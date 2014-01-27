Євросоюз погрожує Росії новими позовами в рамках СОТ

Євросоюз дуже розчарований підходами Росії до принципів глобальної торгівлі в рамках СОТ. Про це заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal єврокомісар з торгівлі Карел де Гюхт. За його словами, це загрожує новими позовами. На що конкретно збирається поскаржитися Євросоюз, він не уточнив, пишуть "Ведомости".

Погрози пролунали напередодні саміту Росія - ЄС, який пройде в Брюсселі 28 січня. Обговорюватиметься нова базова угода, в тому числі з урахуванням членства Росії в СОТ і євразійської інтеграції, заявив в п'ятницю помічник президента РФ Юрій Ушаков.

Спочатку саміт мав відбутися у грудні, але був перенесений і скорочен до одного дня. Все говорить про охолодження відносин між Росією і європейською владою, хоча проблем, пов'язаних з членством Росії у СОТ, вистачає і без цього, зазначає професор Вищої школи економіки РФ Олексій Портанський.

Про розбіжності з Росією нагадав і голова представництва ЄС в Росії Вігаудас Ушацкас, у тому числі щодо утилізаційного збору і небажання Москви знижувати мита. «Деякі протекціоністські заходи, зокрема санітарні та фітосанітарні заходи, можуть бути часто політично вмотивованими», - заявив Ушацкас, зазначивши, що «подібний підхід несумісний з принципами СОТ».

Скаргу до СОТ на утилізаційний збір для автомобілів Євросоюз вже подав, пізніше аналогічна скарга надійшла від Японії. Головна претензія європейців - створення нерівних умов для вітчизняних виробників та імпортерів, коментує постпред Росії при ЄС Володимир Чижов (його цитата ІТАР-ТАСС). Російські компанії могли взяти на себе гарантії по утилізації замість сплати цього збору. Виправлення в законодавство вже внесені, і з 1 січня цього року утилізаційний збір доведеться платити і імпортерам, і російським виробникам.