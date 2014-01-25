Компанія Ахметова закликала до мирного вирішення конфлікту

У політичної кризи в Україні може бути лише одне рішення – мирне, а будь-який силовий варіант і застосування зброї є неприпустимими, йдеться в офіційній заяві компанії СКМ Ріната Ахметова, розміщеній на сайті компанії.

«При такому сценарії в Україні не буде переможців, будуть лише жертви і ті, що програли. Але головне – силовим шляхом вихід не знайти», - наголошується в заяві.

Її автори підкреслюють, що бізнес не може залишатися осторонь, коли гинуть люди, виникає реальна загроза розколу країни, політична криза може викликати системну економічну кризу і в результаті неминуче зниження рівня життя.

У компанії вважають, що в даній ситуації єдиним виходом буде перехід від вуличного протистояння і спроб його придушення до конструктивних переговорів і досягнення результату».

«Учасники переговорів повинні керуватися інтересами всієї країни. Саме всієї країни! І бути готовими до реальної співпраці та пошуку компромісу.Заради майбутнього всієї України і кожного українця», - наголошується в заяві.

Компанія також висловлює глибоке співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляв УНІАН, сутички між мітингувальниками і міліцією почалися в Києві 19 січня. Сотні людей поранені, є загиблі.

У МВС підтвердили, що під час сутичок Грушевського загинуло двоє осіб: 20-річний житель Дніпропетровської області Сергій Нігоян і 25-річний громадянин Республіки Білорусь Михайло Жизневський. Експерти встановили, що вони обидва загинули в результаті вогнепальних поранень.

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Довідка УНІАН. Компанія «Систем Кепітал Менеджмент» – професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері ритейлу і нерухомості.

До Группи СКМ входять компанії «Метінвест холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сьогодні Мультимедіа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український Рітейл», машинобудівний холдинг «Corum» та інші.

100% акцій «СКМ» належить Ахметову.

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