США та Німеччина закликали Росію припинити поставки зенітно-ракетних комплексів в Сирію

Влада США та Німеччини закликали Росію припинити поставки сирійській армії зенітно-ракетних комплексів С-300.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, на думку західних держав, це може ще більше затягнути конфлікт у Сирії.

Як заявив держсекретар США Джон Керрі, поставки російської зброї можуть мати "вкрай негативний ефект" і поставити під питання безпеку Ізраїлю.

Міністр закордонних справ ФРН Гвідо Вестервелле закликав Москву не підривати шансів на мирні переговори, можливість яких у даний час обговорюється.

Тим часом, у самій Сирії продовжилися запеклі бої навколо стратегічно важливого міста Кусейр поблизу кордону з Ліваном.

Підкріплення з десятків повстанців прибуло до міста, щоб допомогти місцевим силам опозиції вистояти проти наступу урядових військ і бойовиків ліванського шиїтського угрупування "Хезболла", яке виступає на стороні Президента Сирії Башара Асада за підтримки Ірану.

Один із активістів опозиції розповів Бі-Бі-Сі про погіршення гуманітарної ситуації в Кусейрі, де медичної допомоги мають потребують уже 800 поранених.

Керрі і Вестервелле провели переговори у Вашингтоні через день після заяви Асада про те, що контракт із Росією не поставки С-300 почав діяти.

Експерти вважають, що до Сирії поставлятимуться С-300ПМУ1 - різновид С-300, здатний вражати як літаки, так і балістичні ракети.

Дві російські газети в п'ятницю повідомили з посиланням на джерела у сфері оборони, що поки неясно, чи будуть поставки цього року.

Керрі закликав Москву не порушувати баланс у регіоні, озброюючи режим Асада, незалежно від того, "старий це контракт або новий".

За словами Керрі, він упевнений, що сирійська опозиція візьме участь в ініційованих США і Росією переговорах у Женеві, які заплановані на червень. Представники Москви і Вашингтона повинні зустрітися наступного тижня, щоб підготувати грунт для мирної конференції.