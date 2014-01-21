Лавров розповів, для кого відкритий Митний союз

Митний союз насамперед відкритий для країн-членів зони вільної торгівлі Співдружності Незалежних Держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав на підсумковій прес-конференції в Москві.

"Наша інтеграційна структура (Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану - УНІАН) відкрита і для інших партнерів, включаючи насамперед всіх учасників ЗВТ СНД", - сказав Лавров.

При цьому він нагадав, що Росія, Білорусь і Казахстан націлені до 1 січня створити Євразійський економічний союз.

Також Лавров побажав успіху Україні на посту голови Співдружності в 2014 році. За його словами, РФ підтримує програму України, яку сформулювало українське керівництво для свого головування.

Він вважає, що думки про наявність системних проблем у партнерстві РФ і Євросоюзу видаються надуманими, якщо керуватися принципами рівності і взаємної поваги.

За словами глави МЗС РФ, країни-учасниці програми ЄС "Східне партнерство" не повинні стояти перед вибором за принципом "або-або", їх право самостійно вибирати, в які об'єднання їм інтегруватися, є фундаментальним.

Лавров вважає, що в XXI столітті стираються розділові лінії, і інтеграційні процеси повинні гармонізуватися між собою.