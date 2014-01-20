ТОП-10 (20 січня)

Обсяг заборгованості держбюджету ускладнить фінансування його видаткової частини - експерти

Вихід іноземних банків з України має стати сигналом для зміни инвестполитики - банкіри

Дешевий російський газ не звільняє Україну від модернізації ЖКГ - глава Мінрегіону

Нацкомісія схвалила порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Нафтогазова компанія JKX запустила нову свердловину в Полтавській області

Нацбанк не бачить реальних передумов для девальвації гривні

Прибуток банків України у 2013 році становив 2,5 млрд грн

ЄБРР скоротив інвестиції в економіку України

Нацбанк має намір знизити ліміт готівкових розрахунків

Прибуток «Укргазбанку» за рік перевищив 1 млрд грн

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Обсяг заборгованості держбюджету ускладнить фінансування його видаткової частини - експерти

Значний обсяг накопиченої кредиторської заборгованості бюджету буде чинити тиск на виконання його видаткової частини у 2014 році, прокоментували УНІАН експерти Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA).

«Ми вважаємо, що виконання видаткової частини бюджету в 2014 році буде чинити тиск значний обсяг накопиченої кредиторської заборгованості бюджету. Станом на 1 грудня 2013 року кредиторська заборгованість зведеного бюджету за видатками становила 23,4 млрд грн, з яких 9,4 млрд грн - заборгованість державного бюджету», - зазначили експерти. Вони вважають, що і в цей час непогашений борг залишається істотним, оскільки в грудні 2013 року фінансувалися здебільшого поточні платежі, зокрема зарплата бюджетникам.

Водночас агентство UCRA вважає затверджені показники дохідної частини держбюджету на 2014 рік досить реалістичними. За їхніми оцінками, показники доходів порівняно із затвердженими (з урахуванням змін у грудні 2013 року) збільшаться на 41,4 млрд грн, або на 11,8%. Водночас вони прогнозують, що виконання запланованих показників залежить від низки факторів.

«Рівень виконання плану залежатиме від результатів реалізації інвестиційної та боргової політики держави в рамках досягнутих домовленостей з Росією в грудні минулого року, від ситуації на міжнародних товарних і фінансових ринках і рівня взаємовідносин України з країнами-партнерами», - зазначили експерти.

Агентство UCRA позитивно розцінює сам факт ухвалення держбюджету, оскільки це дає можливість забезпечити фінансування бюджетних програм в необхідних обсягах. «У разі відсутності фінансування бюджету проводиться лише за поточними статтями (в обсязі 1/12 видатків минулого року), а виконання інвестиційних програм призупиняється», - пояснили вони.

Експерти відзначили, що від швидкого затвердження основного фінансового плану країни істотно виграють органи місцевого самоврядування. «Вітчизняні міста і регіони мають можливість затвердити свої бюджети протягом 2-х тижнів після офіційного опублікування державного бюджету, а також врегулювати міжбюджетні відносини - почати отримання субвенції та дотації з державної скарбниці в потрібних обсягах з урахуванням рівня зростання соціальних стандартів та зміни рівня фінансової забезпеченості», - вважають вони.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України на засіданні у четвер, 16 січня, прийняла без обговорення закон про держбюджет на 2014 рік, схваливши у другому читанні законопроект №3000 від 19 грудня 2013 року з пропозиціями бюджетного комітету від 16 січня поточного року.

За інформацією Мінфіну, граничний дефіцит держбюджету 2014 року складе 71,6 млрд грн, або 4,3% ВВП, при цьому дохідна частина становитиме 392,6 млрд грн, зокрема доходи загального фонду бюджету 342,7 млрд. грн., а витратна - 471,3 млрд грн.

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Вихід іноземних банків з України має стати сигналом для зміни инвестполитики - банкіри

Зменшення частки іноземного капіталу в банківській системі України в 2013 році має стати сигналом для влади про необхідність змін в інвестиційній політиці, вважають в асоціації «Український кредитно-банківський союз» (УКБС).

