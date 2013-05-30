ТОП-10 (30 травня)

Moody's підтвердило негативний прогноз для банківської системи України

Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу конкурентоспроможності

Україна в січні-квітні скоротила імпорт газу на 20%

Україна скоротила імпорт нафти в 4 рази

Фонд держмайна готує до продажу контрольний пакет акцій «Донбасенерго»

«Єврогаз» вважає цікавою ідею України створити газовий хаб

Меморандум між Україною та Митним союзом оприлюднять після його підписання

Нацбанк пропонує обмежити операції з електронними грошима до 25 тис. грн на місяць

Мінфін не зміг продати валютні ОВДП на позаплановому аукціоні

Обсяг реалізації промпродукції в Україні за 4 місяці становив 370,7 млрд грн

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Moody's підтвердило негативний прогноз для банківської системи України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило прогноз для банківської системи України на негативному рівні, незмінному з жовтня 2003 року.

Про це агентство повідомляє у звіті, опублікованому на офіційному сайті.

"Прогноз відображає очікування рейтингового агентства, що українські банки продовжать працювати в складному економічному середовищі, внаслідок чого якість їх активів залишиться дуже низькою. Прогноз також відображає очікування Moody's щодо низької рентабельності та жорстких умов фінансування в 2013 році», - йдеться в звіті.

Як вважають експерти агентства, протягом найближчих 12-18 місяців операційне середовище для українських банків залишатиметься негативним. Це обумовлено низькими очікуваннями щодо зростання економіки з урахуванням зростання ВВП у 2012 році всього на 0,2% за рахунок зниження зовнішнього попиту на ключові експортні товари України, зокрема на метал.

Враховуючи це, агентство прогнозує, що якість активів українських банків залишатиметься низьким і проблемна заборгованість за кредитами в 2013 році залишатиметься на рівні 2012 року, близько 35% всіх кредитів, під впливом низьких цін на експорт та нерухомість. За оцінками експертів агентства, резерви під втрати за кредитами покривають тільки близько 40% всієї проблемної заборгованості (включаючи реструктуризовану) на кінець 2012 року, що недостатньо для покриття можливих втрат за кредитами.

«Банки будуть здебільшого прибутковими в 2013 році, але їх надходження знижуватимуться за рахунок резервування за кредитами, зниження маржі і обмежених можливостей щодо зниження собівартості процесів. Чиста процентна маржа знизилася до 4,5% у 2012 р. з 5,3% у 2011 році, і Moody's очікує продовження негативного тренду в 2013-му», - йдеться у звіті.

Також агентство зазначає, що рівень довіри вкладників був нестійким у минулому. Незважаючи на постійне зростання депозитів за останні роки, у 2012 році це зростання сповільнилося, і Moody's очікує продовження такого тренду в 2013-му. «Підвищення ризиків, пов'язаних з поточними рахунками, і невизначеність щодо стабільності національної валюти будуть негативно впливати на довіру вкладників. До того ж негативна економічна середа і зниження доступу до кредитів можуть змусити компанії забрати свої кошти з банків», - повідомляється у звіті агентства.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до B3 з B2, прогноз негативний. Рейтинг був знижений через перегляд у бік зниження інституційної стійкості України, через нестачу зовнішньої ліквідності, що спричинило збільшення валютних ризиків, а також через погіршення економічного прогнозу по Україні.

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Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу конкурентоспроможності

Україна в 2013 році піднялася на сім позицій у рейтингу конкурентоспроможності – до 49-го місця з 56-го, розмістившись між Колумбією і Угорщиною, повідомив Інститут розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (IMD) в щорічному звіті World Competitiveness Yearbook 2013.

Цього року Інститут присудив Україні індекс конкурентоспроможності на рівні 54,2.

У торішньому рейтингу IMD Україна піднялася на одну позицію, чому посприяло зниження рейтингу Греції, яка опустилася з 56-го до 58-го місця, пропустивши Україну і Хорватію.

Сусідні країни Польща і Росія також підвищили свій рейтинг. Польща піднялася на одну позицію - до 33-го місця з 34-го, а Росія піднялася на шість позицій до 42-го місця з 48-го.

Згідно із звітом, у рейтингу бере участь 60 держав, серед яких лідирують США, Швейцарія, Гонконг, Швеція, Сингапур.

Довідка УНІАН. Інститут розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (Institute of Management Development, IMD) – провідний у Європі Інститут менеджменту, що базується в Лозанні (Швейцарія). Центр щороку публікує результати глобального дослідження конкурентоспроможності країн світу - The World Competitiveness Yearbook, яке проводиться з 1989 року в співдружності з дослідницькими організаціями по всьому світу.

