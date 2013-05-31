ТОП-10 (31 травня)

Мінфін виплатив 88 млн дол. купонного доходу з євробондів 2012 року

Мінфін у червні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

США почали розслідування щодо піратства в Україні

Фінансування Пенсійного фонду з держбюджету зросло на 41%

Росії не подобається, що Євросоюз перетягує Україну до себе

«Нафтогаз» через суд вимагає від компанії «Газ України» 2,2 млрд грн

Меморандум між Україною та Євразійською економічною комісією підписано

Представник України в ЄЕК працюватиме в Митному союзі на постійній основі

Кожара: Меморандум про співпрацю з МС не носить юридично обов'язковий характер

Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 172,9 млн дол.

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Мінфін виплатив 88 млн дол. купонного доходу з євробондів 2012 року

Міністерство фінансів України виплатило 87,750 млн дол. купонного доходу з облігацій зовнішньої державної позики, випущених у листопаді 2012 року, повідомляє міністерство на офіційному сайті.

Як йдеться в повідомленні, в листопаді 2012 року Україна випустила облігації зовнішньої державної позики на загальну суму 1,25 млрд дол. США з погашенням у 2022 році та здійснила дорозміщення цих облігацій у лютому 2013 року на загальну суму 1 млрд дол. США. Запозичення ресурсів проводилося за ставкою 7,8% річних.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за квітень 2013 року зросла на 2,7% - до 69,235 млрд дол. З початку року сума державного і гарантованого державою боргу України зросла на 7,4%. У гривневому еквіваленті борг у квітні зріс також на 2,7%, або на 14,541 млрд грн - до 553,393 млрд грн. Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у квітні цього року зріс на 3,3% - до 39,163 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 1,9%, до 30,072 млрд дол.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень державного боргу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Мінфін у червні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в червні планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в графіку розміщення ОВДП на червень, обнародуваному на сайті Мінфіну.

Згідно із графіком, аукціони планується провести 4, 11, 18 і 25 червня.

На аукціоні 4 червня інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років, а також 2- і 3-річні держоблігації, номіновані в іноземній валюті.

На решті аукціонів інвесторам будуть запропоновані стандартні ОВДП, зокрема 11 і 18 червня — з терміном обігу 6 і 12 місяців, 5 і 7 років, а 25 червня — з терміном обігу 6 місяців, 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня, а також позаплановий аукціон 30 травня. У результаті цих аукціонів Мінфін залучив до держбюджету 3,248 млрд грн і 607,173 млн. дол.

Станом на 31 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 222,097 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 81,970 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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США почали розслідування щодо піратства в Україні

Брюссель. США почали розслідування проти України щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

Про це йдеться в повідомленні торгового представника США, текст якої передано УНІАН.

Згідно з повідомленням, у спеціальній доповіді 301 цього місяця Україна визначена як пріоритетна іноземна країна. Основні проблеми - використання урядом піратського програмного забезпечення, піратство в Інтернеті, а також непрозоре і нечесне адміністрування і діяльність агентств з управління авторськими і суміжними правами.

"США визначили питання, які викликають серйозну стурбованість щодо поводження України з правами інтелектуальної власності", - цитуються в повідомленні слова виконуючої обов'язки торгового представника США Міріам Шапіро.

У повідомленні наголошується, що офіс торговельного представника сподівається отримати інформацію від зацікавлених сторін з тим, щоб 18 липня провести публічні слухання з цього питання.

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Фінансування Пенсійного фонду з держбюджету зросло на 41%

Обсяг фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету у січні-травні 2013 року зріс на 10 млрд грн - до 34,6 млрд грн, що на 40,6% більше порівняно з січнем-травнем минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України, розміщеному на відомчому сайті з посиланням на очільника служби Сергія Харченка.