«За підсумками 11 місяців 2013 року три банки з іноземним капіталом вийшли з ринку України, що є рекордною кількістю навіть порівняно з кризовими 2008-2012 роками. Це має бути сигналом владі про необхідність змін в інвестиційній політиці країни», - цитує прес-служба генерального директора асоціації Галина Оліфер.

На думку Оліфер, від вирішення цього питання залежить не лише стан платіжного балансу та фінансового ринку, але й динаміка соціально-економічного розвитку України в цілому.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в січні-листопаді 2013 року скоротилася на 5,8 в.п. - до 33,7%. Відтік іноземного капіталу в червні минулого року стався в результаті закриття угод з продажу «Ерсте Банку» (колишній власник - Erste Group, Австрія) і «Сведбанку» (Swedbank AB, Швеція) українським власникам.

У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася до 39,5% на 1 січня 2013 року з 41,9% на 1 січня 2012 року.

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Дешевий російський газ не звільняє Україну від модернізації ЖКГ - глава Мінрегіону

Дешевий російський газ не позбавляє Україну стимулів щодо модернізації житлово-комунального господарства, зниження споживання газу та переходу на альтернативні джерела енергії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на главу відомства-Геннадія Темника.

Міністр пояснив, що комунальна теплоенергетика щорічно використовує понад 10 млрд куб. м газу. До того ж на сьогодні держава купує природний газ за ціною 268 дол./тис. куб. м, а підприємства теплоенергетики закуповують його у НАК «Нафтогаз» за ціною 160 дол./тис. куб. м. За даними Темника, ця різниця обходиться державі в 6 млрд грн щорічно.

«Це великі збитки, які стимулюють галузь до істотної економії. Держава зацікавлена, щоб вітчизняна теплоенергетика максимально зменшила споживання природного газу. Над цим питанням ми працюємо давно, і цього року також будемо впроваджувати заходи з технічного переоснащення котелень та модернізації мереж, що дозволяє скоротити споживання газу підприємствами теплоенергетики», - цитує главу Мінрегіону прес-служба відомства.

Міністр також нагадав, що в 2013 році завдяки модернізації котелень, їх переведення на альтернативні види палива, а також заміну та капремонт тепломереж вітчизняні підприємства теплоенергетики вже скоротили споживання газу майже на 6% у порівнянні з 2012 роком - до 10,1 млрд куб. м. За словами Темника, ця робота продовжиться і в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році).

За даними Мінрегіону, зниження ціни російського газу і, як наслідок, зменшення тарифів на тепло для бюджетних організацій, дозволить Україні щорічно заощаджувати близько 11 млрд грн бюджетних коштів, частину з яких відомство пропонує направити на модернізацію житлово-комунального господарства.

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Нацкомісія схвалила порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», - повідомила прес-служба комісії.

«Насамперед документом передбачено порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії, а також звіту про результати розміщення облігацій та перелік необхідних для цього документів», - цитує прес-служба директора Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Аллу Папаїку.

За словами Папаїки, необхідність удосконалення порядку емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу обумовлена набуттям чинності низки законодавчих актів, зокрема, Закону України «Про депозитарну систему України» і прагненням регулятора удосконалити існуючі інструменти на фондовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, з січня по листопад 2013 р. регулятор зареєстрував 229 випусків облігацій підприємств на суму 30,16 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом 2012 року відбулося зменшення обсягу на 1,58 млрд грн.

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Нафтогазова компанія JKX запустила нову свердловину в Полтавській області

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil&Gas з 15 січня запустила в роботу першу свердловину на Єлизаветівському родовищі, розташованому в 35 км на південний схід від Полтави.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, компанія досягла стабілізації добового видобутку газу на рівні близько 200 тис. куб. м (7,2 млн куб футів) і конденсату на рівні 0,5 куб. м на добу (3 бареля).

