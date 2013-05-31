У Мінську розпочалося засідання Ради глав урядів держав

Мінськ. У столиці Республіки Білорусь Мінську розпочалося засідання Ради глав урядів держав - учасниць СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить у вузькому складі, потім планується проведення засідання у розширеному складі — за участю членів делегацій країн-учасниць.

Як повідомляв УНІАН, участь у засіданні Ради глав урядів держав - учасниць СНД з боку України приймає прем'єр-міністр Микола Азаров.

Очікується, що під час візиту до Білорусі прем'єр-міністр України і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підпишуть Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною і ЄЕК, яким передбачається надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Раніше уряди Росії, Казахстану та Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.