ТОП-10 (22 січня)

Мінфін випустить євробонди на 2 млрд дол. до кінця січня

Дефіцит держбюджету в 2013 році становив 4,5% ВВП

Мінфін: Розрахунковий курс долара на 2014 рік становить 8 - 8,5 грн

Інтернет асоціація України пояснила технологію розсилки незаконних смс-повідомлень

Крим ухвалив бюджет з доходами 5,4 млрд і витратами 5,3 млрд грн

Долар на міжбанку пробив позначку в 8,45 грн

Крим ухвалив бюджет з доходами 5,4 млрд і витратами 5,3 млрд грн

У ЄС готові перевірити банківські рахунки українських олігархів

Борг уряду єврозони знизився вперше з 2007 року

Депутати підготували законопроекти про відміну "законів 16 січня"

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Мінфін випустить євробонди на 2 млрд дол. до кінця січня

Міністерство фінансів України має намір випустити євробонди на 2 млрд дол. під 5% річних до кінця січня в рамках залучення російського кредиту, повідомив сьогодні перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський в кулуарах Кабінету міністрів України.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН про обсяги випуску євробондів, він сказав: «Так, (2 млрд дол. - УНІАН) під 5% річних на 2 роки».

При цьому він уточнив термін випуску бондів. «Думаю, до кінця місяця...», - сказав Мярковський.

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Дефіцит держбюджету в 2013 році становив 4,5% ВВП

Дефіцит державного бюджету в 2013 році становив 4,5%, при цьому держбюджет 2014 року передбачає скорочення граничного дефіциту до 4,3% ВВП, повідомив на брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.

«У 2013 році дефіцит бюджету становив 4,5% ВВП – це близько 60 млрд грн. У 2014 році граничний дефіцит скорочено до 4,3% ВВП», - сказав Мярковський.

При цьому він підтвердив, що держбюджет затверджено з показниками доходів на рівні 395,3 млрд грн, видатків – 462,2 млрд грн і дефіциту на рівні 71,6 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними Мінфіну дефіцит державного бюджету України за підсумками 11 місяців 2013 ода становив 46,502 млрд грн, що на 12,81% більше від дефіциту за підсумками аналогічного періоду 2012 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. 19 грудня 2013 року Верховна Рада України внесла зміни до закону і підвищила граничний рівень бюджетного дефіциту на 19,396 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначило посилення фіскального тиску в Україні і прогнозувало зростання дефіциту держбюджету до 6,5-7% ВВП за підсумками 2013 року.

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Мінфін: Розрахунковий курс долара на 2014 рік становить 8 - 8,5 грн

Коридор курсу національної валюти - гривні щодо долара США, який закладений як один з показників розрахунку державного бюджету, становить 8 - 8,5 грн за долар, повідомив в ході брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський.

«Курс долара розраховується завжди в коридорі, щоб не допустити форс-мажору, зокрема з виплат зовнішніх зобов'язань. За курсову політику відповідає Нацбанк, і тому питання курсу (гривня - долар - УНІАН) треба ставити їм. Але коридор - 8 - 8,5 грн за долар», - сказав Мярковський, відповідаючи на уточнююче питання журналістів.

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Інтернет асоціація України пояснила технологію розсилки незаконних смс-повідомлень

Інтернет асоціація України (ІНАУ) пояснила технологію розсилки незаконних смс-повідомлень без відома мобільного оператора, говориться в повідомленні прес-служби організації.

Згідно з повідомленням, протиправна смс-розсилка здійснюється з використанням так званих «кетчерів» (IMEI-загарбників), які дозволяють перемикати на себе обмін мобільного телефону з GSM-мережею без відома мобільного оператора.

За даними ІНАУ, система перехоплення в радіусі своєї дії працює непомітно для абонента і оператора і в стані самостійного направити на мобільний телефон смс-повідомлення. При цьому не має значення, мережу якого мобільного оператора використовує абонент.

«Якщо в зону дії «кетчера» потрапив сучасний смартфон, то система перехоплення може дістати повний доступ до інформації, яка на ньому міститься (включаючи адресну книгу і електронне листування)», - зазначили у прес-службі.

