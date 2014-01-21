ТОП-10 (21 січня)

У “Голосі України” опубліковано закон про держбюджет-2014

У Давосі відкривається 44-а сесія Всесвітнього економічного форуму

Долар на міжбанку пробив позначку 8,42 гривні

ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки України

Профіцит платіжного балансу України за рік становитиме 1,8 млрд дол. - НБУ

МВФ покращив прогноз світового зростання економіки

Суд підтвердив законність спецмита на імпортні автомобілі

Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 199,7 млн дол. і 338,2 млн грн

Індекс ділових очікувань в Україні помітно знизився

У бюджеті-2014 передбачені позики на 163,501 млрд грн

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У “Голосі України” опубліковано закон про держбюджет-2014

У газеті Верховної Ради "Голос України" (№10 від 21 січня 2014 р.) опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".

Згідно із законом, доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 345,459 млрд грн. Витрати держбюджету встановлені на рівні 462,212 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 408,073 млрд грн. Граничний дефіцит держбюджету визначений на рівні 71,564 млрд грн, зокрема по загальному фонду - 62,566 млрд грн.

Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн.

Згідно із законом, прожитковий мінімум в Україні з 1 січня становить 1 176 грн, з 1 липня - 1 207 грн, з 1 жовтня - 1 256 грн. Для дітей до 6 років - 1 032 грн, 1 059 грн і 1 102 грн, відповідно. Для дітей від 6 до 18 років - 1 286 грн, 1 320 грн та 1 373 грн, відповідно. Для працездатних осіб: з 1 січня - 1 218 грн, з 1 липня - 1 250 грн і з 1 жовтня - 1 301 грн. Для осіб, які втратили працездатність, - 949 грн, 974 грн і 1 014 грн, відповідно.

Мінімальна зарплата передбачена на рівні 1 218 грн. (на місяць) з 1 січня, 1 250 грн - з 1 липня і 1 301 грн - з 1 жовтня. Погодинно - 7,3 грн, 7,49 грн і 7,8 грн, відповідно.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму на 2014 року для працездатних осіб встановлений на рівні 21% прожиткового мінімуму, для дітей - 85%, для осіб, які втратили працездатність - 100%. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям передбачений в межах 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, міжбюджетні трансферти, перелік залучених запозичень і докладні відомості про бюджетних програмах передбачені в додатках 1-11 до закону, які, згідно з перехідними положеннями закону, який є його невід'ємною частиною, але не опубліковані.

Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Верховна Рада України без обговорення ухвалила закон про держбюджет на 2014 рік. «За» проголосували 249 народних депутатів з 261, зареєстрованого в сесійній залі (при необхідному мінімумі в 226 голосів).

Президент України Віктор Янукович підписав закон №719-VII «ПРО Державний бюджет України на 2014 рік» 17 січня.

Згідно з даними Мінфіну, оприлюдненими 16 січня, за затвердженим у Верховній Раді держбюджету на 2014 рік граничний дефіцит держбюджету встановлений на рівні 71,6 млрд грн, або 4,3% ВВП, доходи держбюджету - 392,6 млрд грн, витрати - 471,3 млрд грн.

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У Давосі відкривається 44-а сесія Всесвітнього економічного форуму

Наслідки перебудови світу для влади, суспільства та бізнесу обговорять учасники 44-ї сесії Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що відкривається в швейцарському Давосі.

Як повідомив напередодні його засновник Клаус Шваб, очікується, що в цьому році у дискусіях візьмуть участь понад 2500 представників владних структур, бізнес-еліти і громадських організацій із 100 країн, передає ИТАР-ТАСС.

Свою участь підтвердили понад 40 глав держав і урядів, у тому числі президенти Бразилії, Південної Кореї, Мексики, прем'єр-міністри Великобританії, Італії, Японії.

Свою думку про глобальні виклики та майбутньому Близького Сходу озвучать президент Ірану Хасан Роухани, президент і прем'єр-міністр Ізраїлю Шимон Перес і Біньямін Нетаньяху. Крім того, в Давос прибуде генсек ООН Пан Гі Мун, який у ці дні також виступить на конференції в Монтре з сирійського врегулювання "Женева-2".

