Янукович змінив заступників міністра фінансів

Президент України Віктор Янукович змінив заступників міністра фінансів та керівника апарату. Про це йдеться в указах, розміщених на сайті президента. Указом N17/2014 Янукович звільнив заступника міністра фінансів України - керівника апарату Юрія Шевченка. Указом N18/2014 з посади заступника міністра фінансів був звільнений Сергій Рибак. Указом N19/2014 заступником міністра фінансів україни - керівником апарату призначена Ірина Каптілова. Наступним указом N20/2014 президент призначив Володимира Коцюбу заступником міністра фінансів України. Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович увечері 17 січня звільнив главу АП Сергія Льовочкіна.

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