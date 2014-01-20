Анонс на 21 січня

*10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Київської міської організації ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» про діяльність першого в Києві ресурсного центру «Лівобережжя». Будуть обговорюватися питання стану столичної локальної демократії та діяльність першого в столиці громадського ресурсного центру з надання допомоги органам самоорганізації населення (ОСН), ініціативним групам з їхнього створення і активістам протягом лютого 2013р. - січня 2014 р. Також будуть розглянуті головні результати діяльності мережі регіональних центрів у цій сфері, які стали переможцями конкурсу МФ «Відродження» «Розвиток системи ресурсних центрів для органів самоорганізації населення». Учасники: Валерій Гуманенко, член правління КМО Асоціації, керівник ГС «Асоціація ОСН м.Києва», керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Березняки-Тельбін», керівник проекту, Андрій Нестерков, голова правління КМО Асоціації, голова ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка», Олександр Чунаєв, заступник голови правління КМО Асоціації, директор РЦ «Лівобережжя», Олексій Орловський, директор програми «Громадянське суспільство та належне врядування» МФ «Відродження». Захід проводиться в рамках проекту «Ресурсний центр як шлях залучення киян до створення ОСН» за підтримки МФ «Відродження» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, присвячена святкуванню 85-річного ювілею. Під час прес-конференції буде оголошена програма святкових заходів, а також Святійший Патріарх Філарет відповість на запитання журналістів.

* Круглий стіл, присвячений офіційному відкриттю швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетенцій в Україні». Організатор: Національна академія держуправління при Президентові України спільно зі Швейцарським бюро співробітництва в Україні, Цюріхським педагогічним університетом, Севастопольським міським гуманітарним університетом та Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів. Учасники: Гуідо Бельтрані, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні, Олена Литвиненко, зам.керівника Офісу РЄ в Україні, Юрій Ковбасюк, президент Національної академії держуправління, Йон Элведал Фредріксен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегія в Україні, Рольф Голлоб, експерт РЄ, співголова Центру міжнародних проектів Цюріхського педагогічного університету, Володимир Луговий, перший віце-президент НАПНУ тощо.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Кишинів - Єреван - Астана на тему: "Росія - Україна - ЄС: співробітництво у сфері енергетики". Учасники у Києві: Леонід Уніговський, заступник голови Експертної ради з проблем газової промисловості і ринку природного газу; Валентин Землянський, незалежний експерт. Учасники в Москві: Костянтин Симонов, генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки; Андрій Конопляник, професор кафедри "Міжнародний нафтогазовий бізнес" Російського Державного Університету нафти і газу ім. І.М. Губкіна.

* Прес-конференція на тему: «Результати податкової реформи». Учасники: Ільдар Газізуллін, директор програми «Економічна політика та бізнес» Українського інституту публічної політики, Олександр Савченко, екс-заступник голови Нацбанку України, Олег Шейко, заступник голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

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