ТОП-10 (24 січня)

Доходи держбюджету України в 2013 році скоротилися на 2%

Третину з обіцяних Росією грошей Україні нададуть у вигляді СДР МВФ

В Україні в 2013 році суттєво подорожчали овочі

«Укрексімбанк» за рік збільшив прибуток на 29%

«Брокбізнесбанк» в 2013 році отримав 19,6 млн грн збитку

Україна розраховує на порозуміння з Росією щодо газового боргу - Бойко

Долар на міжбанку пробив позначку в 8,55 грн

Україна планує у 2014 році імпортувати максимум 35 млрд куб. м газу

DUPD не планує йти з українського ринку нерухомості

Україна до кінця січня вирішить питання зі сплатою боргу "Газпрому" - Ставицький

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Доходи держбюджету України в 2013 році скоротилися на 2%

За січень-грудень 2013 року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 339,18 млрд грн, що на 1,97%, або 6,8 млрд грн, менше показника 2012 року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

За уточненими даними Держказначейства, у 2013 році до загального фонду держбюджету надійшло 291,573 млрд грн, що на 1,995 млрд грн, або на 0,7%, більше ніж у 2012 році. У той же час, в спеціальний фонд держбюджету за 2013 рік надійшло 47,608 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з місцевого бюджету), що на 8,79 млрд грн, або на 15,6%, менше показника 2012 року.

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Також повідомляється, що в 2013 році відшкодовано податку на додану вартість на суму 53,448 млрд грн, що на 7,489 млрд грн, або на 16,3%, більше відповідного показника 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника міністра фінансів України Анатолія Мярковського, дефіцит державного бюджету в 2013 році становив 4,5%, при цьому держбюджет 2014 році передбачає скорочення граничного дефіциту до 4,3% ВВП.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет передбачає дефіцит на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходи - 361,5 млрд грн, витрати - 411,9 млрд грн, граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливість надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Доходи держбюджету України в 2012 році становили 346 млрд грн, що на 10%, або на 31,4 млрд грн, що більше аналогічного показника 2011 року.

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Третину з обіцяних Росією грошей Україні нададуть у вигляді СДР МВФ

Влада Росії надасть фінансову підтримку Україні за рахунок Фонду національного добробуту лише на 10 млрд доларів, а 5 млрд доларів, що залишилися з обіцяного обсягу допомоги в 15 млрд, будуть надані у вигляді СДР (спеціальних прав запозичення МВФ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр фінансів Росії Антон Сілуанов сказав в інтерв'ю радіостанції «Эхо Москвы».

«З 15 млрд доларів частина - 5 млрд - буде надана у вигляді СДР, а частина - 10 млрд доларів - буде вкладена з коштів Фонду національного добробуту», - сказав Сілуанов. При цьому він зазначив, що умови надання СДР і коштів з ФНД однакові - 5 %.

Сілуанов повідомив, що за рахунок СДР Україна зможе погасити борги перед Міжнародним валютним фондом.

За його словами, Мінфін Росії працює з українськими колегами з підготовки до вкладення коштів ФНБ для другого траншу єврооблігацій.

«Термін, на який ми вклали, - два роки, і всі папери, які ми будемо купувати, вони будуть мати кінцевий термін погашення - кінець 2015 року, тобто до 1 січня 2016 року ми маємо повернути ті інвестиції ФНД, які будуть здійснені», - сказав міністр.

Він зазначив, що про жодну заставу у вигляді, наприклад, майнових комплексів не йдеться, застава це гарантії держави.

Сілуанов підкреслив, що Україна може розплатитися як за рахунок власних доходів, так і за рахунок перекредитування цих ресурсів із зовнішніх і внутрішніх ринків.

При цьому він заявив, що весь обсяг коштів у розмірі 15 млрд доларів буде виділений Україні протягом 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 Росія і Україна досягли домовленості про те, що РФ купить українські євробонди на 15 млрд доларів, у тому числі за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Сілуанов тоді повідомив, що Росія буде купувати папери України в 2013 і 2014 роках.

