Делегація Європарламенту відвідає Україну 26-29 січня

Брюссель. Члени Комітету Європейського парламенту з закордонних справ обговорили на своєму засіданні ситуацію в Україні, не зачіпаючи питання про введення персональних санкцій проти українських високопоставлених посадових осіб.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив депутат Європарламенту від Польщі Павел Коваль, додавши, що делегація Європарламенту в складі 12 євродепутатів відвідає Україну 26-29 січня.

"Ми обговорили Україну і ситуацію в ній. Вирішено направити високу делегацію, яка буде останньою з цієї каденції європарламенту. Вона матиме зустрічі і з опозицією, і з владою. Думаю, буде зустріч з Президентом Януковичем. Я також запропонував, щоб ми зустрілися з представниками українських церков", - сказав Коваль.

"Але тема санкцій на засіданні комітету не розглядалася. Прозвучало це в словах одного-двох євродепутатів, але санкції не обговорювалися, ця тема не отримала широкого обговорення", - додав Коваль.

Чеський євродепутат Любор Ручок на засіданні комітету закликав українську владу утриматися від застосування сили проти учасників Евромайдана.

"Ми - з людьми, які виходять на демонстрації з підтримкою більш тісних зв'язків з ЄС. Ми поїдемо в Україну з закликом - в демократичній державі політична мета може досягатися лише діалогом і співпрацею", - сказав Ручок.

"У демократії всі мають право вільно висловлювати свої думки. Навпаки, насильство призводить до більш глибокої поляризації суспільства", - додав він.

Польський євродепутат Кшиштоф Лісек підкреслив важливість ведення Євросоюзом діалогу не тільки з українською опозицією, але і з владою.

"Україну все ще хочуть бачити серед держав, які хочуть тісного співробітництва з ЄС. Для цього потрібна воля не тільки опозиції і народу, але і влади. То ж ми б хотіли запитати у української влади та Президента, яким вони бачать майбутнє своєї держави", - сказав Лісек.