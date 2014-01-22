Інтернет асоціація України пояснила технологію розсилки незаконних смс-повідомлень

Інтернет асоціація України (ІНАУ) пояснила технологію розсилки незаконних смс-повідомлень без відома мобільного оператора, говориться в повідомленні прес-служби організації.

Згідно з повідомленням, протиправна смс-розсилка здійснюється з використанням так званих «кетчерів» (IMEI-загарбників), які дозволяють перемикати на себе обмін мобільного телефону з GSM-мережею без відома мобільного оператора.

За даними ІНАУ, система перехоплення в радіусі своєї дії працює непомітно для абонента і оператора і в стані самостійного направити на мобільний телефон смс-повідомлення. При цьому не має значення, мережу якого мобільного оператора використовує абонент.

«Якщо в зону дії «кетчера» потрапив сучасний смартфон, то система перехоплення може дістати повний доступ до інформації, яка на ньому міститься (включаючи адресну книгу і електронне листування)», - зазначили у прес-службі.

У свою чергу, ІНАУ повідомила, що оператор мобільного зв'язку не має стосунку до передачі незаконних смс-повідомлень, проте має технічну можливість для майже повного блокування дії «кетчерів».

У асоціації також відзначили, що використання систем перехоплення сигналу є незаконним і спричинює кримінальну відповідальність за «незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж».

Як повідомляв УНІАН, 21 січня деякі абоненти українських мобільних операторів, які перебували в центрі Києва, одержували смс-повідомлення про те, що вони зареєстровані як учасники масових безладів. При цьому оператори зв'язку спростували причетність до незаконної смс-розсилки.