"Запуск Єлизаветівської родовища був досягнутий в строк і в рамках бюджету, а також відображає силу і глибину інженерного та управлінського потенціалу нашої української дочірньої компанії «Полтавська газонафтова компанія». Ми з нетерпінням чекаємо від компанії реалізації подібних проектів у найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні компанії з посиланням на слова виконавчого директора JKX Пола Девіса.

Як раніше повідомляв УНІАН, JKX Oil&Gas у третьому кварталі 2013 року збільшила добовий видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року в 1,83 рази - до 1,9 млн куб. м.

У кінці серпня 2013 року JKX Oil&Gas успішно завершила останній етап багатоступеневого гідророзриву пласта (ГРП) на свердловині R-103 (Руденковское родовище, Полтавська обл.).

JKX Oil&Gas в 2013 році вклала до 50 млн дол. в розвідку і видобуток вуглеводнів в Україні.

Компанія JKX Oil&Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, США та Росії. JKX Oil&Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil&Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company (СП «Полтавська газонафтова компанія») розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозвіл на розвідку Заплавського, Єлизаветівського та Червоноярського-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.

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Нацбанк не бачить реальних передумов для девальвації гривні

Національний банк не бачить реальних передумов для девальвації національної валюти і має в своєму розпорядженні широкий спектр можливостей для підтримки стабільності валютного курсу, повідомив журналістів заступник голови НБУ Олексій Ткаченко в ході круглого столу в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ткаченка, у січні регулятор на міжбанківський ринок з інтервенціями не виходив. «Курс 8,34-8,37 – цей той курс, який склався в результаті грудневих подій, коли почалися коментарі про нестабільність і можливе підвищення курсу долара», - зазначив Ткаченко. – «В січні Нацбанк не виходив на ринок з інтервенціями. При цьому у регулятора є всі можливості для підтримки стабільності курсу. Але ні банківська система, ні економіка не приймає різких стрибків».

При цьому Ткаченко підкреслив, що НБУ постійно відстежує ситуацію. «Ми постійно моніторимо: ринок сам здатний балансувати попит і пропозицію. Реальних передумов для девальвації гривні немає», - сказав заступник голови НБУ.

За словами представника НБУ, стабілізації ситуації на валютному ринку сприяли спокій населення, проведення НБУ і банками роз'яснювальної роботи серед громадян, а також домовленості з урядом Російської Федерації про зниження ціни на газ і отримання кредиту на 15 млрд дол., що сприяло зниженню ставок і спрощенню доступу до фінансових ресурсів на міжнародних ринках для України.

Присутній на круглому столі виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов зазначив, що коливання на валютному ринку зумовлені новорічними святами, і найближчим часом ситуація стабілізується. «Щодо курсу, то я упевнений, що ситуація стабілізується. Це пов'язано з новорічними святами, такі події завжди впливають на валютний курс. Ми бачили, що в грудні курс зростав, Нацбанк виходив на ринок з інтервенціями, і курс знижувався», - сказав він.

Банкір рекомендував громадянам не приймати поспішних рішень і не піддаватися паніці. «Зрештою люди, які накупили валюту, фінансово постраждали. Я б усім запропонував зваженіше підходити до рішення, аналізувати і прораховувати, ухвалювати рішення непоспіхом і зважено», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2014 рік розраховано з урахуванням курсу гривні на рівні 8,4-8,5 грн за долар. Водночас Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз курсу гривні за підсумками 2014 року і першої половини 2015 року до 8,3 грн за долар, тоді як у листопаді 2013 року агентство прогнозувало девальвацію гривні за підсумками 2014 року до 9 грн за долар. На думку аналітиків Fitch, стабільний курс гривні протримається аж до виборів Президента України, запланованих у 2015 році. І тому зараз, переконані в Fitch, влада навряд чи зробить якісь кроки, здатні істотно вплинути на курс гривні у бік її девальвації.

