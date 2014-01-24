Intel призначив нового голову українського представництва

Виробник комп'ютерних компонентів Intel призначив головою представництва компанії в Україні, Білорусі та Молдові Василя Бояринова замість Кшиштофа Йонака, повідомила прес-служба компанії.

«На позиції глави компанії Intel в Україні, Білорусі, Молдові Василь Бояринов зосередиться на роботі з партнерами, допомагаючи інтегрувати передові технології в інноваційні рішення для корпоративного сегмента і кінцевих споживачів», - сказано в повідомленні.

За даними компанії, Боярів почав кар'єру в Intel в 2004 році на позиції бізнес-аналітика. Раніше Бояринов працював у російському офісі, займаючись питаннями співпраці з телекомунікаційними компаніями Росії та країн СНД.

Попередній глава компанії Йонак продовжить свою кар'єру в Intel в ролі регіонального директора у країнах Центральної та Східної Європи.

Довідка УНІАН. Компанія Intel була створена в 1968 році в місті Санта-Клара, штат Каліфорнія, США. Корпорація виробляє широкий спектр електронних пристроїв і комп'ютерних компонентів, включаючи мікропроцесори і чіпсети.

Intel почав працювати на ринку України у 1993 році. На сьогоднішній день у представництві працює більше 25 осіб.

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