Західні країни введуть санкції проти українських чиновників у разі репресій - експерт

Західні країни введуть санкції проти українських високопосадовців, якщо влада застосує до учасників акцій протесту репресивні методи, передбачені прийнятими 16 січня законами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо все-таки будуть масові арешти і будуть застосовуватися ті репресії, які прийняті законодавчо, то тоді попередження про санкції з боку міжнародної спільноти стануть реальними. Слухання, які були в Сенаті США, - це попередження», - вважає експерт.

Фесенко переконаний, що опозиційні політики, які раніше закликали Захід ввести санкції проти українських високопосадовців, зробили «певну тактичну помилку», тому що тоді підстав для санкцій не було.

«Ось зараз приводи для санкцій можуть виникнути, бо може початися перехід до тих правових і політичних дій, які є неприйнятними для цивілізованого світу. Це повинні розуміти ті люди, які проголосували за це, хто буде втілювати це в життя. У цьому випадку, дійсно, керівництво країни може зіткнутися з певною протидією, в різних формах, з боку Заходу», - переконаний експерт.

Він назвав вчорашню ситуацію у Верховній Раді, коли провладні депутати без обговорення, підняттям рук приймали закони, «кризою українського парламентаризму, який перейшов в якісну фазу «клінічної смерті», тому що сам парламент нічого не вирішує, а лише приймає (закони) такий нелегітимним способом».

«Те, що ми побачили, - це «парламент в ув'язненні». У додавання до вибіркового правосуддя ми отримуємо ще вибіркове законодавство, тому що проголосоване може діяти тільки окремо проти певних груп громадян, і це теж неприйнятна сутність події», - додав експерт.

Також Фесенко вважає, що політична криза в Україні продовжиться.

«Спроба поліцейськими методами вирішити кризу тільки переведе його в іншу форму - чи буде нова активна фаза протистояння на вулицях, або криза просто може перейти у приховані форми зі спалахами насильства», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення прийняли ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.