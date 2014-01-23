ТОП-10 (23 січня)

ВВП України за 2013 рік становитиме близько 1,475 трлн грн

Мінфін залучив до держбюджету 1,881 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

DUPD планує піти з українського ринку нерухомості

«Газпром» нарахував Україні 2,7 млрд боргу за газ. Термін оплати - 25 січня

Україна розширить співпрацю з компанією Shell - Азаров

В карантинній зоні Луганській області ліквідували поголів'я свиней

Ціна на газ для підприємств ГМК знижена на 9,5%

Фірташ купив «Правекс-Банк»

Кредит Україні залежить від того, на які поступки опозиції піде Янукович - російська газета

Експерти пообіцяли стабільну гривню протягом року

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ВВП України за 2013 рік становитиме близько 1,475 трлн грн

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року складе близько 1,475 трлн грн, що на 101 млрд грн або на 6,41% нижче планового показника номінального ВВП у сумі 1,576 млрд грн, повідомляється на веб-сайті Рахункової палати України.

В опублікованих сьогодні висновках Рахункової палати за підсумками експертизи законопроекту про держбюджет на 2014 рік нагадується, що при затвердженні держбюджету на 2013 рік показник номінального ВВП за підсумками року заплановано на рівні 1,576 трлн грн, зростання реального ВВП - на 3,4%, підвищення споживчих цін - на 4,8%.

«Згідно з даними Державної служби статистики, номінальний ВВП за три квартали 2013 року становив 1,046 трлн грн, а зростання споживчих цін у грудні 2013 року до грудня 2012 - 0,5%. Враховуючи це, номінальний ВВП за 2013 рік становитиме близько 1,475 трлн грн», - зазначається у висновку.

Згідно з висновком, заплановані доходи держбюджету на 2014 рік на 15,7% вище їх фактичного обсягу у 2013 році, а реальні доходи, розраховані з використанням дефлятора ВВП, повинні зрости на 6,3%, тоді як ріст економіки прогнозується на 3%.

«З урахуванням можливого недосягнення прогнозного показника економічного зростання, врахованого при складанні проекту державного бюджету на 2014 рік, запропоновані в законопроекті обсяги доходів державного бюджету є досить оптимістичними», - зазначається у висновку.

Також Рахункова палата акцентує увагу, що фінансування держбюджету передбачено за рахунок нових державних запозичень, при цьому заплановано перевищення надходжень від державних запозичень над сумою їх погашення, що призведе до подальшого зростання держборгу.

«Обсяг державних запозичень на 20,3% перевищить прогнозований обсяг державних запозичень, визначений на 2014 рік Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2013 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня, опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з яким доходи держбюджету на 2014 рік передбачені на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн або 4,3% ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн або 35% ВВП, обсяг надання держгарантій - 50 млрд грн. Згідно з перехідними положеннями закону, він вступає в дію з 1 січня 2014 року.

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Мінфін залучив до держбюджету 1,881 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України у четвер, 23 січня, залучило до державного бюджету 1,881 млрд грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, розміщення ОВДП проводилося тільки в національній валюті. До держбюджету надійшло 702,121 млн грн в результаті розміщення 5-річних облігацій під 14,25% річних за єдиною поданій заявці, 674,332 млн грн від розміщення 3-місячних облігацій під 8,25% річних за 5 з 6 поданих заявок, 505,338 млн грн від розміщення 4-місячних облігацій під 9% річних за 4 поданими заявками.

Також повідомляється, що за результатами проведеного аукціону до держбюджету залучено 1,881 млрд грн (за курсом НБУ), що відповідає граничному рівню держборгу в рамках Бюджетного кодексу та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 21 січня залучив до держбюджету 199,727 млн дол. і 338,201 млн грн, 14 січня - 1,15 млрд грн. У січні Мінфін планує провести ще один аукціон з розміщення ОВДП - 28 січня.

