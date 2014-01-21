Анонс на 22 січня

* Засідання Кабінету міністрів України. Під час засідання заплановано проведення брифінгів першого заступника міністра фінансів О.Мярковського, голови Державної міграційної служби М.Ковальчука, голови Державного агентства з туризму та курортів Е.Шаповалової.

* М.Азаров відправиться в Давос (Швейцарія), де до 24 січня візьме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму.

* Круглий стіл на тему: «Мораторій на тарифи, або українська влада проти української енергетики». Питання: Мораторій на підвищення тарифів - чи стане енергетична галузь заручницею політичних рішень? Впровадження стимулюючого тарифоутворення відкладено. Що це означає для енергорозподільних компаній і всієї енергосистеми країни? Учасники: Вадим Гламаздин, заступник гендиректора Центру досліджень енергетики (EIRCenter.com); Василь Котко, президент ВГО «Енергетична асоціація України»; Борис Циганенко, директор Енерджі Консалтинг (Група компаній «Енергетичний стандарт»); Ірина Протопопова, керівник департаменту з регуляторних питань дирекції по дистрибуції та збуту електроенергії ДТЕК; Ігор Судак, віце-президент по електроенергетичному бізнесу компанії "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна"; Вольфрам Ребок, старший партнер компанії Arzinger.

* Відбудеться прем'єра документального фільму «Чи є життя на Марсі?» режисерів Ольги Крайник та Володимира Хмельницького.

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