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Прибуток банків України у 2013 році становив 2,5 млрд грн

Прибуток банківської системи у 2013 році (за попередніми даними) становив близько 2,5 млрд грн, повідомив журналістам виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов під час круглого столу в Києві. «Щодо результатів 2013 року, то банківська система працює прибутково. Прибуток становив близько 2,5 млрд грн, за попередніми оцінками», - сказав Мамедов.



За словами банкіра, позитивний результат роботи банків два роки поспіль свідчить про якість роботи банків і ситуації у цілому.

Щодо впливу політичних подій в країні на роботу банківської системи Мамедов відзначив, що банківська система працює стабільно, і зараз не має проблем з ліквідністю.

«Як впливають події? Негативно впливають, тому що людина, яка збирається розмістити гроші, утримується. Але зараз банківська система надліквідна, приріст депозитів за 2013 рік становив близько 70 млрд грн, зокрема близько 50% - у гривні, і терміни депозитів збільшуються», - відзначив банкір.

Серед основних чинників зростання довіри вкладників до банків він виділив стабільний курс нацвалюти, високу прибутковість депозитів, існуючу систему гарантування вкладів і відсутність оподаткування відсотків по депозитах.

Присутній на круглому столі заступник голови Нацбанку Олексій Ткаченко відзначив, що у 2013 році банківська система розвивалася більш динамічно, ніж у 2011 і 2012 роках.

«Річний приріст активів становив 140 млрд грн, і на 1 січня загальні активи банків становили 1,410 трлн грн. приріст депозитів практично на 100% - у гривні. Знизився рівень доларизації: на початок року він перевищував 50%, на сьогодні це 43%», - сказав він.

За словами представника НБУ, маючи у своєму розпорядженні достатню ресурсну базу, банки нарощували кредитування реального сектору економіки, також переважно у гривні. «У 2013 році зростання кредитів юридичним особам втричі більше, ніж у 2012 році, або 90 млрд грн. загальні активи банків зросли на 11%, кредитування юросіб – на 15%, тобто більше, ніж приріст активів. Незважаючи на спад промисловості, банківська система підтримувала реальний сектор економіки», - сказав він.

Також Ткаченко відзначив поліпшення якості кредитного портфеля банківської системи. За його словами, прострочена заборгованість у портфелях банків продовжує знижуватися і становить менше 8%, негативно класифікована заборгованість – менше 14%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 11 місяців 2013 року прибуток банків становив 2,4 млрд грн, що виявилося в 1,8 рази нижче аналогічного показника 2012 року. За офіційними даними НБУ, за 11 місяців 2012 року прибуток банків становив 4,4 млрд грн.

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ЄБРР скоротив інвестиції в економіку України

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2013 році профінансував в цілому 32 проекти в Україні на загальну суму 820 млн євро (понад 1 млрд дол.), що на 0,2 млрд дол. менше за показник 2012 року, повідомили УНІАН у Представництві Банку.

«Банк спільно з українськими та іноземними інвесторами, а також державними органами України продовжив роботу, спрямовану на поліпшення бізнес-клімату і боротьбу з корупцією і недобросовісною конкуренцією, - зазначається у повідомленні банку. – Банк сприяв політичному діалогу на високому рівні в зерновому і молочному секторах, досяг значного прогресу у справі розвитку ринку капіталу в Україні, зокрема за допомогою отримання дозволу на випуск облігацій в національній валюті України. Це дозволить ЄБРР вирішити критичні проблеми кредитування МСП і муніципального сектору з одночасним зниженням валютних ризиків для позичальників».

Як наголошується, найбільшою операцією 2013 року став кредит для українського державного підприємства НАЕК «Енергоатом» у розмірі 300 млн євро, виданий на реалізацію комплексної програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків українських АЕС. «Метою цієї програми є приведення українських АЕС у відповідність з міжнародними стандартами безпеки, зокрема вимогами МАГАТЕ», - підкреслили у банку.

