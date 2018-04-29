Баланс тижня: тимчасова відмова від реверсу газу та російська допомога через МВФ

Минувшая неделя отличилась «газовыми» новостями. «Нафтогаз» и «Газпром» подписали дополнительное соглашение к контракту о закупке газа, согласно которому цена «голубого топлива» в первом квартале для Украины составит 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Согласно декабрьским украинско-российским договоренностям, документ необходимо было подписать до 10 января, что и произошло. До этой даты компании должны были определить коэффициент «k», который и обеспечивает снижение цены. Однако министр энергетики Эдуард Ставицкий, сообщив о подписании документа, по непонятной причине не назвал размер коэффициента.

Вместе с тем, он заявил, что снижение цены позволило Украине отказаться от реверсных закупок газа в Европе, поскольку он оказался дороже российского.

Но отказ неокончательный. Если вдруг по каким-то причинам стороны не смогут подписать следующее допсоглашение до 10 апреля, действие скидки на цену продлено не будет, следовательно, закупки газа в Европе могут возобновиться – контракт с немецким поставщиком (RVE) не содержит обязательств гарантированного объема закупки.

В свою очередь, ЕС дал понять, что внимательно следит за ситуацией, и напомнил, что реверсные поставки усиливают конкуренцию на украинском энергетическом рынке и способствуют безопасности поставок.

Кроме того, правительство по поручению президента подготовило и одобрило на своем заседании законопроект, согласно которому в 2014 году при импорте газа НДС взиматься не будет. Кстати, такой же законопроект внес в парламент и народный депутат от Партии регионов Сергей Кацуба.

По мнению директора энергетических программ центра «Номос» Михаила Гончара, отменой НДС на импорт газа правительство пытается восстановить доверие к власти финансово-промышленных групп, которое было подорвано политико-экономическим кризисом. «События, которые происходили в политике и экономике Украины в последние два месяца, сильно подорвали доверие к власти не только простых граждан, у которых и так его было немного, но и со стороны ведущих олигархических групп. Сейчас правительство пытается сделать последним приятное, своеобразное бизнес-облегчение, чтобы они и дальше сохраняли свою лояльность к власти как политическую, так и экономическую», - сказал Гончар в интервью УНИАН.

По его мнению, отмена НДС является логичным шагом, чтобы запустить экономику. Но с другой стороны – это станет причиной очередных бюджетных недопоступлений.

Российская помощь не без МВФ

Международный валютный фонд после предоставления Россией займа Украине путем выкупа евробондов и заявления украинских властей, что необходимости в средствах МВФ на предлагаемых условиях пока нет, решил напомнить, что вопрос о кредите stand-by не закрыт. Как отметили в Фонде, продолжение переговоров зависит исключительно от позиции украинских властей по этому вопросу.

«Мы не располагаем какими-либо деталями обсуждения программы кредитования. Мы ожидаем позиции властей Украины по программе stand-by», - заявил глава департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей.

Пока непонятно, каким образом будут развиваться отношения Украины и Фонда.

Между тем, премьер России Дмитрий Медведев в конце прошлого года сделал несколько неожиданное заявление. Оказывается, Россия рассматривает возможность предоставления Украине кредита в СДР (специальные права заимствования – квазивалюта МВФ) в рамках обещанной помощи в 15 миллиардов долларов, 3 млрд из которых Украина уже получила.

«Обсуждается кредит в форме СДР, который они (Украина) хотели получить», - заявил Медведев.

Какой механизм может быть использован в случае реализации этого плана, пока не ясно. Теоретически вариантов может быть два. Первый: Россия продает определенный объем СДР своего резерва в МВФ (Фонду или другим членам) и полученные деньги предоставляет в качестве кредита Украине. Второй: Россия переводит СДР из своего резерва в резерв Украины и тогда Киев сам занимается обналичкой средств.

Некоторые финансовые эксперты, с которыми удалось пообщаться, склоняются к вероятности второго варианта. К тому же, Украина уже имеет опыт обналичивания СДР подобным образом. В августе 2009 года ей пришлось продать 1 млрд СДР, полученных в результате внепланового распределения фондом СДР между развивающимися странами. Тогда средства согласились выкупить члены Фонда. Но эта процедура требует определенного времени. Прежде всего, необходимо пройти техническое согласование и найти страны, которые согласятся на выкуп СДР.

Правда, не совсем ясно, какой финансовый бонус от такой процедуры получит Россия. Однако политический эффект может быть достаточно сильным. Россия, по сути, получит возможность заявить, дескать, посмотрите, МВФ (читай США и ЕС) соглашались дать кредит Украине лишь на жестких условиях, которые Киеву никак не подходили. А вот мы пошли навстречу – взяли свои деньги, которые лежат мертвым грузом в МВФ, и помогли «славянскому брату». К тому же, Москве удастся избежать упреков россиян в том, что при наличии собственных проблем, правительство уж больно сильно опекает Украину.

Низкая инфляция – во благо?

На минувшей неделе не обошлось без макроэкономических новостей. Стал известен показатель инфляции по итогу 2013 года. Он оказался на достаточно низком уровне – 0,5%. По сути, это подтверждает рецессию при практически нулевом росте ВВП.

Хотя, с другой стороны, после того, как Госстат в 2012 году пересмотрел методику расчета инфляции, расширив потребительскую корзину товарами длительного пользования, показатель стал довольно часто удивлять.

Согласитесь, несколько странно, когда из месяца в месяц покупатели ощущают на себе постепенный рост цен на товары, приобретаемые регулярно, но в результате по статистике оказывается, что цены почти не растут.

Но для правительства низкая инфляция - некоторые плюсы. Прежде всего, отпадает необходимость корректировать прожиточный минимум, и как следствие соцвыплаты.

Юрий Ходжаян (УНИАН)