Саміт Євросоюз - Росія скоротили до одного дня

Брюссель. Саміт Євросоюз - Росія пройде в Брюсселі протягом одного дня, 28 січня, замість запланованих двох днів, і лідери ЄС та Росії серед іншого обговорять питання їх спільних сусідів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це на брифінгу повідомила Майя Косьянчич, речник Верховного представника ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

"Ми зараз можемо підтвердити, що саміт відбудеться 28 січня, тут, у Брюсселі. Дійсно, саміт буде мати трохи видозмінений формат, тому що наші лідери ЄС погодили з президентом Путіним, що саміт повинен зосередитися на обговоренні принципів і природи нашого стратегічного партнерства", - сказала Косьянчич.

"У цьому сенсі дискусія зосередиться на наших спільних інтересах, а також і на розбіжності, зокрема у світлі відповідних регіональних інтеграційних ініціатив, на наших сусідів, на торговельних питаннях, зобов'язання в рамках СОТ, а також, звичайно, на міжнародних зобов'язаннях в ключових зовнішньополітичних викликах", - сказала вона

Раніше планувалося, що саміт ЄС-Росія триватиме 27-28 січня. Зараз же на 28 січня заплановані переговори у вузькому колі, робочий обід і прес-конференція керівників ЄС і Росії.

Глава місії Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявляв раніше, що російське керівництво готове обговорювати тему України на саміті ЄС-Росія.

Президент Європарламенту Мартін Шульц також раніше заявив, що Росія повинна визначитися, вважає вона ЄС партнером чи конкурентом.