24 грудня Національний банк України отримав перший транш кредиту РФ у розмірі 3 млрд доларів у рамках наданих 15 млрд доларів.

Організатором випуску єврооблігацій України, який буде розміщений на Ірландській фондовій біржі, виступить «ВТБ Капітал», підкреслив Президент РФ Володимир Путін. За його словами , це була пропозиція української сторони, для Росії вибір організатора був непринциповий.

Кошти Фонду національного добробуту, які РФ планує інвестувати в єврооблігації України, розміщуються на комерційних умовах з купоном 5%, підкреслив Путін.

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В Україні в 2013 році суттєво подорожчали овочі

Ціни на овочі в Україні протягом 2013 року мали тенденцію до підвищення, а до кінця року вартість деяких з них зросла в рази, повідомила Державна інспекція з контролю за цінами.

За даними відомства, до 31 грудня 2013 року картопля в країні подорожчала порівняно з кінцем 2012 року на 145,1% - до 5,49 грн/кг, цибуля - на 179,3%, до 6,2 грн/кг, буряк - на 36,6%, до 3,88 грн/кг, а морква - на 29,6%, до 3,98 грн/кг. Найменше до кінця минулого року подорожчала капуста - на 3,3%, до 2,53 грн/кг.

Найбільше зростання цін на овочі в Україні Держцінінспекція відзначає в другому півріччі 2013 року. У відомстві зазначили, що через несприятливі погодні умови у вересні минулого року збирання врожаю овочів сповільнилася, а їхня врожайність знизилася. В результаті, валовий збір овочів в країні скоротився порівняно з 2012 роком, а прибрана продукція була гіршої якості, ніж роком раніше.

Підвищення цін на овочі Держцінінспекція також зафіксувала в грудні, що пов'язано з подорожчанням їхнього зберігання в холодну пору року. Крім того, зростання цін стимулювалося передсвятковим попитом.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, урожай картоплі в Україні в 2013 році склав 22,1 млн тонн картоплі, що на 4,5% менше, ніж у 2012 році. Урожай овочів закритого грунту в минулому році скоротився на 2,6% - до 8,9 млн тонн.

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«Укрексімбанк» за рік збільшив прибуток на 29%

Державний «Укрексімбанк» в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток на 29,28% - до 198,616 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, з початку 2013 року активи банку зросли на 7,31% - до 94,349 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 4,58%, до 42,274 млрд грн, зобов'язання - на 8,83%, до 76,265 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 4,17% - до 42,970 млрд грн, власний капітал зріс на 1,31% - до 18,083 млрд грн, статутний капітал - на 0,41%, до 16,514 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрексімбанк» в 2012 році збільшив прибуток у порівнянні з 2011 роком на 81,3% - до 159,73 млн грн.

«Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% знаходиться у власності держави.

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«Брокбізнесбанк» в 2013 році отримав 19,6 млн грн збитку

«Брокбізнесбанк», який входить у групу великих банків, у 2013 році отримав 19,620 млн грн збитку проти прибутку роком раніше, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли на 70,77% - до 28,914 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 89,28%, до 26,261 млрд грн, зобов'язання - на 3,03%, до 14,436 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 11,96% - до 10,864 млрд грн, власний капітал зріс в 4,96 разів - до 14,478 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,524 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Брокбізнесбанк» в 2012 році знизив прибуток в 44 рази - до 518 тис. грн порівняно з показником 2011 року в 22,8 млн грн.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року й входить у групу великих банків.

У липні поточного року група компаній ВЕТЕК заявила про входження в акціонерний капітал «Брокбізнесбанку», а в серпні колишні мажоритарні акціонери банку - Олександр і Сергій Буряки повідомили про продаж більшої частини своїх акцій, в результаті чого частка кожного з них знизилася до рівня менше 10%.

