Анонс на 3 червня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Відкритість і прозорість діяльності громадських та благодійних організацій України. Результати конкурсу річних звітів ОГС за 2012 рік ». Будуть оприлюднені результати голосування річних звітів і названі переможці конкурсу в 3-х категоріях: 1-а категорія - організації громадянського суспільства з річним бюджетом до $50 000, 2-а категорія - організації громадянського суспільства з річним бюджетом понад $50 000, 3-я категорія - організації громадянського суспільства, які зареєстровані та діють у селах, селищах і малих містах. Переможцям конкурсу будуть вручені призові сертифікати для оплати друку (макетування) річного звіту за 2012 рік. На прес-конференції обговорять шляхи підвищення рівня прозорості та підзвітності, розвитку організаційної культури ОГС, рівня довіри суспільства до діяльності громадських об'єднань та благодійних організацій. Учасники: Володимир Купрій, виконавчий директор БФ «Творчий центр ТЦК»; Ольга Прохорчук, асистент з моніторингу, оцінки та комунікацій проекту "Об'єднуємося заради реформ" (UNITER); Анастасія Гришин, керівник соціальних проектів громадської організації «Жіночі альтернативи»; Олена Герман, директор миколаївського громадського молодіжного руху «Пенітенціарна ініціатива»; Вікторія Бальцер, голова правління міської благодійної організації «Фонд громади Вознесенська» і представник КМУ. (Вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (050) 357 62 20.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Шляхи звільнення України від "газової кабали": проблеми та можливості розірвання" газового контракту". Йтиметься про хід справи в суді за позовом експертів-юристів про розірвання газових контрактів між "Нафтогазом" і "Газпромом". Учасники прес-конференції аргументовано викладуть свою точку зору про можливість позитивного розгляду справи на користь України і доведуть хибність позиції влади України про неможливість розірвання "газового контракту". Учасники: народний депутат України Олег Канівець, голова Українського юридичного товариства Олег Березюк, кандидат юридичних наук Станіслав Батрин (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* За підтримки Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ відбудеться круглий стіл на тему: «Шляхи ефективного використання газотранспортної системи України: реверс, транзит, створення східноєвропейського газового хабу». Обговорюватимуться актуальні проблеми майбутнього української ГТС, насамперед що стосується її завантаження та модернізації, велику увагу буде приділено перспективній ролі вітчизняної ГТС у забезпеченні безпеки Східноєвропейського регіону, об'єднання українського газового ринку з газовим ринком європейських країн, а також у диверсифікації джерел газу до України. Плануються виступи керівників НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укртрансгаз», вітчизняних і зарубіжних вчених і експертів, представників АПУ, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки ВРУ, РНБОУ, Міненергетики та вугільної промисловості тощо. Передбачається участь низки іноземних посольств. До дискусії долучаються іноземні експерти з інших країн в режимі відеоконференції.

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