Під конкурентоспроможністю країни Інститут менеджменту розуміє здатність національної економіки створювати і підтримувати середовище, в якому виникає конкурентоспроможний бізнес.

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Україна в січні-квітні скоротила імпорт газу на 20%

Україна в січні-квітні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 19,7% - до 8,552 млрд куб. м. Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, у квітні 2013 року імпорт газу зменшився порівняно з квітнем 2012 року на 29,4% - до 1,482 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік із обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу поточного року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

За підсумками 2012 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Україна скоротила імпорт нафти в 4 рази

Україна у січні-квітні 2013 року скоротила імпорт нафти в 4 рази - до 176,2 тис. тонн, порівняно з 754,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти на нафтопереробні заводи України за зазначений період скоротилися на 45,7% порівняно з січнем-квітнем 2012 року - до 1,019 млн тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-квітні поточного року скоротилася на 49,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 1,026 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця поточного року вийти на обсяг нафтопереробки до 1 млн тонн на місяць.

За даними Міністерства доходів і зборів, Україна у квітні 2013 року скоротила імпорт нафти (у грошовому виразі) порівняно з березнем у 2,5 разу — до 12,862 млн дол. з 31,637 млн дол.

В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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Фонд держмайна готує до продажу контрольний пакет акцій «Донбасенерго»

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу 60,77% акцій однієї з найбільших в Україні енергетичних компаній - «Донбасенерго», повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Олександр Рябченко заявив, що ФДМУ планує вилучити сумарно в 2013 році від продажу держпакетів акцій двох енергогенеруючих компаній - «Центренерго» і «Донбасенерго» щонайменше 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшило чистий прибуток у 6 разів - до 305 млн грн.

Наприкінці грудня 2012 року компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн. На початку лютого 2013 року компанія сказала про намір залучити в «Ощадбанку» короткостроковий кредит ще на 385 млн грн.

На цей момент 85,77% акцій компанії «Донбасенерго», що належать державі, знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України».

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«Єврогаз» вважає цікавою ідею України створити газовий хаб

В «Єврогазі» вважають цікавою ідею України створити газовий хаб. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила генеральний секретар Європейського союзу газової промисловості («Єврогаз») Беате Раабе.

“Якщо це може бути створено, я вважаю, це гарна ідея розвивати цей напрямок”, - сказала вона.

Генсек «Єврогазу» зазначила, що на сьогодні газовий ринок Європи є дуже динамічним і саме тому важливо думати над організацією ринку у майбутньому.

“Україна - цікава країна, оскільки вона є транзитною країною між Росією та ЄС. І я думаю, що це виправдано для України пропонувати багато ідей щодо власного забезпечення газу і щодо ролі як транзитної країни”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у Брюсселі відбулася конференція щодо розвитку газового ринку України, під час якої, в тому числі, обговорювалась ідея Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо створення в Україні східноєвропейського газового хабу.

Довідка УНІАН. "Єврогаз" - міжнародна некомерційна асоціація зі штаб-квартирою в Брюсселі. Членами "Єврогазу" є 49 газових компаній і асоціацій з 27 країн Європи, зокрема, BP, Total, GDF-Suez, ENI, Centrica, «Газпром», PGNiG, E.ON Ruhrgas та інші.

Головними цілями діяльності Європейського союзу газової промисловості «Єврогаз» є сприяння розвитку європейського газового ринку, розширення міжнародної співпраці у газовій галузі, забезпечення інтересів європейських компаній у питаннях постачання, продажу і зберігання природного газу.

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Меморандум між Україною та Митним союзом оприлюднять після його підписання

Меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, передбачається оприлюднити після його підписання.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук‘яненко.

“Передбачається, що меморандум буде оприлюднено після підписання”, - сказав Лук‘яненко.

Він зазначив, що меморандум є багатостороннім документом і не може бути оприлюднений за рішенням однієї зі сторін.

Також Лук‘яненко підкреслив, що українська сторона не має причин не оприлюднювати документ після його підписання.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані після зустрічі з президентами Росії, Білорусі та Казахстану Президент України Янукович заявив, що меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійській економічній комісії, яка є виконавчим органом Митного союзу, буде підписано в Мінську завтра, 31 травня.

Євразійський економічний союз планує почати свою роботу з 1 січня 2015 року.