Таким чином, Швейцарія збере відомих політичних і громадських діячів, здатних впливати на врегулювання кризових явищ у світовій економіці.

Ключові заходи форуму выдбудуться з 22 по 26 січня.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вирушить до Давоса на Всесвітній економічний форум 22 січня.

Як повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук‘яненко, «поїздка прем'єр-міністра на Всесвітній економічний форум відбудеться за дорученням Президента України».

За словами Лук‘яненка, прем'єр вирушить до Давоса після засідання уряду.

Прес-секретар зазначив, що переносити засідання Кабінету міністрів не будуть, незважаючи на останні події в столиці.

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Долар на міжбанку пробив позначку 8,42 гривні

У вівторок, 21 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 8,3800/8,4200.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2473/85, котирування євро-гривні пішли вгору - 11,346+5/11,4025.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3536/38 (понеділок - 1,3542/44).

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 20 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,3700/8,3900 грн/дол. з 8,3695/8,3980 грн/дол. на 12:00.

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ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг виданий у листопаді 2013 року прогноз зростання економіки України на рівні 1,5% у 2014 році й показника інфляції на рівні 2,6%.

Про це йдеться в економічному огляді ЄБРР «Регіональні економічні перспективи» (Regional Economic Prospects), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Україна з середини 2012 року перебуває в рецесії, яка посилюється внутрішньополітичною нестабільністю в країні й зниженням внутрішнього споживання разом із відпливом приватного капіталу та запровадженням низки торгових обмежень із боку традиційних торгових партнерів України, - йдеться в звіті. - Водночас Україна має шанс вийти з рецесії в середньостроковій перспективі, багато в чому завдяки домовленостям із Російською Федерацією (досягнутим у грудні 2013 року - УНІАН)».

На думку аналітиків ЄБРР, інвестиційна активність в Україні в 2014 році залишиться обмеженою через монетарну політику, що проводиться в країні, й усе ще недружній діловий клімат,

«Зниження тарифів на газ для населення й деякі фінансові послаблення, зумовлені запланованими на березень 2015 року виборами президента України, можуть сформувати короткострокові умови економічного зростання, проте відсутність структурних реформ і подальше фіскальне навантаження з часом здатні посилити уразливість економіки й призвести до ще більш різкої макроекономічної волатильності в середньостроковій перспективі. В зв'язку з цим ми залишаємо незмінним наш прогноз зростання ВВП України в 2014 році на рівні 1,5%», - йдеться в звіті банку.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз спаду української економіки до «мінус» 0,5% за підсумками 2013 року й одночасно погіршив прогноз зростання економіки в 2014 році до 1,5% із 2,5%, озвучених у травні 2013 року. Станом на листопад, у ЄБРР зазначали, що економіка України перебуває в стані падіння, починаючи з третього кварталу 2012 року, що пов'язане з негативним впливом зовнішніх чинників, поганим бізнес-середовищем і нестабільністю внутрішньої політики. Зниження зовнішнього попиту призвело до падіння виробництва в таких ключових секторах, як машинобудування, металургія та хімічна промисловість, при цьому продовжує скорочуватися будівництво.

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Профіцит платіжного балансу України за рік становитиме 1,8 млрд дол. - НБУ

На відміну від попередніх двох років, за підсумками 2013 року ми очікуємо позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України на рівні близько 1,8 млрд дол., заявив голова НБУ Ігор Соркін в інтерв'ю агентству УНІАН.

«На відміну від попередніх двох років, у 2013 році ми очікуємо позитивне сальдо зведеного платіжного балансу України - на рівні близько 1.8 млрд дол. США. По-перше, збільшився приплив капіталу за фінансовим рахунком, як у державний, так і в приватний сектор, а по-друге - істотно знизився попит на готівкову іноземну валюту з боку населення», - сказав він.

За словами голови НБУ, в 2014 році очікується покращення торгового балансу за рахунок зростання зовнішнього попиту на товари українського експорту й зниження імпортних цін на газ. Також прогнозоване зростання економічної активності в Європі та Росії сприятиме подальшому збільшенню грошових переказів в Україну.

