Азаров завтра поїде на Всесвітній економічний форум у Давосі

Прем'єр-міністр України Микола Азаров завтра, 22 січня, вирушить до Давоса (Швейцарія) на Всесвітній економічний форум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук‘яненко.

«Поїздка прем'єр-міністра на Всесвітній економічний форум відбудеться за дорученням Президента України», - зазначив він.

За словами Лук‘яненка, прем'єр вирушить до Давоса після засідання уряду.

Прес-секретар зазначив, що переносити засідання Кабінету міністрів не будуть, незважаючи на останні події в столиці.

«Події в Києві полягають в тому, що якась група екстремістів намагається нав'язати свою волю уряду й народу... Ця група екстремістів діє на площі близько 3 тис. квадратних метрів, а в основному країна живе згідно із законом» , - зазначив Лук‘яненко.

Довідка УНІАН. Всесвітній економічний форум у Давосі проходитиме з 22 до 25 січня.