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Нацбанк пропонує обмежити операції з електронними грошима до 25 тис. грн на місяць

Національний банк України (НБУ) пропонує обмежити загальну суму електронних грошей за операціями протягом місяця до 25 тис. грн.

Про це йдеться в проекті змін до положення про електронні гроші в Україні, оприлюдненому на офіційному сайті регулятора для громадського обговорення.

«Загальна сума електронних грошей, на яку здійснюються операції протягом місяця, не повинна перевищувати 25 000 гривень, за винятком, коли сума у ​​8 000 або більше погашається протягом того ж місяця на вимогу користувача", - сказано в проекті.

Також у цьому проекті НБУ пропонує встановити перелік банківських послуг з електронними грошима для клієнтів, уточнити вимоги до агентів емітентів електронних грошей, зобов'язати емітентів погоджувати правила випуску електронних грошей до початку такого випуску з НБУ та надавати НБУ інформацію про своїх агентів для ведення реєстру.

Як повідомляється, проект розроблено з метою приведення нормативних документів НБУ у відповідність до норм чинного законодавства, і його громадське обговорення триватиме до 1 липня цього року.

Як повідомляв УНІАН, обсяги платежів через систему електронних платежів Національного банку України в 2012 році перевищили ВВП більш ніж у 8 разів, а операції з платіжними картками становили понад 50% ВВП. Платіжний ринок України на сьогодні представлений системою міжбанківських розрахунків НБУ (СЕП), національною системою платіжних карт (НСМЕП), шістьма картковими платіжними системами і численними системами грошових переказів і внутрішньобанківськими платіжними системами.

У травні-червні цього року Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків, який передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.

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Мінфін не зміг продати валютні ОВДП на позаплановому аукціоні

На позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, у четвер, 30 травня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до державного бюджету. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонував інвесторам валютні ОВДП, номіновані в доларах США, терміном обігу 2 роки і номінальним рівнем дохідності 7,75%. Загальний обсяг випуску за номінальною вартістю становив 94,6 млн дол. США, водночас Мінфін не задовольнив єдину подану заявку обсягом 2 млн дол. (за номінальною вартістю).

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оголосив про проведення позапланового аукціону з продажу середньострокових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 30 травня.

На 30 травня 2013 року, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 218,579 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 78,507 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

За даними Держказначейства, з початку року до 20 травня до держбюджету від запозичень надійшло 62,082 млрд грн (44,096 млрд грн - від внутрішніх і 17,984 млрд грн - від зовнішніх) при передбаченому рівні надходжень загального фонду держбюджету на січень-травень цього року в 77,707 млрд грн. Видатки на обслуговування держборгу за цей період становили 10,293 млрд грн (7,524 млрд грн - внутрішнього і 2,769 млрд грн - зовнішнього) при передбаченому рівні асигнувань із загального фонду держбюджету на січень-травень в 13,221 млрд грн. Видатки на погашення держборгу - 24,433 млрд грн (12,861 млрд грн - внутрішнього і 11,572 млрд грн - зовнішнього) при передбаченому рівні асигнувань у 31,665 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Обсяг реалізації промпродукції в Україні за 4 місяці становив 370,7 млрд грн

В Україні обсяг реалізації промислової продукції в січні-квітні 2013 року в грошовому виразі становив 370,731 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, 64,5% реалізованої продукції, або 238,967 млрд грн, припадає на переробну промисловість, 22,7%, або 84,008 млрд грн, - на поставку електроенергії, газу і пари, 12,3%, або 45,784 млрд грн, - на видобувну промисловість.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Донецьку область - 70,275 млрд грн, Дніпропетровську - 69,749 млрд грн, Запорізьку - 24,328 млрд грн, Луганську область - 23,413 млрд грн і місто Київ - 24,481 млрд грн.

Також повідомляється, що оборот (реалізація) продукції переробної промисловості в річному виразі (квітень 2013 щодо квітня 2012 р.) не змінився, а порівняно з березнем 2013 року - зріс на 6,5%. Оборот (реалізація) продукції добувної промисловості в річному виразі зріс на 9,9% порівняно з березнем 2013 року - на 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в першому кварталі 2013 року в грошовому виразі становив 272,783 млрд грн. Оборот (реалізація) продукції переробної промисловості в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року знизився на 7,5%, порівняно з лютим 2013 року - зріс на 6,9%. Оборот (реалізація) продукції добувної промисловості в березні 2013 року порівняно з березнем 2012 року зріс на 7,3%, порівняно з лютим 2013 року - на 13,4%.

УНІАН