«Крім того, очікуване в результаті зменшення зовнішньоекономічних ризиків покращення кредитних рейтингів для українських позичальників розширить їхній доступ до міжнародних ринків капіталу. Тому, за нашими прогнозами, профіцит зведеного платіжного балансу в 2014 році буде навіть більший, ніж у попередньому», - прогнозує Соркін. За його словами, це сприятиме покращенню резервної позиції.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зведеного платіжного балансу України за січень-листопад 2013 року знизився до 0,4 млрд дол. із 1,1, млрд дол. у січні-жовтні, оскільки в листопаді платіжний баланс, шостий місяць поспіль, був зведений із дефіцитом. Водночас, із початку 2013 року сальдо зведеного платіжного балансу залишалося позитивним і становило 0,4 млрд дол., проти дефіциту в 3,3 млрд дол. за аналогічний період 2012 року.

Дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 раза порівняно з 2011 роком - до 4,174 млрд дол.

Золотовалютні резерви Нацбанку на 1 січня 2014 року становили 20,416 млрд дол., що на 8,53%, або на 1,604 млрд дол. більше показника на 1 грудня 2013 року в 18,812 млрд дол., зростання резервів відбулося за рахунок надходжень коштів від розміщення державних цінних паперів обсягом 3 млрд дол. Із початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол.

За підсумками 2012 року резерви Нацбанку скоротилися на 22,8% - до 24,546 млрд дол.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: Голова НБУ Ігор Соркін: «Поточний рік буде непростим».

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МВФ покращив прогноз світового зростання економіки

Міжнародний валютний фонд дещо покращив прогноз світового економічного зростання до 3,7% у 2014 році за рахунок покращення економічної ситуації в розвинених країнах, йдеться в Огляді світової економіки, опублікованому на сайті Фонду.

Раніше, в жовтні 2013 року, МВФ прогнозував зростання світової економіки на рівні 3,6%.

«Як очікується, економічна активність зросте в 2014 і 2015 роках – переважно за рахунок відновлення розвинених економік – і зумовить зростання в 3,7% у 2014 році з подальшим збільшенням цього показника до 3,9% у 2015 році», - йдеться в огляді.

Така оцінка співпадає з раніше опублікованим оглядом Світового банку, що також прогнозує зростання світової економіки в основному за рахунок відновлення економік розвинених країн.

При цьому в МВФ зазначають, що прогноз зростання світового ВВП на 2015 рік не змінювався й залишився на рівні, визначеному в жовтні 2013 року. Більш того, у Фонді підкреслюють, що, незважаючи на прогнозоване зростання, ризики спаду економіки залишаються достатньо вірогідними.

«У розвинених економіках економічні розриви залишаються значними, й тому їх монетарна політика має бути відповідною ситуації при збереженні фіскальної консолідації. В країнах, що розвиваються, основоположним чинником зростання стане зовнішній попит розвинених країн, тоді як внутрішнє споживання як і раніше залишиться слабким», - йдеться в огляді.

При цьому аналітики МВФ зазначають, що в низці країн можливе запровадження заходів монетарної підтримки, а в інших – розвиток близький до потенціалу, й тому подальше зростання можливе лише за умови проведення структурних реформ. За прогнозами МВФ, зростання економіки в країнах, що розвиваються, становитиме в 2014 році загалом 5,1% - в основному за рахунок зростання економіки Китаю та Індії. Водночас у країнах Центральної та Східної Європи зростання буде меншим – 2,8%, а в державах СНД – 2,6%.

Водночас зростання економіки США, за оцінками МВФ, становитиме 2,8%, зростання економіки єврозони - 1% із подальшим зростанням до 1,4% у 2015 році, Японії – 1,7% у 2014 і 2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світовий банк також вийшов із прогнозом світової економіки і вперше за 5 років оцінив можливе зростання на рівні 3,2% у 2014 році з подальшою стабілізацією цього показника на рівні 3,4-3,5% переважно за рахунок відновлення економік розвинених країн.

