Азаров каже, що Росія не висувала жодних умов для підписання меморандуму з ЄЕК

Мінськ. Російська Федерація не висувала жодних умов для підписання меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною і Євразійською економічною комісією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу українським журналістам у Мінську.

“Жодних умов ніхто не висував, у тому числі і Російська Федерація”, - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною і ЄЕК планують підписати у Мінську сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко.

Згідно з рішенням Вищої Євразійської економічної ради, прийнятим 29 травня членами ради - президентами країн - членів Митного союзу (Росії, Білорусі і Казахстану), у текст меморандуму про поглиблення взаємодії між Україною і Євразійською економічною комісією (ЄЕК), яким передбачається надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року, під час переговорів про його підписання можуть бути внесені зміни, які не мають принципового характеру.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.