«Закони 16 січня» віддаляють Україну від Євросоюзу - МЗС Польщі

Варшава. Міністерство закордонних справ Польщі висловило стурбованість способом прийняття і суттю прийнятих Верховною Радою України 16 січня законів і підкреслило, що вони віддаляють Українську державу від інтеграції з Європейським Союзом.

Про це йдеться в заяві міністерства, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Вони віддаляють Київ від Євросоюзу і змушують сумніватися в правдивості декларацій влади про бажання надалі працювати в ім'я європейської інтеграції. Такі дії також ставлять під сумнів справжність функціонування держави і права в Україні", - підкреслюється в документі.

Як повідомлялося, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та одну постанову.

Зокрема, ВР прийняла закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника, який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконний збір, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронних органах, суддів та їх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, які обмежують права і свободи громадян.

17 січня Президент України Віктор Янукович підписав закони, прийняті Верховною Радою в цілому 16 січня.