У свою чергу, ІНАУ повідомила, що оператор мобільного зв'язку не має стосунку до передачі незаконних смс-повідомлень, проте має технічну можливість для майже повного блокування дії «кетчерів».

У асоціації також відзначили, що використання систем перехоплення сигналу є незаконним і спричинює кримінальну відповідальність за «незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж».

Як повідомляв УНІАН, 21 січня деякі абоненти українських мобільних операторів, які перебували в центрі Києва, одержували смс-повідомлення про те, що вони зареєстровані як учасники масових безладів. При цьому оператори зв'язку спростували причетність до незаконної смс-розсилки.

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Крим ухвалив бюджет з доходами 5,4 млрд і витратами 5,3 млрд грн

Верховна Рада АР Крим сьогодні на позачерговому засіданні ухвалив бюджет регіону на 2014 рік з доходами 5 млрд 377,6 млн грн і витратами 5 млрд 252,9 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленим документом, обсяг загального фонду доходної частини бюджету затверджено на рівні 5 млрд 31,7 млн грн, спецфонду - 345,89 млн грн.

Трансферти з держбюджету становитимуть 2 млрд 999,6 млн грн.

Загальний фонд видаткової частини фіндокументу - 4 млрд 916,7 млн грн, витрати спецфонду - 336,22 млн грн.

Крим планує зібрати цього року 2 млрд 032,1 млн грн податків і зборів.

У бюджеті регіону на 2014 рік збільшуються витрати на освіту - на 34,2 млн грн, охорону здоров'я - на 59,9 млн грн, культуру і мистецтво - на 27, 6 млн грн, фізкультуру і спорт - на 2,6 млн грн.

Головний фінансовий документ Криму передбачає зростання витрат по захищених статтях: на 8,8% збільшуються видатки на виплату заробітної плати працівникам швидкої допомоги, на 7% - працівникам сфери культури і мистецтв.

На 46,9 млн грн збільшуються видатки на соцзахист.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Криму на 2013 рік було ухвалено з доходами 4 млрд 797,9 млн і видатками 4 млрд 797,7 млн грн.

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Долар на міжбанку пробив позначку в 8,45 грн

У середу, 22 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара до 12:00 знизилися до 8,4350/8,4550 грн/дол. проти 8,4000/8,4200 грн/дол. на відкритті торгів.Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні по відношенню до євро до 12:00 знизилися до 11,4215/11,4525 грн/євро порівняно з 11,3750/11,4040 грн/євро на відкритті торгів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3542/1,3544, змінюючись у досить вузькому коридорі.

По відношенню до російського рубля котирування гривні до 12:00 знизилися до 0,2488/0,2496 грн/рубль порівняно 0,2480/0,2488 грн/рубль на відкритті торгів.

У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 33.8995 (-0.0705).

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні по відношенню до долара встановилися на рівні 8,4000/8,4150 грн/дол., по відношенню до євро - на рівні 11,3640/11,3885 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,2477/0,2485 грн/рубль.

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Крим ухвалив бюджет з доходами 5,4 млрд і витратами 5,3 млрд грн

Верховна Рада АР Крим сьогодні на позачерговому засіданні ухвалив бюджет регіону на 2014 рік з доходами 5 млрд 377,6 млн грн і витратами 5 млрд 252,9 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з ухваленим документом, обсяг загального фонду доходної частини бюджету затверджено на рівні 5 млрд 31,7 млн грн, спецфонду - 345,89 млн грн.

Трансферти з держбюджету становитимуть 2 млрд 999,6 млн грн.

Загальний фонд видаткової частини фіндокументу - 4 млрд 916,7 млн грн, витрати спецфонду - 336,22 млн грн.

Крим планує зібрати цього року 2 млрд 032,1 млн грн податків і зборів.

У бюджеті регіону на 2014 рік збільшуються витрати на освіту - на 34,2 млн грн, охорону здоров'я - на 59,9 млн грн, культуру і мистецтво - на 27, 6 млн грн, фізкультуру і спорт - на 2,6 млн грн.