«Витрати Пенсійного фонду з державного бюджету на січень-травень передбачені в сумі 34,680 млрд грн, що на 10, 012 млрд грн (або на 40,6%) більше, ніж за січень–травень минулого року. Витрати спрямовані в повному обсязі планових призначень», - цитує служба голову Держказначейства.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України завершив фінансування виплат травневих пенсій загальним обсягом понад 20,6 млрд грн, забезпечивши виплату пенсій і грошової допомоги в повному обсязі в усіх регіонах України. Обсяг пенсійних виплат у першому кварталі 2013 року становив 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн (13,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Росії не подобається, що Євросоюз перетягує Україну до себе

Москва закликає Європейський Союз не займатися "перетягуванням канату", а дозволити Україні самій зробити вибір, чи вступати їй у Євросоюз чи в Митний союз, заявив постпред РФ при ЄС Володимир Чижов під час відеоконференції Москва - Брюссель, організованої РІА «Новости».

"З боку різних представників Євросоюзу звучать різкі оцінки, аж до погано прихованих погроз, що вступ до Митного союзу для України означатиме втрату суверенітету. Ми так не вважаємо. Щобільше, ми вважаємо за неправильне займатися перетягуванням канату по українському сюжету і ставити Київ перед якимись дилемами", - сказав Чижов.

"Вирішувати українцям, їх керівництву, парламенту, громадській думці. Напевно, їм варто порівняти, хто і що їм пропонує", - сказав Чижов.

За його словами, ЄС пропонує угоду про асоціацію, але при цьому обставляє його масою умов, зокрема і стосовно її підписання. "Якщо говорити про перспективу, давайте називати речі своїми іменами, повноправне членство в Євросоюзі Україні ніхто не пропонував, не пропонує і, я упевнений, у недалекому майбутньому не запропонує. Тоді як Митний союз пропонує Україні повноправне членство з усіма правами і обов'язками", - сказав він.

Як відзначає РІА «Новости», Україна розраховує одержати статус спостерігача в Митному союзі, щоб зберегти існуючий обсяг товарообігу з Росією, Білорусією і Казахстаном, а також оцінити плюси і мінуси можливого членства в об'єднанні. Країни МС підтримали цей намір України. На Раді голів урядів СНД у п'ятницю в Мінську Україна і МС мають намір підписати меморандум про поглиблення взаємодії, завдяки якій Київ зможе брати участь у роботі МС, але поки без офіційного статусу спостерігача. Документи щодо статусу спостерігача будуть підготовлені восени.

До того ж Київ має намір восени підписати з Євросоюзом Угоду про асоціацію, частиною якої буде положення про зону вільної торгівлі. Представники Євросоюзу неодноразово заявляли, що Україна має зробити вибір, чи зближуватися їй з ЄС, чи вступати до МС.

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«Нафтогаз» через суд вимагає від компанії «Газ України» 2,2 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжує судові тяжби зі своїми дочірніми компаніями, вимагаючи на цей раз у судовому порядку від компанії «Газ України», яка здійснює продаж природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго, повернення 2,188 млрд грн.

Про це йдеться в постанові, обнародуваній в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, «Нафтогаз» 30 травня подав позов до Господарського суду Києва. Розгляд справи призначено на 19 червня 2013 року.

Суд визнав подані матеріали достатніми для ухвалення позовної заяви до розгляду, проте деталі справи не розкриває.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 1,6 млрд грн.

Наприкінці березня 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала сім позовів до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 7,7 млрд грн.

У березні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

На початку квітня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький пообіцяв особисто розібратися з судовими позовами НАК «Нафтогаз України» до своїх дочірніх компаній «Укртрансгаз» і «Газ України».

Міністр створив комісію з вивчення ситуації, що склалася в результаті стрічних позовів усередині компанії, назвавши неприпустимим, щоб материнська компанія судилася з дочірньою компанією.

Довідка УНІАН. ДК «Газ України» була створена в 2007 році і займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ухвалило рішення реорганізувати «доньку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" - компанію "Газ України" - в Публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Меморандум між Україною та Євразійською економічною комісією підписано

Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні у Мінську.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р.

Як вдалося уточнити УНІАН, до тексту документа після обговорення його безпосередньо перед підписанням зміни не вносилися.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще у 1994 році запропонував казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.

