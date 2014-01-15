Азаров дав Бойко 2 місяці на підготовку переговорів з ЄС

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив міжвідомчій комісії на чолі з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойком протягом двох місяців підготувати конкретні пропозиції щодо імплементації положень Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Азаров дав на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю створення міжвідомчої робочої групи на чолі з віце-прем'єр-міністром України Юрієм Бойко. На основі зробленого аналізу протягом не більше ніж двох місяців напрацювати конкретні позиції України для переговорів з імплементації Угоди про асоціацію», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 року Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

29 листопада Президент України Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

12 грудня перший віце-прем'єр українського уряду Сергій Арбузов після переговорів з Фюле в Брюсселі заявив, що Україна має політичну волю до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і буде готова підписати документ, як тільки будуть вирішені проблемні питання.

9 січня 2014 року прем'єр Азаров заявив, що Україна повинна почати практичні переговори з Європейським Союзом про умови підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.