Станом на 22 січня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 253,852 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 149,554 млрд грн, у власності банків - 79,055 млрд грн, нерезидентів - 12,122 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 20 січня 2014 р., з початку року видатки держбюджету на погашення держборгу склали 304,1 млн. грн., на обслуговування держборгу - 1,173 млрд. грн.

У 2013 році Мінфін у результаті аукціонів з розміщення ОВДП залучив до держбюджету 50,5 млрд грн, 5,3 млрд дол. і 0,1 млрд євро (108,650 млрд грн за курсом НБУ).

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2014 рік», граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП.

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DUPD планує піти з українського ринку нерухомості

Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) планує відмовитися від фінансування проектів в Україні і продати свої активи в країні.

Про це компанія повідомила на веб-сайті Лондонської фондової біржі.

«Компанія приймає нову інвестиційну політику, згідно з якою планує не робити нових інвестицій в ринок нерухомості України і монетизувати існуючі інвестиції настільки швидко і ефективно, наскільки дозволить український ринок, а також повернути отриману виручку акціонерам», - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що дане питання буде обговорюватися на позачергових загальних зборах акціонерів, запланованих на 17 лютого поточного року.

Як повідомляв УНІАН, DUPD у I півріччі 2013 року збільшив чистий збиток у 9 разів - до 17,7 млн дол. Збиток від операційної діяльності у січні-червні 2013 року виріс в 3,5 рази - до 18,89 млн дол. Чиста вартість активів на 30 червня 2013 року порівняно з показником на 31 грудня 2012 року знизилася на 8,9% - до 180,3 млн дол.

У компанії чистий збиток до оподаткування за тогам І півріччя 18,8 млн дол. пояснювали знеціненням земельного банку (6 млн дол.), зниженням вартості торгової нерухомості (3 млн дол.), а також рішенням оцінювати проекти в Кременчуці та Рівному як земельні ділянки, а не девелоперські проекти (1,4 млн дол.).

Довідка УНІАН. Компанія Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) була створена інвестиційною компанією Dragon Capital у лютому 2007 року з метою інвестування у проекти комерційної і житлової нерухомості в Україні.

З 2007 року акції фонду торгуються на майданчику AIM у складі Лондонської фондової біржі.

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«Газпром» нарахував Україні 2,7 млрд боргу за газ. Термін оплати - 25 січня

Борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 мільярда доларів, термін погашення - 25 січня.

Про це повідомляє агентство РИА-Новости з посиланням на слова заступника начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктора Валова під час конференції в четвер.

"За поставки вони заборгували 2,7 мільярда доларів, термін оплати - 25 січня. Можливо, Україна попросить перенести погашення на більш пізній термін", - цитує російське агентство слова Валова.

Водночас агентство зазначає, що Україна вже почала погашення, але при цьому не виключив пролонгацію термінів. Також Валів повідомив, що "Газпром" чекає від України в 2014 році закупівлі 35-40 мільярдів кубометрів російського газу.

Нагадаємо, Україна у 2013 році скоротила імпорт російського газу порівняно з 2012 роком на 15,1% - до 28,1 млрд куб. м.

Водночас, як заявляв раніше віце-прем'єр-міністра Юрій Бойко, Україна в переговорах з Російською Федерацією не погодилася на збільшення обсягів закупівлі газу у відповідь на зниження ціни газу до 268,5 доларів за тисячу кубометрів.

За прогнозами чиновників, потреби України в 2014 році в імпортному паливі становитимуть не більше 30-33 млрд кубометрів.

Крім цього, "Газпром" у поточному році не планує поставляти газ холдингу Ostchem українського бізнесмена Дмитра Фірташа. "У поточному році поставки для Ostchem не розглядаються", - цитує агентство слова Валова.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України" за постачання газу в серпні, жовтні та листопаді становить 2,02 мільярда доларів. Раніше глава "Нафтогазу" Євген Бакулін заявив, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за постачання газу в жовтні-грудні.

17 грудня під час двосторонньої зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році).

