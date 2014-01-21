Опубліковано закон про продаж SIM-карток за паспортом

У газеті Верховної Ради “Голос України” (№10 від 21 січня) опубліковано закон, що передбачає ідентифікацію абонентів та надання телекомунікаційних послуг з використанням SIM-карти на підставі укладеного договору між оператором і абонентом.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення, прийняли 11 законів та одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" і процесуальні закони щодо додаткових заходів з захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, які обмежують права і свободи громадян.

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