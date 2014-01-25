Грузія підпише угоду про асоціацію з ЄС до серпня 2014 року, про це заявив глава МЗС Швеції Карл Більдт після зустрічі з грузинським прем'єром Іраклія Гарібашвілі у рамках проходить в Давосі міжнародного економічного форуму, передають РИА «Новости».

Інформацію про це в суботу вдень поширила прес-служба Гарібашвілі. На зустрічі були присутні міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе і міністр економіки і стійкого розвитку Георгій Квірікашвілі.

Грузія в кінці листопада 2013 року парафувала угоду про асоціацію з ЄС. У дипломатичній практиці парафування означає попереднє підписання міжнародного договору особами, які брали участь у його розробці, в підтвердження досягнутої домовленості.

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Представники уряду країни не раз висловлювали впевненість, що угода про асоціацію з Євросоюзом буде обов'язково підписана у вересні 2014 року.

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