Фюле: влада в Україні порушила зобов'язання щодо асоціації з ЄС

Брюссель. Проведені у четвер через голосування поправки до українського законодавства обмежують громадянські свободи і суперечать європейським прагненням України та зобов'язаним, взятим нею в Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це написав у своєму мікроблозі на Twitter комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

"Україна: сильно стурбований новим законодавством, яке обмежує свободи, суперечить європейським прагненням України та зобов'язанням, які випливають з Угоди про асоціацію", - зауважив Фюле.