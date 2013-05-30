Анонс на 31 травня

* Голова Верховної Ради України Володимир Рибак відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з роботою ЗАТ «Чернігівський автозавод» і поспілкується з працівниками підприємства, а також відвідає обласний Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. В.Рибак також зустрінеться з представниками органів місцевого самоврядування та керівництвом місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій області та журналістами.

* Відбудеться форум Forbes «Успіх в ритейлі», присвячений питанням роздрібної торгівлі.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Можливість уникнення корупції в структурах «Зеленбуду» на благо українців». Учасники: почесний президент Союзу виробників садивного матеріалу України Володимир Разумовський; Анатолій Кушнір, доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва Нацуніверситету біоресурсів і природокористування України, голова правління Асоціації «Дерева - наші друзі», почесний член Міжнародного Товариства Дослідження і Охорони Дерев; координатор проекту «Конфлікти і закони» Оксана Котомкіна. Запрошені: начальник ГУ контролю за благоустроєм КМДА Сергій Садовий, директор департаменту благоустрою міністерства ЖКГ України Олександр Ігнатенко, представники Зеленбуду Києва. Історія з дорогоцінними і «липовими» київськими каштанами підштовхнула українську спільноту до роздумів над однією з корупційних схем, яка успішно реалізується вітчизняними чиновниками. На поверхню виплило чимало подібних прецедентів, адже, вже традиційно, чиновники, ігноруючи екологічні норми, законодавство і розпорядження КМУ, витрачають кошти на озеленення міст України на власний розсуд. Про проблеми в структурі озеленення України, що виникли завдяки розгалуженій корупційній діяльності муніципальних чиновників, про те, яким чином вони вплинули на занепад вітчизняної галузі декоративного рослинництва порівняно з галуззю країн ЄС, про існуючі норми і правила, які представники Зеленбуду не виконують і можливості впливу на ці процеси міністерства ЖКГ під час прес-конференції розкажуть фахівці галузі. Буде анонсований механізм з мінімізації корупційних схем в галузі озеленення, який у якості законопроекту найближчим часом буде винесено на розгляд депутатів ВРУ. До Дня журналістики кожен з учасників прес-конференції зможе забрати з собою частинку зеленого дива, яке від початку рятує Землю від екологічної катастрофи (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 068 128 11 85, 067 406 12 61.

* Відбудеться брифінг у рамках 4-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня. Тема брифінгу: «Український енергетичний ринок: кроки вперед або втрачені можливості?». Організатор: Європейсько-Українське енергетичне агентство і Conference House. Учасники: Янеш Копач, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства; Вальтер Треттон, голова відділу енергетики, транспорту та довкілля, Представництво ЄС в Україні; Олена Рибак, заступник голови Ради Європейсько-Українського енергетичного агентства, керуючий директор компанії iC clean energy solutions (iC ces ) в Україні.

* В Українському союзі промисловців і підприємців відбудеться презентація книги «Промисловість і підприємництво України». Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, президент ДП «Антонов» Дмитро Ківа, керуючий партнер ТОВ «Ернст енд Янг» Олексій Кредісов, ген.директор ВАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив» Павло Мартіянов, президент АТ «Оболонь» Олександр Слободян, ген.директор ТОВ «Київ Інвест-Буд» Ольга Селіх тощо.

* Інститут маркетингу морепродуктів Аляски спільно з Посольством США в Україні та ТОВ «Рибний світ «ОКЕАНІЯ» в супермаркеті «Рибний Світ «ОКЕАНІЯ» проведуть презентацію риби, виловленої у водах Аляски. У заході візьме участь Рендал Хейгер, аташе з питань сільського господарства Посольства США в Україні.

* Відбудеться урочисте відкриття візового центру посольства Литовської Республіки в Києві. У заході візьме участь міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс.

* Прес-конференція на тему: «Як повернути до життя занедбані промзони?». Презентація Міжнародного урбаністичного воркшопу «Фрунзе 35 - переосмислюємо промзону». Протягом 27 - 31 травня в Києві проходить міжнародний урбаністичний воркшоп за участю молодих архітекторів, культурологів, соціологів, географів, економістів, урбаністів з восьми європейських країн, які працюють разом над створенням концепції ревіталізації частини занедбаної індустріальної зони та будівлі колишньої пивоварні, а пізніше заводу солодових екстрактів, що знаходяться в одній з найстаріших частин Києва, Подолі, по вулиці Фрунзе, 35.

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