Головний фінансовий документ Криму передбачає зростання витрат по захищених статтях: на 8,8% збільшуються видатки на виплату заробітної плати працівникам швидкої допомоги, на 7% - працівникам сфери культури і мистецтв.

На 46,9 млн грн збільшуються видатки на соцзахист.

Як повідомляв УНІАН, бюджет Криму на 2013 рік було ухвалено з доходами 4 млрд 797,9 млн і видатками 4 млрд 797,7 млн грн.

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У ЄС готові перевірити банківські рахунки українських олігархів

Європейський Союз поки не говорить про введення адресних санкцій проти представників керівництва України, але готовий перевірити рахунки українських олігархів в банках країн Євросоюзу як "крок перед санкціями", якщо сила і далі буде застосовуватися проти мітингувальників у Києві.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив комісар ЄС з питань бюджету Януш Левандовський.

"Євросоюз вийде за рамки заяв, які засуджують насильство. Зараз не говоримо про санкції з боку ЄС, але є інтереси олігархів, є банківські рахунки, які можна перевірити", - заявив комісар Левандовський.

"Це кроки, які можуть бути здійснені до введення санкцій, але вони можуть бути відчутними, якщо зачеплять інтереси, які мають правлячі групи в Україні", - сказав комісар ЄС.

Він додав, що зараз шанси на підписання Угоди про асоціацію "знижуються до нуля", на порядку денному України та ЄС домінують негативні реакції і заяви.

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Борг уряду єврозони знизився вперше з 2007 року

Обсяг заборгованості уряду єврозони впав уперше з кінця 2007 року. Така динаміка може свідчити про те, що регіон успішно бореться із однією з найбільш нагальних проблем.

Загальний борг скоротився в єврозоні до 92,7% від внутрішнього валового продукту за підсумками III кварталу порівняно з показником у 93,4% у II кварталі, повідомляють Вести Економика з посиланням на дані статистичного агентства ЄС.

Однак показник залишається вище рівня 90%, що був зафіксований у III кварталі 2012 року, і він значно вищий граничного рівня 60% від ВВП, встановленого правилами ЄС.

Державний борг зріс на тлі економічного спаду після кризи 2008 року, тому що вартість порятунку банків різко зросла, а податкові надходження скоротилися. У Греції, Ірландії та Португалії рівень боргу виріс так швидко, що інвестори перестали купувати державні облігації.

Зниження рівня держборгу в III кварталі минулого року сприятливе для політиків, оскільки є ознакою того, що їх стратегія для вирішення економічних проблем працює успішно, незважаючи на дуже високі рівні безробіття та повільне зростання.

Але поки економічне зростання залишається слабким, на скорочення рівня боргу піде багато часу. Держборг Греції, наприклад, склав 171,8% від ВВП, Ірландії - 124,8%, Португалії - 128,7%.

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Депутати підготували законопроекти про відміну "законів 16 січня"

У Верховній раді України сьогодні зареєстровано два законопроекти, які скасують новоухвалені закони щодо заочного кримінального провадження та так званий Закон "Олійника-Колесніченка".

Згідно з повідомленням прес-служби парламенту, ініціатором законопроекту є народний депутат від фракції "Батьківщина" Володимир Яворівський.

Так, «Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» зареєстровано під номером 4005, це так званий Закон "Олійника-Колесніченка".

«Проект закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження)» зареєстровано під номером 4006.

Крім того, у прес-службі народного депутата Ігоря Єремеєва повідомили, що позафракційні народні депутати підготували законопроект про визнання такими, що втратили чинність, восьми "диктаторських законів", прийнятих 16 січня.

"Законопроект про визнання "диктаторських законів" такими, що втратили чинність, сьогодні підписаний позафракційними народними депутатами. Мова йде про скасування 8-ми з 10-ти законів, які набрали чинності 22 січня", - повідомив Єремеєв.

"Він поданий на реєстрацію у ВР, однак через термінову і примусову евакуацію апарату Парламенту на робочому місці сьогодні немає жодної людини, яка б могла зробити реєстрацію!", - зазначив депутат.

"Сподіваємось, що завтра наш законопроект буде зареєстровано", - прокоментував Єремєєв.

УНИАН