До цього Україна довго і безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

Нагадаємо, що згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила-в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі, а середньорічна ціна за 2013 рік - близько 400 дол. за тис. кубометрів.

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Україна розширить співпрацю з компанією Shell - Азаров

Україна має намір розширити співпрацю з однією з найбільших у світі нафтогазовидобувних компаній Shell і на інші сфери, крім видобутку сланцевого газу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у Давосі під час зустрічі з керівництвом компанії Royal Dutch Shell, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми не відмовляємося від розробки сланцевого газу. Співпраця з Shell буде розширена і на інші сфери», - сказав Азаров.

Зі свого боку голова правління Royal Dutch Shell Йорма Олліла зазначив, що компанія налаштована на довгострокову співпрацю з Україною.

«У нас довгострокові інтереси в Україні. Ми налаштовані на реалізацію масштабних проектів», - сказав він і зазначив, що компанія Shell пишається співпрацею з Україною.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна компанія Shell займається в Україні реалізацією проектів з видобутку сланцевого газу.

Shell веде розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області).

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В карантинній зоні Луганській області ліквідували поголів'я свиней

Заради уникнення розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) в карантинній зоні Луганській області, до якої потрапили села Комишне, Колісниківка і Юганівка, місцеві власті ліквідували поголів'я свиней у господарствах населення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації.

«На підконтрольних територіях здійснений забій свиней з домогосподарств, що перебувають в I угрожаемой зони під контролем Державної служби ветеринарної медицини, вони направлені для подальшої промислової переробки для виготовлення варених виробів», - сказано в повідомленні.

У відомстві також повідомили, що поголів'я у селян було викуплено за середніми цінами, які склалися на переробних підприємствах регіону. При цьому в департаменті не уточнили, яку кількість свиней було закуплено і відправлено на забій, проте за оцінками Держветфітослужби поголів'я тварин, що підлягає ліквідації, становила 110 голів.

Крім того, в Луганській ОДА зазначили, що на сьогоднішній день в області посилено контроль над реалізацією продукції тваринного походження на продовольчих ринках, а переміщення всіх сільськогосподарських тварин проводиться з дозволу державної ветеринарної служби.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня вірус африканської чуми свиней був виявлений в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус був діагностований у тушці дикого кабана.

Раніше Луганська облдержадміністрація повідомила про наміри посилити захисні заходи щодо запобігання зараження худоби АЧС в регіоні через виявлення випадків загибелі тварин від АЧС на прикордонних територіях Ростовської області (Росія).

До цього спалах АЧС в Україні сталася у 2012 році у Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.

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Ціна на газ для підприємств ГМК знижена на 9,5%

З 1 січня 2014 року ціна на природний газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу України понижена на 9,5% порівняно з 2013 р.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. генерального директора об'єднання металургійних заводів «Металургпром» Олександр Зражевський.

Він уточнив, що вартість природного газу з 1 січня становить трохи більше 3,462 тис. грн за 1 тис. куб. м, у той час як на 31 грудня 2013 р. вона становила близько 3,824 тис. за 1 тис. куб. м.

Зражевський зазначив, що ціна на природний газ не зміниться протягом 1-го кварталу 2014 р.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 р. металурги спожили 3,1 млрд куб. м природного газу (на 820 млн куб. м, або 21% менше, ніж у 2012 році).

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Фірташ купив «Правекс-Банк»

Група компаній Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, 23 січня підписала угоду з італійською групою Intesa Sanpaolo про придбання 100% акцій українського «Правекс-Банку», повідомила УНІАН Group DF.

«Придбання групою банку повністю відповідає нашій стратегії розвитку банківського бізнесу, який є для групи одним із профільних. Завдяки цій угоді банківський бізнес групи суттєво посилить свої позиції в роздрібному секторі банківського ринку», - цитує прес-служба директора Group DF Бориса Краснянського.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року у ЗМІ з'явилася інформація стосовно майбутньої покупки «Правекс-Банку» власником банку «Національний кредит» Андрієм Оністратом, але представники обох банків спростували цю інформацію як недостовірну.

