Фюле: влада в Україні порушила зобов'язання щодо асоціації з ЄС
12:45, 17 січня 2014Різне
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Брюссель. Проведені у четвер через голосування поправки до українського законодавства обмежують громадянські свободи і суперечать європейським прагненням України та зобов'язаним, взятим нею в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це написав у своєму мікроблозі на Twitter комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.
"Україна: сильно стурбований новим законодавством, яке обмежує свободи, суперечить європейським прагненням України та зобов'язанням, які випливають з Угоди про асоціацію", - зауважив Фюле.
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