Близько 54 млн євро було виділено на проекти у галузі поновлюваної енергетики і енергоефективності, включаючи будівництво вітряного парку «Новоазовський» потужністю 57,5 MВт, сонячної електростанції потужністю 4,2 MВт в Одеській області, а також теплової електростанції потужністю 18 MВт у Київській області, яка працюватиме на деревних відходах.

Понад 56 млн євро, за даними банку, виділили на підтримку муніципальних проектів Дніпропетровська, Львова і Луганська.

«ЄБРР дуже активно працював у секторі агробізнесу, виділивши 163 млн євро на різні проекти – від зернотрейдингу до роздрібної торгівлі. Крім того, банк запропонував підтримку банківського сектору України новими кредитами і продуктами відповідно до актуальних потреб ринку. Зокрема, виділив 8 комерційним банкам фінансування на загальну суму 126 млн євро і затвердив нову програму кредитування проектів енергоефективності через фінансові посередницькі установи загальним обсягом 100 млн дол..», - повідомили у банку.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році ЄБРР вкладав кошти у 35 українських проектів у різних економічних секторах, зокрема у нерухомості, транспорті, поновлюваній енергетиці. Найбільшим проектом ЄБРР в Україні у 2012 році було названо кредит для «Дніпропетровського метрополітену» під державну гарантію на суму 152 млн євро.

За результатами 2011 року Європейський банк реконструкції і розвитку показав другий за величиною фінансовий результат з початку роботи в Україні у 1993 році. Банк уклав 41 нову операцію на суму 1,3 млрд дол.

На даний момент ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 січня 2014 р. банк узяв на себе зобов'язання щодо надання 8,7 млрд євро (11,9 млрд дол.) у рамках 321 проекту в Україні.

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Нацбанк має намір знизити ліміт готівкових розрахунків

Після запровадження цієї норми зросла кількість операцій фізосіб, які проводяться за участю банків.

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству УНІАН заявив голова Національного банку України Ігор Соркін.

«У багатьох європейських країнах розмір суми готівкових розрахунків значно нижче, ніж в Україні, наприклад в Італії - це 1000 євро, у Франції - 3000 євро. Зниження ліміту розрахунків готівкою - наш наступний крок. І ми його зробимо при досягненні відповідного рівня розвитку безготівкових розрахунків», - сказав він.

За словами Соркіна, сьогодні в Україні на 10 осіб випущено 15 платіжних карт, що порівняно із середнім показником в країнах ЄС.

У зв'язку з цим він уточнив, що за останні 5 років частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток збільшилася майже в 4 рази.

«Питання розвитку роздрібних безготівкових платежів для Національного банку є одним з пріоритетних. Адже кожна безготівкова гривня працює на економіку нашої країни», - підкреслив глава Нацбанку.

Між тим, він зауважив, що платіжна інфраструктура ще розвинута недостатньо, тому на найближчий рік її подальший розвиток буде для регулятора одним з пріоритетних завдань.

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Прибуток «Укргазбанку» за рік перевищив 1 млрд грн

Прибуток державного «Укргазбанку» за 2013 рік перевищив 1 млрд грн, повідомив сьогодні голова правління банку Сергій Мамедов.

На питання кореспондента УНІАН, чи виправдалися його очікування щодо прибутку банку за 2013 рік, банкір відповів: «Так, мільярд у нас є, трохи більше мільярда».

За словами Мамедова, всі показники роботи банку виявилися кращими, ніж роком раніше. «Зростання активів, прибутку, всі кількісні показники, комісійні доходи у нас навіть більше, ніж минулого року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні Мамедов повідомив, що за підсумками 2013 року прибуток «Укргазбанку» становитиме 800-850 млн. грн, у жовтні він підвищив свої очікування до 1 млрд грн.

Прибуток банку за січень-вересень 2013 року становив 859 млн. грн, за підсумками 2012 року - 1,1 млрд грн, тоді як 2011 рік банк завершив зі збитком в 3,6 млрд грн.

«Укргазбанк» (Київ) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших банків.

За результатами докапіталізації за участю держави на 10 млрд грн частка держави в особі Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.

УНІАН