Киргизстан і ЄЕК підписали меморандум про поглиблення взаємодії

Євразійська економічна комісія і Киргизстан підписали меморандум про поглиблення взаємодії. З боку ЄЕК документ підписав голова комісії Віктор Христенко, з киргизької - перший віце-прем'єр Джоомарт Оторбаєв, передає РІА «Новости».

Домовленість про підписання меморандуму було досягнуто 29 травня на засіданні Вищої євразійської економічної ради в Астані: голови держав Митного союзу - Росії, Казахстану і Білорусі - підтримали намір Киргизстану приєднатися до ЄЕК.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні в Мінську пояснив, що Україна і Киргизстан будуть запрошені спостерігачами до Євразійського економічного союзу (ЄЕС) з 2015 року.

Він також відзначив, що делегації України і Киргизстану запрошуватимуться на всі засідання, які проходитимуть у рамках Митного союзу і ЄврАзЕС. До того ж Лукашенко відзначив, що делегації двох країн мають визначитися до 2015 року. "Якщо вони захочуть стати членом ЄЕП і Економічного союзу (Євразійського економічного союзу), то вони мають пройти цей шлях - підписання документів і угод, а також домовленостей до цього часу", - сказав білоруський лідер.

Киргизстан спочатку одержить статус спостерігача при Євразійській економічній комісії та інших форматах Єдиного економічного простору, а потім приєднається до Євразійського економічного союзу. Два дні тому президенти Росії, Білорусі і Казахстану остаточно підтвердили, що 1 січня 2015 року Євразійський економічний союз замінить ЄврАзЕС. ЄАС має стати найбільш просунутою формою економічної інтеграції трьох держав.

Членами Євразійського економічного співтовариства з моменту його утворення є п'ять держав - Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. У січні 2006 року було підписано протокол про приєднання до організації Узбекистану. У жовтні 2008 року Узбекистан припинив участь у роботі органів ЄврАзЕС. З травня 2002 року статус спостерігачів при ЄврAзЕС мають Україна і Молдова, з січня 2003 року - Вірменія.

Нагадаємо, очікується, що сьогодні у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Колегії Євразійської економічної комісії Христенко підпишуть меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією і Україною.