Довідка УНІАН. «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (ВЕТЕК) об'єднує енергетичні активи бізнесмена Сергія Курченка. У неї входять структури, які здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, мережі АЗС і АГНКС та інші профільні активи в Україні та ряді інших країн. ВЕТЕК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна».

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Україна розраховує на порозуміння з Росією щодо газового боргу - Бойко

Україна розраховує порозумітися з Росією щодо газового боргу за 2013 рік у розмірі 2,7 млрд дол., який «Газпром» вимагає повернути до 25 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко журналістам.

«Ми розглядаємо різні варіанти. Є розуміння, що в рамках стратегічного партнерства з Російською Федерацією ми знайдемо варіант, який буде прийнятний для обох сторін», - сказав Бойко.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 січня начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України за минулорічні поставки російського газу становить 2,7 мільярда доларів, термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України" за поставки газу в серпні, жовтні та листопаді становить 2,02 мільярда доларів. Раніше голова "Нафтогазу" Євген Бакулін заявив, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за поставки газу в жовтні-грудні.

17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів із 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

До цього Україна довго й безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.

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Долар на міжбанку пробив позначку в 8,55 грн

У п'ятницю, 24 січня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,5100/8,5500 грн/дол. з 8,4800/8,4900 на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія ІнтерБізнесКонсалтинг котирування гривні щодо євро на закриття торгів знизилися до 11,6475/11,7060 грн/євро з 11,5925/11,6105 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3665/1,3740.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів знизилися до 0,2464/0,2469 грн/рубль з 0,2458/0,2463 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34.5190 (+0.4425).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 січня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,4350/8,4500 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,4975/11,5220 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2475/0,2483 грн/рубль.

Коридор курсу національної валюти - гривні щодо долара США, який закладено в якості одного з показників розрахунку державного бюджету, становить 8-8,5 грн за долар.

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Україна планує у 2014 році імпортувати максимум 35 млрд куб. м газу

Україна планує в 2014 році імпортувати максимум 35 млрд кубометрів газу, незважаючи на те, що російська сторона вже зажадала збільшення закупівлі газу до 40 млрд кубометрів у поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Що стосується питання закупівлі газу цього року, то це буде становити 33-35 млрд кубометрів», - сказав міністр. За його словами, така розбіжність в обсягах закупівлі пояснюється температурними максимумами і мінімумами в опалювальний період.

«Ми виходимо поки що з розрахунку максимальної закупівлі», - сказав Ставицький.

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DUPD не планує йти з українського ринку нерухомості

Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development Plс (DUPD) не планує йти з українського ринку нерухомості і припиняти фінансування будівництва поточних об'єктів, однак не реалізовуватиме в Україні нові проекти.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії Dragon Capital Partners Limited, яка виступає інвестиційним менеджером DUPD.

«Ми хочемо запевнити наших клієнтів і партнерів, яких могла насторожити інформація про зміну інвестиційної політики DUPD, що з'явилася сьогодні в ЗМІ, що про відхід фонду з українського ринку мова не йде. Ми не зупиняємо фінансування і продовжуємо будівництво Obolon Residences, Riviera Villas і Green Hills, за якими ведуться продажу квартир, ділянок і будинків. Йдеться про рішення не починати нові проекти», - цитує прес-служба директора Dragon Capital Partners Limited Володимира Тимочко.

Згідно з повідомленням, 22 січня рада директорів фонду DUPD запропонував акціонерам внести зміни в інвестиційну політику фонду у зв'язку з тим, що формування портфеля інвестицій компанії завершено.

«Досі в офіційних документах DUPD значилася стратегія активного розширення портфеля, яку прийняли у 2007 році, але на сьогодні у фонду вже досить проектів. Стадія формування портфеля закінчена, тепер ми зосереджені на його розвитку», - зазначив Тимочко.

