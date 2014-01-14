МЗС: у найближчі місяці стане зрозуміло, коли ми підпишемо угоду з ЄС

У Міністерстві закордонних справ України очікують, що найближчим часом продовжаться консультації з Європейським Союзом щодо підписання Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

"Ми очікуємо, що найближчим часом такі консультації будуть продовжені", - сказав Перебийніс.

Він нагадав, що домовленість про проведення таких консультацій була досягнута під час візиту до Брюсселя першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова. Перебийніс зазначив, що з 20-х чисел грудня і до сьогоднішнього дня в Європі та Україні тривали різдвяні і новорічні канікули, тому консультації на рівні МЗС не проводилися, а на рівні дипломатичних установ та представництва України при ЄС такі консультації тривають.

Відповідаючи на запитання про перспективи підписання Угоди про асоціацію, Перебийніс сказав, що МЗС виходить з того, що європейська інтеграція залишається стратегічним пріоритетом України і безальтернативним курсом держави, оскільки на цьому зав'язані всі реформи, які проходять в державі.

“Тому ми прагнемо підписати цю угоду якомога швидше, як тільки обидві сторони будуть готові до цього. Коли саме буде підписано угоду, я думаю, що це повинні показати найближчі місяці, коли будуть проходити консультації і сторони зможуть обговорити свої позиції на переговорах”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що для України пріоритетним питанням є досягнення взаємовигідної домовленості про імплементацію цієї угоди, яка не зашкодить економічним інтересам.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 року уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС.

29 листопада 2013 року у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.