«Правекс-Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків за обсягом активів. Власником банку була міжнародна банківська група Intesa Sanpaolo (Італія, 100% акцій банку).

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює свою діяльність у ряді країн Європи і Азії. Належить українському бізнесменові Дмитру Фірташу. Основними напрямками діяльності групи є азотний, титановий, газовий і банківський бізнес. Інші сфери діяльності групи в даний час включають агробізнес, медійний бізнес, виробництво кальцинованої соди, розвиток енергетичної інфраструктури та нерухомість.

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Кредит Україні залежить від того, на які поступки опозиції піде Янукович - російська газета

Москва. Росія попереджає, що отримання Україною кредиту залежить від того, на які поступки опозиції піде Президент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє сьогодні російська газета «Ведомости » у статті «Чи зміняться умови видачі Росією кредиту Україні» після першого раунду переговорів Януковича з лідерами опозиції.

«Поки мова про те, щоб призупинити видачу кредитів, не йде, - сказав газеті «Ведомости» російський федеральний чиновник, - проте всі розуміють, що, якщо політичні ризики на Україні наростатимуть, якщо з'явиться загроза зміни влади, ми будемо аналізувати ситуацію заново».

Відзначається , що позиція Росії принципова - її обумовлює проект Угоди України з Європейським Союзом, не сам факт угоди , а його конкретні положення: залишаться ті самі положення - та сама позиція, з'являться інші - Росія займе іншу позицію, каже особа, близька до адміністрації російського президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖПолітична нестійкість залишається ризиком для України - FitchВодночас, за словами особи, близької до керівництва Партії регіонів, жодних сигналів , що Росія може переглянути рішення про виділення кредитної лінії Україні, з російського боку не надходило і, на думку українського керівництва, у поточній ситуації навряд чи надійде.

За інформацією видання, втрата підтримки з боку силовиків Януковичу не загрожує, говорить особа, близька до керівництва силових структур України: МВС повністю підконтрольне нинішньому керівництву України , а настрій співробітників МВС не дозволяє говорити про те, що вони у скільки-небудь значних кількостях можуть перейти на бік протестувальників або не виконувати накази керівництва; армія ж якогось серйозного значення у світлі подій, що відбуваються, не має, і на відміну від МВС недієздатна.

При цьому директор Центру політкон'юнктури Олексій Чеснаков зазначив, що Росія - не благодійна організація, і економічне сприяння буде тій владі, яка доброзичливо ставиться до Москви . За його словами , було б дивно надавати допомогу владі , яка налаштована проти неї. Чеснаков вважає , що про зміну влади в Україні можна говорити лише гіпотетично. Він констатує , що зараз в безвиході і влада, і опозиція: про що домовлятися , якщо лідери опозиції визнають, що не контролюють радикалів, і висувають свідомо нездійсненні гасла.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у Москві під час засідання українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол за 1 тис. кубометрів , а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол

За підсумками шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії підписано 14 спільних документів.

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Експерти пообіцяли стабільну гривню протягом року

Залучення $2 млрд за допомогою випуску єврооблігацій, які викупить Росія, надасть підтримку золотовалютних резервів України, що, відповідно, позитивно позначиться на курсі гривні - вважають аналітики інвестиційної компанії «Eavex Capital».

«Отримання коштів в іноземній валюті після розміщення анонсованих єврооблігацій має зміцнити золотовалютні резерви НБУ, так як виплати уряду у валюті з обслуговування держборгу на січень складають трохи менше $1 млрд.

На лютий виплати на аналогічні цілі становлять лише $250 млн - наголошується в щоденному аналітичному огляді «Eavex Capital» - Таким чином, в кінці місяця варто очікувати певної стабілізації курсу гривні».

Оцінюючи перспективу курсу національної валюти на поточний рік, аналітики очікують середньорічний показник на рівні 8,4 грн/$, що відповідає урядовим прогнозом, на підставі якого був розрахований держбюджету 2014 року.