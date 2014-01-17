Рибак підписав всі прийняті 16 січня закони

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявив, що підписав всі прийняті вчора закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Також Рибак зазначив, що депутати, приймаючи вчора закони, діяли відповідно до Регламенту Верховної Ради.

“Все відбулося в рамках закону про Регламент Верховної Ради України”, - сказав спікер.

При цьому він підтвердив, що в парламенті зареєстровані проекти постанов представників опозиції про скасування 10 законів, прийнятих 16 січня.

На уточнююче питання журналістів, чи будуть розглядатися ці проекти постанов, він відповів: “Вчора зареєстровані проекти постанов від опозиції, закінчилася сесія, і я все підписав закони, оформив відповідним чином, знаючи, що опозиція буде подавати протести. Всі закони підписані, оформлені, і у кого будуть питання, то всі зможуть розглянути - і в судах, і тут у Верховній Раді”.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права і свободи громадян.

Також парламент прийняв державний бюджет України на 2014 рік та зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від ПДВ операцій з ввезення на митну територію України природного газу.