Як підкреслили у Світовому банку, для розвинених країн питання фіскальної консолідації або політичної нестабільності більше не матимуть критичного значення. Більш того, загальне зростання розвинених країн буде багато в чому обумовлене зростанням економіки США, яка, як очікується, зросте на 2,8% у 2014 році, тоді як у 2013 році економічне зростання США становило 1,8%. Зростання єврозони становитиме 1,1% у 2014 році й досягне 1,5% до 2016 року.

Наприкінці грудня 2013 року Міжнародний валютний фонд прогнозував спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3% і погіршив прогноз зростання в 2014 році до 1%, тоді як у жовтні 2013 року прогнозував зростання на 0,4% у 2013 році і на 1,5% у 2014 році.

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Суд підтвердив законність спецмита на імпортні автомобілі

Вищий адміністративний суд України підтвердив легітимність спеціального розслідування щодо імпорту легкових автомобілів і введення спеціальних мит на них. Про це УНІАН повідомили у прес-службі всеукраїнської асоціації автовиробників «УкрАвтопром».

«Вищий адміністративний суд України постановив залишити без задоволення касаційну скаргу ТОВ «Торговий дім - Ніко», а постанову окружного адміністративного суду Києва і постанову київського апеляційного адміністративного суду - без змін», - йдеться в повідомленні.

Судами встановлено, що заява про необхідність спеціального розслідування подано повноважним суб'єктом, а рішення комісії прийнято в порядку, визначеному законодавством.

У прес-службі також уточнили, що в даному випадку мова йде про позов підприємства «Торговий дім - Ніко» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) про визнання протиправним та скасування рішення про порушення спеціального розслідування щодо заподіяння значної шкоди національному виробнику внаслідок зростання імпорту легкових автомобілів.

Як відомо, наслідком цього розслідування стало введення в Україні тимчасових спеціальних мит на бензинові легкові авто.

Довідка УНІАН. 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення про введення спеціальних мит на імпорт в розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см

Спецмита були введені терміном на 3 роки.

29 лютого 2012 року окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Торговий дім - НІКО» до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (третя особа - Асоціація українських автомобілевиробників «УкрАвтопром») про визнання дій протиправними та скасування рішення МКМТ від 30 червня 2011 р.

30 червня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі за підсумками розгляду заяви Асоціації українських автовиробників «УкрАвтопром» ухвалила рішення про початок спеціального розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту з об'ємом двигуна 1000-2200 куб. см.

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Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до бюджету 199,7 млн дол. і 338,2 млн грн

Міністерство фінансів України у вівторок, 21 січня, залучило до державного бюджету 199,727 млн. дол. і 338,201 млн. грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, найбільшу частку коштів залучено у валюті в результаті розміщення надкоротких ОВДП в доларах США терміном обігу 21 день під 5% річних, за якими Мінфін задовольнив обидві подані заявки. Раніше, з листопада 2013 року, розміщення таких облігацій здійснювалося тільки в національній валюті.

Найбільше залучення в гривні проведено в результаті розміщення 5-річних ОВДП на 250,578 млн. грн під 14,25% річних, за якими Мінфін задовольнив обидві подані заявки. 87,623 млн. грн залучено в результаті розміщення 4-місячних ОВДП під 8,25% річних, за якими Мінфін задовольнив 3 із 6 поданих заявок.

Також повідомляється, що за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 1,935 млрд грн (по курсу НБУ), що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу і Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін 14 січня залучив до держбюджету 1,15 млрд грн на першому в поточному році аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики. У січні Мінфін має намір провести ще один аукціон з розміщення ОВДП - 28 січня.

Станом на 21 січня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 253,517 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 149,554 млрд грн, у власності банків - 79,027 млрд грн, нерезидентів - 12,050 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 20 січня, з початку року витрати держбюджету на погашення держборгу становили 304,1 млн. грн, на обслуговування держборгу — 1,173 млрд грн.

