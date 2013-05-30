Янукович очікує позитивного рішення щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Президент України Віктор Янукович очікує на позитивне рішення щодо підписання на Вільнюському саміті «Східного партнерства» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі із віце-президентом Європейського парламенту, членом Бюро політичної групи “Європейська народна партія”, членом партії “Громадянська платформа” Республіки Польща Яцеком Протасевичем.

Янукович зазначив, що Україна надає особливого значення діалогу з Європейським Союзом, Європарламентом та виступає за активізацію цих відносин.

“Зусилля української влади сьогодні спрямовані на виконання тих критеріїв, які нам вкрай необхідні для підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом”, - наголосив Президент.

Він також висловив переконання, що для досягнення мети необхідні активні злагоджені дії не лише усіх гілок влади, але й опозиції та громадськості.

“Дуже важливе відчуття такої спільної платформи європейського вибору України. Ми, безумовно, розраховуємо й очікуємо позитивного рішення на Вільнюському саміті”, - наголосив Президент.

Він також додав, що подальший економічний розвиток країни та розвиток міжлюдських стосунків між Україною та країнами ЄС “цілком пов’язані з питаннями європейської інтеграції”.

“Ми готові й далі підтримувати ініціативи «Східного партнерства» і готові докладати зусиль щодо ефективного механізму поглиблення співпраці членів-партнерів”, - сказав Янукович.

У свою чергу, Протасевич передав Януковичу вітання від Президента Європарламенту Мартіна Шульца, а також подяку від Шульца та інших членів Європарламенту за особистий внесок у процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

Протасевич також зазначив позитивні зрушення у розвитку відносин і ЄС у зв’язку з помилуванням засуджених екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

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