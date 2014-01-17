У США запропонували поширити "акт Магнітського" на всі країни

Сенатори США Джон Маккейн і Бен Кардін 16 січня внесли на розгляд Конгресу законопроект, який поширює дію "акту Магнітського" на всі країни.

Законопроект Маккейна і Кардіна передбачає, що особи, які, на думку американського Конгресу, порушують права людини, будуть включатися в глобальний список санкцій США, передає РІА «Новини».

"США повинні підтримувати своє глобальне лідерство в боротьбі проти корупції та порушень прав людини, де б вони не відбувалися, - заявив Кардін. - Цей підготовлений обома партіями законопроект дає нам інструменти, щоб завадити майбутнім порушенням у всьому світі, і захищає нашу стратегічну фінансову інфраструктуру від тих, хто хоче використовувати її для відмивання грошей або приховування незаконно нажиті кошти".

"Найбільші порушники прав людини від Зімбабве до України і від Гондурасу до Папуа - Нової Гвінеї попереджені, що вони не зможуть уникнути наслідків своїх дій, навіть якщо їх власна країна не зможе прийняти заходи", - зазначив сенатор Кардін.

Маккейн також заявив, що законопроект відповідає національним інтересам США і відповідає американським цінностям.

Так званий "список Магнітського" з 18 громадян Росії, проти яких діють візові та економічні санкції, був опублікований Мінфіном США в квітні 2013 року. У відповідь Москва оприлюднила свій список із 18 громадян США, яким заборонений в'їзд в РФ.