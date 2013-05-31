Наявність представника України в ЄЕК не відрізняється від статусу спостерігача - Азаров

Наявність представника України в Євразійській економічній комісії, що передбачається Меморандумом про поглиблення взаємодії України і ЄЕК, який планується підписати сьогодні, практично не відрізняється від статусу спостерігача.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу українським журналістам.

«Практично це нічим не відрізняється від статусу спостерігача», - сказав Азаров.

Він відзначив, що представник України зможе брати участь у засіданні робочих органів Митного союзу на запрошення.

Азаров також повідомив, що на сьогодні ще не визначено кандидатуру представника України в ЄЕК, на цю посаду розглядається кілька претендентів.

Прем'єр-міністр підкреслив, що представником в ЄЕК має бути, безумовно, економіст, який знає детально всю історію розвитку відносин України з Митним союзом. «Звичайно, абсолютно зрозуміло, що людина, як мовиться, з чистого аркушу тут абсолютно не підходить. Має бути людина, що володіє історією питання», - сказав Азаров.

Він також відзначив, що представник України дістане можливість безпосередньо розпочати свою роботу одразу ж після підписання Меморандуму про поглиблення взаємодії.

«Дасть це (представник України в ЄЕК — УНІАН) дуже багато. По суті, на попередній стадії ознайомитися з тими проектами рішень, які готуються країнами Митного союзу. Це означає, що ми дістанемо можливість і на дипломатичному рівні, і на рівні керівників урядів, керівників держав, обговорювати надзвичайно важливі для нас питання торговельно-економічних відносин. От що це дасть. Зараз, не беручи участь у роботі цих органів, ми не знаємо і вимушені вже після ухвалення рішень вести важкі переговори з кожною країною окремо і домовлятися про зміну і коригування угод з урахуванням наших інтересів. У ряді випадків це буває неможливо — тоді, коли ухвалено відповідні рішення урядів (країн МС)», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що для України відносини з країнами МС «життєво важливі», і тому доцільніше брати участь у процесі підготовки документів. «Значно для нас доцільніше брати (під час підготовки документів - УНІАН) участь на попередньому етапі, і підкреслюю, що для нас відносини з Митним союзом життєво важливі. Не просто надзвичайно важливі, а життєво важливі», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною і ЄЕК планують підписати в Мінську 31 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Довідка УНІАН. ЄЕК створено рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.