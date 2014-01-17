Анонс на 20 січня

* Прес-конференція на тему: «Держбюджет-2014: причини для протистояння в Раді». Учасники: народний депутат України (фракція КПУ), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Оксана Калетник; народний депутат України (фракція УДАР), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Павло Різаненко; президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру; Володимир Демчук, заступник начальника Управління начальник відділу Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України.

* Круглий стіл: "Підсумки роботи банківської системи в 2013 році". Учасники: Борис Приходько, перший заступник голови НБУ; Тарас Кириченко, голова правління Правекс-Банку Сергій Мамедов, виконавчий директор НАБУ; Роман Шпек, старший радник Альфа-Банку; Віталій Шапран, економічний експерт; Володимир Лавренчук, голова правління Банку Аваль; Дмитро Зінков, голова Правління ПАТ "КБ "Надра"; Тетяна Ярошенко, радник голови правління з питань комунікацій ПАТ "КБ "Надра".

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