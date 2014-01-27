Україна зайняла 11-те місце в світі за розсилкою спаму - дослідження

Україна за підсумками 2013 зайняла 11-те місце серед країн-джерел спаму в світі, повідомляється в звіті виробника захисних систем «Лабораторії Касперського».

Згідно з даними компанії, в 2013 році частка спаму, що розсилається через розташовані в Україні комп'ютери і сервери, становила 3 % від світового обсягу.

При цьому середньорічна кількість спаму в світовому поштовому трафіку становила 69,6 % що на 2,5 % нижче за показник роком раніше.

Аналітики компанії зазначають, що в 2013 році в спам-розсилках зменшилася кількість легальної реклами товарів і послуг і збільшилася кількість шахрайських і шкідливих повідомлень. При цьому більшість небажаних повідомлень (74,5 %) мали обсяг не більше 1 Кб.

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Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - одна з найбільших у Європі компаній з виробництва систем захисту від шкідливого і небажаного програмного забезпечення, хакерських атак і спаму. Технології та рішення компанії захищають більш як 300 млн користувачів майже в 200 країнах світу.