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Представник України в ЄЕК працюватиме в Митному союзі на постійній основі

Представник України в Євразійській економічній комісії працюватиме з органами Митного союзу на постійній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на спільному брифінгу з головою ЄЕК Віктором Христенком після підписання меморандуму про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

“Ми будуватимемо свою роботу на постійній основі, і наше представництво працюватиме на постійній основі з органами Митного союзу”, - сказав Азаров.

Він підкреслив, що меморандум дає Україні можливість налагодити тіснішу співпрацю з країнами Митного союзу.

На сьогодні, відзначив Азаров, уряд України вивчає договірно-правову базу, на основі якої працює Митний союз. “У секторальному плані, по інших напрямках ми дивимося, до яких угод Україна може приєднатися без зміни текстів цих угод”, - сказав прем'єр.

Він висловив сподівання, що подальша співпраця України і країн Митного союзу буде ефективною і, перш за все, корисною народам України і країн Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, у Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р.

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Кожара: Меморандум про співпрацю з МС не носить юридично обов'язковий характер

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що підписаний в Мінську меморандум про поглиблення співпраці з Митним союзом не носить юридично обов'язковий характер, а є організаційним документом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом сьогодні у Києві.

Відповідаючи на запитання, чи може підписання цього меморандуму стати ризиком для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, Кожара відповів: «Папери, документи ніколи не можуть бути ризиком для чогось. Важлива суть. Меморандум має технічний характер, у самих статутних документах Митного союзу немає поняття, що таке спостерігач".

За його словами, меморандум визначає статус, який означає, що Україна може брати участь у засіданнях органів Митного союзу без права голосу.

«Цей меморандум не носить юридично обов'язковий характер і є таким організаційним документом», - сказав Кожара.

За його словами, сьогодні Президент України Віктор Янукович інформуватиме про ці документи колег в ЄС, зокрема, президента ЄС.

Кожара додав, що всі документи щодо підписаного меморандуму будуть оприлюднені на веб-сайтах державних органів України.

Відповідаючи на запитання, яку вигоду Україні дає статус спостерігача в Євразійському економічному союзі, Кожара сказав, «для нас не так важливо інтегруватися в Митний союз, для нас ще більше важливо не дезінтегруватися».

За його словами, багато галузей економіки України, зокрема, авіабудування, космічна галузь тощо, де застосовуються високі технології, весь час були інтегровані.

«Тому для нас дуже важливо, по-перше, знати, що відбувається усередині Митного союзу, тому статус спостерігача для нас буде важливий, щоб ми могли відстежувати, які тенденції проходять», - сказав Кожара, відзначивши, що Україна не зможе голосувати, оскільки не є членом Митного союзу.

«Але ми орієнтуватимемося в тому, що відбувається в Митному союзі як у найбільшому партнері України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

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Мінфін на позаплановому ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 172,9 млн дол.

Міністерство фінансів України у п'ятницю, 31 травня, залучило до державного бюджету 172,937 млн дол. на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 172,937 млн дол. за всіма трьома поданими заявками на придбання 2-річних держоблігацій, номінованих в іноземній валюті (доларах США) з дохідністю 7,75%.

Як повідомляється, за підсумками проведеного аукціону обсяг залучених коштів до державного бюджету України за курсом Національного банку становив 1,382 млрд грн, водночас розмір держборгу перебуває в межах, визначених Бюджетним кодексом України і затверджених Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року, як і в квітні, Мінфін провів чотири аукціони з продажу ОВДП - 7, 14, 21 і 28 травня, а також позапланові аукціони 30 і 31 травня. В результаті цих аукціонів Мінфін залучив до держбюджету 3,248 млрд грн і 780,110 млн дол.

Станом на 31 травня 2013 року обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 222,097 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 126,869 млрд грн, у власності банків - 81,970 млрд грн, нерезидентів - 5,046 млрд грн.

У 2012 році Міністерство фінансів України в результаті проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

УНІАН