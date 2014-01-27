Лідери Євросоюзу скоротили програму саміту Росія-ЄС до декількох годин

Лідери Євросоюзу скоротили програму саміту Росія - ЄС 28 січня до декількох годин і скасували традиційну вечерю за участю президента Росії Володимира Путіна, пишуть "Ведомости" з посиланням на Financial Times.

За даними газети, така нетипова для євродипломатії жорсткість пов'язана з ситуацією в Україні: ЄС дав Росії зрозуміти, що на саміті будуть обговорюватися права людини та події в цій країні.

«Це не "робоча" зустріч, - заявив FT один з європейських дипломатів. - Пора визначити нашу позицію у взаєминах з Росією. Ми не маємо наміру обговорювати дрібні питання». Росія, навпаки, постарається «розбавити» порядок денний саміту і сконцентруватися на традиційній торгівлі, експорті енергоносіїв та безвізовому режимы. Джерело газети додало, що ЄС має намір підняти питання про економічний тиск Росії, що призвело до зриву підписання угоди про асоціацію України з ЄС і масштабних зіткнень. На думку дипломата, загострення відносин Євросоюзу та Росії знаходиться на найвищому рівні з часів російсько-грузинської війни 2008 року.