У 2013 році Мінфін в результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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Індекс ділових очікувань в Україні помітно знизився

Індекс ділових очікувань керівників підприємств України в четвертому кварталі 2013 року знизився на 2,4 п.п. до 111,4%, повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Асоціація наводить результати опитування ділових очікувань керівників підприємств, проведеного Національним банком України наприкінці 2013 року, в якому респонденти оцінювали перспективи розвитку своїх підприємств протягом 2014 року.

Згідно з опитуванням, поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств як хороший оцінили 16,6% опитаних керівників, як задовільний - 65,7%, як поганий - 17,8%. При цьому покращення фінансового стану підприємств протягом найближчого року очікують 29,5% респондентів, і лише 13,6% допускають його погіршення. Серед чинників, які найбільше обмежують здатність підприємств збільшувати виробництво, традиційно вказуються дуже високі ціни на енергоносії, недостатність обігових коштів і висока конкуренція.

Більшість опитаних компаній констатують відсутність проблем із проведенням операцій із коштами, розміщеними на банківських рахунках (так вважають 95,2% респондентів).

Опитування показало, що частка респондентів, які прогнозують підвищення потреби в запозиченнях у першому кварталі 2014 року, зросла на 4,1 п.п. - до 29,5%. Залучати банківські кредити планують 42,9% опитаних керівників підприємств. До найвпливовіших чинників, які змушують підприємства відкладати використання кредитних послуг банків, належать високі ставки за кредитами й жорсткі вимоги до вартості застави.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників підприємств України в третьому кварталі 2013 року знизився на 0,6 п.п. до 113,8% із 114,4% у попередньому кварталі.

За інформацією Нацбанку, щоквартальне опитування щодо ділових очікувань проводиться серед керівників підприємств України, в опитуванні беруть участь представники підприємств із усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників. Результати опитування відображають думки респондентів - керівників підприємств України і не є оцінками Національного банку України.

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У бюджеті-2014 передбачені позики на 163,501 млрд грн

Закон про держбюджет на 2014 рік передбачає обсяг державних запозичень у розмірі 163,501 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з оприлюдненими додатками до закону про держбюджет на 2014 рік, внутрішні запозичення передбачено в розмірі 111,320 млрд грн, зовнішні - 52,181 млрд грн, або 6,5 млрд дол. за курсом Національного банку України. Таким чином, передбачувана сума зовнішніх позик майже вдвічі менша суми кредиту від Російської Федерації, отримання якого очікувалося на початку поточного року.

Також повідомляється, що 157,312 млрд грн позик передбачено за загальним фондом держбюджету, 6,189 - за спеціальним. Фактичні дані за залученими позиками до держбюджету за 2013 рік в цілому, за загальним і спеціальним фондом, поки не оприлюднено. Водночас, згідно з даними Держказначейства про обсяги позик за загальним фондом, у 2013 році до держбюджету надійшло 156,938 млрд грн. Таким чином, приріст позик за загальним фондом держбюджету порівняно з фактичними даними 2013 року становить 347,7 млн грн, або 0,2%.

За інформацією на сайті Міністерства фінансів України, закон про держбюджет на 2013 рік передбачав обсяг держзапозичень на 2013 рік у розмірі 135,531 млрд грн, у т.ч. внутрішні позики на 92,863 млрд грн, зовнішні - на 42,668 млрд грн. Згідно зі змінами до закону, внесеними у грудні 2013 року, держпозики були збільшені на 19,396 млрд грн. Таким чином, у порівнянні з торішніми плановими показниками приріст обсягів позик на 2014 рік становить 8,574 млрд грн, або 5,53%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, опубліковано закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік". Згідно з законом, доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

На засіданні українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії і України Володимира Путіна та Віктора Януковича 17 грудня було прийнято рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів, а також про купівлю Росією євробондів України на 15 мільярдів доларів.

Україна отримала перший транш від Росії в розмірі 3 млрд дол. у рамках наданого кредиту 24 грудня шляхом розміщення дворічних єврооблігацій зовнішньої позики з погашенням у грудні 2015 року за ставкою дохідності 5% річних.

Як заявляв прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів 25 грудня, Росія здійснить черговий викуп українських євробондів на 12 млрд дол. на початку 2014 року.

УНІАН