива інтеграція з ЄС. «Чому ми так наполягаємо на асоціації з ЄС? Тому що ми бачимо Україну в ЄС. Ми дуже розраховуємо на те, що Україна отримає доступ до найбільшого ринку збуту», - зазначив президент АТП.

Водночас, відповідаючи на запитання УНІАН про те, як він розцінює досягнуті днями домовленості про статус України як спостерігача в Митному союзі, Зукоскі підкреслив: «Сказати по правді, я не бачив, які саме домовленості досягнуті. Чуток багато, але їх важко коментувати. Однак ми стоїмо на тому, що рух у бік асоціації з ЄС і зони вільної торгівлі, що дозволяє українським компаніям вийти на найбільший ринок збуту, - це те, що потрібно і важливо».

До того ж Зукоскі не виключив можливості економічного співробітництва України з країнами Митного союзу. «Ніхто не забороняє розвивати співпрацю на традиційних ринках. Кооперація з Митним союзом має, безперечно, зміст. Але треба дочекатися конкретики, про які саме кооперації йде мова», - резюмував президент АТП.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня лідери країн Митного союзу (Росії, Казахстану та Білорусі) прийняли низку документів щодо поглиблення економічної інтеграції, зокрема з Киргизстаном і Україною. За підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради в Астані (Казахстан) була досягнута домовленість про прийняття двох меморандумів - з Україною і Киргизією про поглиблення.