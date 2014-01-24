Анонс на 24 січня

* Розпочнеться розширене засідання правління Українського союзу промисловців і підприємців. Учасники: перший віце-прем'єр-міністр України с. арбузов, віце - прем'єр-міністр Ю.Бойко, президент УСПП А.Кінах, президент ТПП України Г.Чижиков, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Ю.Пероганич, ректор Європейського університету І.Тимошенко, ректор Київського університету ринкових відносин В.Черевань, голова Спілки підприємців поляків України В.Мідзяновський. * Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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