Повідомляється також, що, згідно з новою інвестиційною політикою, компанія буде виходити з завершених проектів і продавати готову нерухомість при відповідних ринкових умовах , а також обмежить вкладення в інші проекти, які знаходяться на стадії до початку будівництва, до рівня, необхідного для підготовки цих активів до продажу.

«Вихід з активів здійснюватиметься радою директорів DUPD за таким графіком і так, як найбільш сприятливіше для них з погляду інтересів акціонерів фонду», - сказано в повідомленні.

Тимочко також зазначив, що рада директорів DUPD ухвалила рішення про продовження договору на управління з Dragon Capital Partners Limited ще на 5 років - до 2018 року.

Як повідомлялося , напередодні на веб- сайті Лондонської фондової біржі з'явилося повідомлення DUPD , в якому говорилося , що « компанія приймає нову інвестиційну політику , згідно з якою планує не робити нових інвестицій в ринок нерухомості України і монетизувати існуючі інвестиції настільки швидко і ефективно , наскільки дозволить український ринок , а також повернути отриману виручку акціонерам ». Після цього в ЗМІ з'явилася інформація про відхід компанії з українського ринку нерухомості.

Довідка УНІАН. Компанія Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) була створена інвестиційною компанією Dragon Capital у лютому 2007 року з метою інвестування у проекти комерційної і житлової нерухомості в Україні.

З 2007 року акції фонду торгуються на майданчику AIM у складі Лондонської фондової біржі.

DUPD в I півріччі 2013 року збільшив чистий збиток в 9 разів - до 17,7 млн дол. Збиток від операційної діяльності у січні-червні 2013 року виріс в 3,5 рази - до 18,89 млн дол. Чиста вартість активів на 30 червня 2013 року по порівнянні з показником на 31 грудня 2012 року знизилася на 8,9% - до 180,3 млн дол.

У компанії чистий збиток до оподаткування за підсумками І півріччя 18,8 млн дол. пояснювали знеціненням земельного банку (6 млн дол.), зниженням вартості торгової нерухомості (3 млн дол.), а також рішенням оцінювати проекти в Кременчуці та Рівному як земельні ділянки, а не девелоперські проекти (1,4 млн дол.).

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Україна до кінця січня вирішить питання зі сплатою боргу "Газпрому" - Ставицький

Україна планує до кінця січня вирішити питання зі сплатою боргу перед російським газовим монополістом «Газпромом» в обсязі 2,7 млрд дол., і у сторін є розуміння вирішення питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у п'ятницю міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Це питання буде вирішене до кінця місяця. Є способи, як його вирішити», - сказав міністр.

При цьому він запевнив, що всі розрахунки будуть проведені своєчасно. «Ви знаєте, що ми перенесли розрахунки на березень 2014 року. Ми розрахуємося вчасно з нашими партнерами», - сказав Ставицький.

Водночас, міністр відзначив, що погашення боргу перед "Газпромом" буде здійснюватися за рахунок власних коштів НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко заявляв, що Україна розраховує знайти порозуміння з Росією щодо газового боргу і в рамках стратегічного партнерства з Російською Федерацією Україна знайде варіант, що буде прийнятний для обох сторін.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії "Газпром" Віктор Валов заявив, що борг України за торішні поставки російського газу становить 2,7 мільярда доларів, термін погашення - 25 січня.

На початку грудня 2013 року голова правління "Газпрому" Олексій Міллер повідомив, що борг "Нафтогазу України" за постачання газу в серпні, жовтні та листопаді 2013 року становить 2,02 мільярда доларів. Раніше глава "Нафтогазу" Євген Бакулін заявляв, що холдинг домовився з «Газпромом» про перенесення на весну 2014 року платежів за постачання газу в жовтні-грудні.

17 грудня 2013 року під час двосторонньої зустрічі Президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві у рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 дол. за тисячу кубометрів з 400 дол. за тис. кубометрів (середньорічна ціна на російський газ в 2013 році). До цього Україна довго та безуспішно вела переговори з Росією про перегляд умов контракту.